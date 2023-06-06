Erros, bugs, perguntas - página 218

É possível programar o foco no objecto CChartObjectEdit?

Ou seja, é necessário poder introduzir texto no campo de entrada imediatamente após a sua criação e sem o activar com o rato.

Um pedido aos criadores. Enquanto o trabalho no MT5 está a ferver e ainda estão a ser feitas alterações, seria muito bom expandir o número de passagens de optimização.

Tanto quanto entendi, a solução para tantas tarefas é encontrada para cerca de 10 000 variantes pode ser um pouco mais ou um pouco menos. Foram encontradas algumas horas de pesquisa num único processador e as melhores variantes.

A versatilidade dos testes MQL5+OP+Multicore permite-nos olhar para novos horizontes de tarefas (por exemplo, procura de padrões) que podem ser resolvidos usando ferramentas MT5.

Mas aqui está o problema:

O artigo publicado no seu site tem um exemplo de algoritmo genético https://www.mql5.com/ru/articles/55 onde foi necessária 3^100 força bruta para resolver um problema de busca em 100 barras - bem isso é um pouco mais do que LongInt :) enquanto a solução foi encontrada em 17 000 iterações. O algoritmo genético pode encontrar soluções para muito mais variantes do que a LongInt. E esta limitação é completamente infundada e obsoleta. Bem, excepto que nesta fase final do MT5 será difícil fazê-lo.

Um pedido muito grande aos criadores, se não for muito difícil, por favor faça o número de passes pelo menos 2^LongInt (2 para a potência).

 
A função CopyRates()[referência de data de início e fim] não funciona, continua a atirar o erro 4001.
 


Estranho. Esta é a terceira vez. Há dois pontos no gráfico que estão próximos em valor, mas um nos resultados.

 
Nada de complicado, precisamos de ajustar o critério de saída do algoritmo, uma variável numa só linha. Alterar parâmetro de hardcoded para intput.
 
sultanm: Estranho. Esta é a terceira vez. Há dois pontos no gráfico que estão próximos em valor, mas há apenas um nos resultados.
Quando fiz tais perguntas, fui enviado para ler o artigo"Algoritmos Genéticos: é simples". Talvez encontre aí a resposta.
"Estranho". Esta é a terceira vez. Há dois pontos no gráfico que estão próximos em valor, mas há apenas um nos resultados".

Que tal clicar aqui ?

 
Ais:

Que tal clicar aqui ?

Onde clicar exactamente? Sobre o nome da coluna ou sobre o resultado do cálculo?
 

Sobre o nome da coluna.

 
Yedelkin:
Onde clicar exactamente? Sobre o nome da coluna ou sobre o resultado do cálculo?
Quando se clica numa coluna, todos os dados são ordenados por ordem ascendente dessa coluna, de modo a que um passe que esteja algures para baixo mas próximo do resultado seja ordenado ao seu lado.
