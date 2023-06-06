Erros, bugs, perguntas - página 219

Olá, não posso realizar uma operação básica - mudança de stop loss numa ordem com uma posição ainda aberta (transferência para sem perdas). Pensei que a pesquisa me daria um resultado, mas não deu.

O pedido é uma variável global, uma posição é aberta com ela e depois eu quero mover o stop loss

bool UpdateOrderSL(double sl) {
   request.order = P_order;
   request.action = TRADE_ACTION_MODIFY;
   request.sl = sl;
   OrderSend(request, result);
   if(result.retcode==10009 || result.retcode==10008) {
      Alert("Перенос SL");
      return true;
   } else {
      Alert("Запрос на изменение ордера не выполнен - код ошибки: ",GetLastError());
      return false;
   }

} 


Resultado

2010.12.05 13:23:18 Core 1 2007.12.04 20:00:00   Запрос на изменение ордера не выполнен - код ошибки: 4756
2010.12.05 13:23:18 Core 1 2007.12.04 20:00:00   failed modify order #8 buy 0.00 EURUSD at 0.00000 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 1.46771, sl: 1.46771 tp: 1.47794 [Invalid request]

2010.12.05 13:23:18 Core 1 2007.12.04 12:00:00   Ордер Buy успешно помещен, тикет ордера #8


Porquê? a estrutura é preenchida com dados correctos, eu mudo os dados de que preciso, mas este é o resultado?

Ais:

Que tal clicar aqui ?

Sobre o nome da coluna.

A partir da imagem do ecrã pode ver-se que o rato foi clicado na coluna adjacente chamada "Profit" (Lucro). "Sobre clicar no rato" mais uma vez não faz sentido.
 
SergiusD:

resultado

2010.12.05 13:23:18 Core 1 2007.12.04 20:00:00   Запрос на изменение ордера не выполнен - код ошибки: 4756
2010.12.05 13:23:18 Core 1 2007.12.04 20:00:00   failed modify order #8 buy 0.00 EURUSD at 0.00000 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 1.46771, sl: 1.46771 tp: 1.47794 [Invalid request]

2010.12.05 13:23:18 Core 1 2007.12.04 12:00:00   Ордер Buy успешно помещен, тикет ордера #8


Porquê? a estrutura é preenchida com os dados correctos, eu altero os dados nela contidos, mas este é o resultado?

Do código de erro e da linha "1.46771, sl: 1.46771 tp: 1.47794" segue-se que o erro pode estar na coincidência dos dois primeiros valores. O volume é zero, etc.
 
Yedelkin:
Do código de erro e da linha "1.46771, sl: 1.46771 tp: 1.47794" segue-se que o erro pode estar na coincidência dos dois primeiros valores. O volume é zero, etc.

erro meu, não li a documentação, devia usar TRADE_ACTION_SLTP para mudar os níveis....

 
Yedelkin:

Ais:

Que tal clicar aqui ?

No nome da coluna.

A partir da imagem do ecrã, pode-se ver que foi feito um clique do rato na coluna adjacente chamada "Profit" (Lucro). "Sobre clicar no rato" novamente não faz sentido.

Não "outra vez" mas exactamente a coluna indicada pela seta, porque:

Urain:
Yedelkin:
Onde clicar exactamente? Sobre o nome da coluna ou sobre o resultado do cálculo?
Ao clicar numa coluna, todos os dados são ordenados por ordem ascendente desta coluna, de modo a que o passe que está algures para baixo mas próximo do resultado seja ordenado ao seu lado.

Note que o gráfico de pontos mostra os dados da coluna exacta sobre a qual lhe é pedido para "clicar".

Dica: Ver valores da escala "Balanço máximo".

 
Ais:

E faz, porque:

Não vamos discutir sobre disparates. A única diferença entre as duas colunas vizinhas é que "Resultado" = "Lucro" + "Saldo inicial". Portanto, não faz sentido clicar novamente na coluna "Resultado", se os dados na tabela já estiverem ordenados clicando em "Lucro". Clicar novamente não dá ao investigador curioso qualquer nova informação.

Dica: O "Balanço Inicial" é fixo e não muda durante os cálculos.

 

Como a escala vertical no gráfico de pontos mostra os dados na coluna "Resultado", então:

1. A tabela indicada deve ser ordenada pela mesma coluna "Resultado";

2. O valor especificado deve estar no meio da janela da tabela para que tanto valores mais pequenos como maiores possam ser vistos ao mesmo tempo.

Só se estas condições forem cumpridas é que se podem tirar conclusões.

 

Sim, sim, sim. E uma vez que na parcela de pontos a escala horizontal reflecte os dados da coluna "Pass", a referida tabela também tem de ser ordenada pela mesma coluna "Pass" :) Da série: "Click away!" :)

 

Ver:

sultanm:

Estranho. Esta é a terceira vez. Há dois pontos no gráfico que estão próximos em valor, mas um nos resultados.

Estes são pontos próximos do valor da escala "Balanço máximo" representando os dados da coluna "Resultado", e não a coluna "Passar", pelo que a ordenação deve ser feita pela coluna "Resultado".

Dica, ver pontos circulados em rectângulos vermelhos:

 
Ais:

Estamos a falar de pontos próximos da escala "Balanço máximo", que representa os dados da coluna "Resultado", e não a coluna "Passar", pelo que a ordenação deve ser feita pela coluna "Resultado

É claro :) Provavelmente devido às dicas circuladas "o valor especificado deveestar no meio da janela da tabela para que tanto os valores mais pequenos como os maiores sejam visíveis ao mesmo tempo" :)

sultão, por diversão, clique novamente na tabela (desta vez a coluna "Resultados") para convencer o seu colega de que os dados são idênticos.

