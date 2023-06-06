Erros, bugs, perguntas - página 218
É possível programar o foco no objecto CChartObjectEdit?
Ou seja, é necessário poder introduzir texto no campo de entrada imediatamente após a sua criação e sem o activar com o rato.
Um pedido aos criadores. Enquanto o trabalho no MT5 está a ferver e ainda estão a ser feitas alterações, seria muito bom expandir o número de passagens de optimização.
Tanto quanto entendi, a solução para tantas tarefas é encontrada para cerca de 10 000 variantes pode ser um pouco mais ou um pouco menos. Foram encontradas algumas horas de pesquisa num único processador e as melhores variantes.
A versatilidade dos testes MQL5+OP+Multicore permite-nos olhar para novos horizontes de tarefas (por exemplo, procura de padrões) que podem ser resolvidos usando ferramentas MT5.
Mas aqui está o problema:
O artigo publicado no seu site tem um exemplo de algoritmo genético https://www.mql5.com/ru/articles/55 onde foi necessária 3^100 força bruta para resolver um problema de busca em 100 barras - bem isso é um pouco mais do que LongInt :) enquanto a solução foi encontrada em 17 000 iterações. O algoritmo genético pode encontrar soluções para muito mais variantes do que a LongInt. E esta limitação é completamente infundada e obsoleta. Bem, excepto que nesta fase final do MT5 será difícil fazê-lo.
Um pedido muito grande aos criadores, se não for muito difícil, por favor faça o número de passes pelo menos 2^LongInt (2 para a potência).
Estranho. Esta é a terceira vez. Há dois pontos no gráfico que estão próximos em valor, mas um nos resultados.
"Estranho". Esta é a terceira vez. Há dois pontos no gráfico que estão próximos em valor, mas há apenas um nos resultados".
Que tal clicar aqui ?
Que tal clicar aqui ?
Sobre o nome da coluna.
Onde clicar exactamente? Sobre o nome da coluna ou sobre o resultado do cálculo?