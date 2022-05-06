Зона накопления и тенденция
Всем привет и с новым годом вас друзья.
В этой теме я хочу поднять тему зону накопления или зону консолидации(кому как удобно это называть).
В общем , если какая нибудь закономерность, если после выхода из зоны этого накопления , цена продолжает свое движение.?
Это в общем одна из многих торговый систем, о которых я хотел обсудить. Для вашего внимания хочу представить один скрин шот по которой я совершил сделку.
Предполагаемое обсуждение по парам евро доллар, фунт доллар, доллар канадец.. Можете представить свои варианты.
Как вы видите, есть определенные зоны(небольшие) и по ним есть реакция.
Хотелось бы собрать статистику с вашей помощью. Надеюсь вы мне поможете)))
Хорошо, назовем их уровнями или зонами. Смысл тот же, цена в этих местах остановилась до смены направления или продолжается до следующего уровня.
Например, анализ уровней перекупленности и перепроданности индикатора RSI на временном графике H2 от 01.01.1990.
Отображение уровней на временном графике D1
Отображение уровней на временном графике W1
Прежде чем продолжить тему универсальных уровней, я хотела понять, как вы определяете эту область (зону накопления или зону консолидации).
Хорошо, назовем их уровнями или зонами. Смысл тот же, цена в этих местах остановилась до смены направления или продолжается до следующего уровня.
Например, анализ уровней перекупленности и перепроданности индикатора RSI на временном графике H2 от 01.01.1990.
Отображение уровней на временном графике D1
Отображение уровней на временном графике W1
Прежде чем продолжить тему универсальных уровней, я хотела понять, как вы определяете эту область (зону накопления или зону консолидации).
Во первых смотрю на 4 часовике или дневном графике где находится цена, а уж после на 30м. ил 15 м. ищу точку входа.И это я делаю по тем парам, по которым я делал статистику.
Вернее по одним из многих за последние несколько лет.
Хотелось бы услышать ваше мнение.
Если я правильно понимаю, вообще не смотрите, существовала ли такая зона исторически (в указанном ценовом диапазоне).
Все исторически уже отработано.
Если конечно было пересечение.
Я имею ввиду, если накинуть уровень с истории, который был пересечен раз, два и более,,,,
он уже не так важен. Надо смотреть ближайшие уровни.
Хотелось бы услышать ваше мнение.
Я спросила себя, формируют ли показания индикатора RSI какую-либо закономерность, которую можно наблюдать как уровни цен, на которых индикатор указывает на изменение тренда. Думаю, такая закономерность существует, это хорошо видно на прилагаемых картинках выше.
Я спросила себя, формируют ли показания индикатора RSI какую-либо закономерность, которую можно наблюдать как уровни цен, на которых индикатор указывает на изменение тренда. Думаю, такая закономерность существует, это хорошо видно на прилагаемых картинках выше.
Нет Лолита, ты ошибаешься. Ни какой индикатор тебе не скажет, что тренд поменялся.
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Всем привет и с новым годом вас друзья.
В этой теме я хочу поднять тему зону накопления или зону консолидации(кому как удобно это называть).
В общем , если какая нибудь закономерность, если после выхода из зоны этого накопления , цена продолжает свое движение.?
Это в общем одна из многих торговый систем, о которых я хотел обсудить. Для вашего внимания хочу представить один скрин шот по которой я совершил сделку.
Предполагаемое обсуждение по парам евро доллар, фунт доллар, доллар канадец.. Можете представить свои варианты.
Как вы видите, есть определенные зоны(небольшие) и по ним есть реакция.
Хотелось бы собрать статистику с вашей помощью. Надеюсь вы мне поможете)))