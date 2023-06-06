Erros, bugs, perguntas - página 210
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Esta janela é informativa, não modal e não bloqueia a GUI.
Quando aparece, pode controlar outras janelas de programa, invocar outros diálogos (por exemplo, negociação), etc.
Naturalmente, esta janela não bloqueia de forma alguma a operação de EAs ou scripts - eles continuam a funcionar, utilizando quaisquer funções do terminal.
As alterações só são feitas ao sistema após premir o botão de confirmação ou no reinício do terminal após uma falha.
Eu queria usar MQL5 para tirar uma fotografia da janela terminal activa actual (um gráfico), por isso fiz um guião.
Registos do separador "Expert" ao tentar tirar fotografias de diferentes partes da história
Mas o resultado é sempre o mesmo.
Como entendo, não "verdadeiramente" desloca o gráfico para a posição especificada e depois faz uma imagem da área de interesse.
Construir 360. O problema de guardar os resultados dos testes no formato OpenXML permanece. No Task Manager a aplicação "não responde", a carga de CPU é 100%, aguardando 50 minutos.
Após 1 hora e 10 minutos, há uma mensagem na janela de registo "Ferramentas":
2010.11.27 21:58:13 MemoryException 179506944 bytes não disponíveis
ficheiro não criado.
Após 1 hora e 10 minutos, uma mensagem no registo da janela Ferramentas:
2010.11.27 21:58:13 MemoryException 179506944 bytes não disponíveis
ficheiro não criado.
1. Como arrasto uma tabela do "testador de estratégias" -"resultados da optimização" para o Excel?
2. seria bom poder desenhar um gráfico com base nas colunas desta tabela.
1. Como arrasto uma tabela do "testador de estratégias" - "resultados da optimização" para o Excel?
2. seria bom poder desenhar um gráfico com base nas colunas desta tabela.
É a isto que se refere? h ttps://www.mql5.com/ru/forum/2466
1. o"testador de estratégia"-"gráfico" mostra as marcas do eixo de abcissas até ao dia mais próximo. Isto não é muito se testarmos no M1. Todas as marcas parecem ser as mesmas. Por favor, corrijam-na.
2. as marcas no eixo das abcissas também não são boas no mapa principal do percurso. Porquê desenhar "26 Nov 03:32 26 Nov 03:48..... 26 Nov 06:44"? "26 Nov" é suficiente para ser escrito uma vez. os números fazem-me regar os olhos e não há informação.
É a isto que se refere? h ttps://www.mql5.com/ru/forum/2466