Renat:

Esta janela é informativa, não modal e não bloqueia a GUI.


Quando aparece, pode controlar outras janelas de programa, invocar outros diálogos (por exemplo, negociação), etc.

Naturalmente, esta janela não bloqueia de forma alguma a operação de EAs ou scripts - eles continuam a funcionar, utilizando quaisquer funções do terminal.

Sim, mas depois recebo outra janela "Permitir que o próximo programa faça alterações neste computador". Funciona também neste caso ou não?
 
Esta janela aparece após premir um dos botões da janela ou automaticamente assim que a janela de informação aparece?
As alterações só são feitas ao sistema após premir o botão de confirmação ou no reinício do terminal após uma falha.
 
obrigado pelo esclarecimento
 

Eu queria usar MQL5 para tirar uma fotografia da janela terminal activa actual (um gráfico), por isso fiz um guião.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                   ScreenShot.mq5 |
//|                                               Copyright olyakish |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "olyakish"
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {

   int pos=(int)ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);
   bool res=ChartNavigate(0,CHART_END,pos);
   if(!res) Print("Navigate failed. Error = ",GetLastError());
   if(res) Print("Navigate good. = ",GetLastError(),"  pos=",pos);

   ChartScreenShot(
                   0,// идентификатор графика
                   "screen.gif",// имя файла
                   1280,
                   576,// высота
                   ALIGN_LEFT      // тип выравнивания
                   );

  }
//+------------------------------------------------------------------+

Registos do separador "Expert" ao tentar tirar fotografias de diferentes partes da história

2010.11.27 20:21:25     ScreenShot (GBPUSD,H1)  Navigate good. = 0  pos=266
2010.11.27 20:18:24     ScreenShot (GBPUSD,H1)  Navigate good. = 0  pos=164
2010.11.27 20:17:25     ScreenShot (GBPUSD,H1)  Navigate good. = 0  pos=153
2010.11.27 20:13:40     ScreenShot (GBPUSD,H1)  Navigate good. = 0

Mas o resultado é sempre o mesmo.


Como entendo, não "verdadeiramente" desloca o gráfico para a posição especificada e depois faz uma imagem da área de interesse.

 

Construir 360. O problema de guardar os resultados dos testes no formato OpenXML permanece. No Task Manager a aplicação "não responde", a carga de CPU é 100%, aguardando 50 minutos.

Após 1 hora e 10 minutos, há uma mensagem na janela de registo "Ferramentas":

2010.11.27 21:58:13 MemoryException 179506944 bytes não disponíveis

ficheiro não criado.

 
Ashes:

Tive uma mensagem semelhante quando a quantidade de informação armazenada no ficheiro excedeu algum tamanho permitido. Ou seja, o ficheiro solicitado não continha todos os resultados dos testes a serem guardados e eu estava a tentar guardar/abrir o ficheiro.
 

1. Como arrasto uma tabela do "testador de estratégias" -"resultados da optimização" para o Excel?

2. seria bom poder desenhar um gráfico com base nas colunas desta tabela.

 
Virty:

1. Como arrasto uma tabela do "testador de estratégias" - "resultados da optimização" para o Excel?

2. seria bom poder desenhar um gráfico com base nas colunas desta tabela.

É a isto que se refere? h ttps://www.mql5.com/ru/forum/2466

1. o"testador de estratégia"-"gráfico" mostra as marcas do eixo de abcissas até ao dia mais próximo. Isto não é muito se testarmos no M1. Todas as marcas parecem ser as mesmas. Por favor, corrijam-na.

2. as marcas no eixo das abcissas também não são boas no mapa principal do percurso. Porquê desenhar "26 Nov 03:32 26 Nov 03:48..... 26 Nov 06:44"? "26 Nov" é suficiente para ser escrito uma vez. os números fazem-me regar os olhos e não há informação.

 
Yedelkin:

É a isto que se refere? h ttps://www.mql5.com/ru/forum/2466

Eu sou. Obrigado. Em que momento é este ficheiro guardado? O ficheiro, no entanto, não guarda a coluna "passe".
