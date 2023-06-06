Erros, bugs, perguntas - página 213
Como podem ver pela figura, apenas três núcleos estão a funcionar, já vi mais do que uma situação em que durante os testes o número de núcleos envolvidos no trabalho cai gradualmente para zero, após o que todos os núcleos começam a funcionar de uma só vez, ou seja, há inactividade, porque é que os núcleos libertados não começam a funcionar de uma só vez?
Para começarmos a calcular a próxima geração, devemos primeiro processar a geração actual. Todas as corridas da geração actual devem ser concluídas a fim de seleccionar as melhores e realizar operações genéticas entre as melhores. Só então poderá ser iniciada a próxima geração.
Quando faltam alguns resultados para completar o processamento da geração actual, os agentes de teste libertados ficam sem trabalho.
Qual é o tempo máximo que pode ser definido no EventSetTimer( )?
INT_MAX? penso que não. Não quero investigá-lo eu próprio e não está na ajuda.
Qualquer hora pode ser definida aqui, mas no testador o tempo será tomado modulo 50 dias. Aprox. 4 220 000 segundos.
Qualquer tempo pode ser utilizado aqui, mas no testador o tempo será tomado modulo 50 dias. Aproximadamente 4 220 000 segundos.
A qualidade da MQL5 é desmotivante.
Pode definir um máximo de 2 147 483 segundos (correspondente a 35 791 minutos, 596 horas ou 24 dias). Não é assim que o temporizador é tratado no testador.
Pergunta contrária. Porquê definir o temporizador para 24 dias?
Quero que a posição seja fechada após abertura a tempo de 1 segundo a 10 anos, dependendo de algo.
Tentei desta forma
request.type_time=ORDER_TIME_SPECIFIED; // A encomenda será válida até à data de expiração
request.expiration=1; //or TimeCurrent()+time; (int time=1;)
Não funciona com segundos.
Contornou este problema com EventSetTimer( ). Também limitado a 24 dias. Mais importante ainda, não esperava tal confusão por parte do temporizador. Deveria ter sido avisado. Ah, bem.
A propósito, será o tempo no temporizador o tempo real do calendário ou apenas o tempo de negociação? Por outras palavras, imediatamente após o fim-de-semana, quanto tempo é mostrado no temporizador?
Mais uma vez foi relatado um caso de perda parcial de comunicação entre o terminal e o servidor. Construir 360. Não são recebidas citações, mas a informação sobre tempo e volume de transacções é actualizada. Existe um círculo rotativo com sectores cinzentos no indicador do estado da ligação. Há mensagens no diário de bordo:
2010.11.29 18:03:03 Comércios '630031' : negócio #2107036 comprar 0,10 GBPUSD a 1,55387 feito (com base no pedido #2157432)
2010.11.29 18:00:02 Comércios '630031' : negócio #2106895 comprar 0,10 GBPUSD a 1,55341 feito (com base no pedido #2157265)
2010.11.29 17:07:49 Rede '630031': autorizada em MetaQuotes-Demo
2010.11.29 17:07:47 Rede '630031': ligação a MetaQuotes-Demo perdido
2010.11.29 16:10:47 Rede '630031': a negociação foi desactivada - modo investidor
2010.11.29 16:10:47 Rede '630031': terminal sincronizado com MetaQuotes Software Corp.
2010.11.29 16:10:47 Rede '630031': autorizada em MetaQuotes-Demo
2010.11.29 16:10:45 Rede '630031': ligação a MetaQuotes-Demo perdido
Note que não há mensagem "terminal sincronizado com MetaQuotes Software Corp." depois das 17:07:49, ao mesmo tempo que são relatadas novas transacções.
Rosh:
Сделайте прогоны с одинаковым количеством тиком и разным количеством сделок. Тогда можно сравнивать.
Aqui está.
Sistema de teste (qualquer que tenha sido!): Windows XP SP3, Pentium 4, 3GHz, memória 1.25Gb
Todas as corridas foram realizadas utilizando Alpari-Demo, GPBUSD M1, período 04.10.2010-05.11.2010 (1521376 ticks, 34194 barras) em modo Normal, cada tic, depósito 10000USD (a propósito, onde obteve o depósito 1000000USD? A minha lista termina com 100000), alavancagem 1:100. Construí um consultor especializado que utiliza a peculiaridade da conta Alpari-Demo - margem zero - para simplificar a sua construção. Para cada tic tac, o Expert Advisor abre uma ordem de 0,1 lote numa direcção, até atingir a quantidade de trocas especificada usando o parâmetro, o resto dos ticks são ignorados. Assim, a influência do número de trocas é minimizada (1 troca foi obtida em todas as séries de testes). A propósito, no final de cada teste verificámos o tempo aproximado de formação do relatório no formato Open XML (não excedeu até agora o limiar da paciência). As trocas geradas pelo testador no final dos testes não foram tidas em conta (uma troca por série).
Assim:
A primeira série de testes de 10 a 100 com incrementos de 10 não são de interesse devido ao pequeno tempo de teste - tempo de geração de carrapatos de 5359 a 6453.
A série seguinte é de 100 a 1000 trocas em 100 incrementos (o resultado para 100 é retirado da série anterior):
14
Tudo bem, mas o problema da geração de relatórios está a começar a aparecer
Todas as corridas foram realizadas com Alpari-Demo, GPBUSD M1, período 04.10.2010-05.11.2010 (1521376 ticks, 34194 barras) em modo Normal, cada tic, depósito 10000USD (a propósito, onde obteve o depósito de 10000USD?
A série final (mais testes sobre este hardware é demasiado dura para mim;) de 1000 a 10000 em passos de 1000:
É aqui que os travões a que Rosh se referiu questionadamente aparecem em toda a sua glória.
**
Parafraseando Rosh, como se pode ver no diagrama, a dependência do tempo de teste do número de RATEs NÃO é estritamente linear. Pelo contrário, não é de todo linear.
O resultado com 5000 e 6000 é provavelmente um pouco sobrestimado, mas pode ser observada uma tendência.
Quero lembrar-vos que este resultado foi obtido utilizando o Consultor Especialista mais simples que praticamente não gasta tempo em qualquer análise e não utiliza indicadores; ou seja, os resultados seriam ainda piores numa EA funcional.
Para comparação:
Executando este teste com 10000 negócios numa máquina Windows 7, Intel Pentium Dual-Core E5400 @ 2,70 GHz, 2038 MB (PR111) levou 472866ms.
luz do acima exposto, existe alguma probabilidade de alguns dos candidatos ao Campeonato 2010 poderem ter sido eliminados injustamente devido à barreira dos 15 minutos e às peculiaridades do testador (se houvesse muitos acordos).
** - várias vezes no final do testador, o gráfico do símbolo que mostra os ofícios não foi exibido.
