MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 48
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
A fim de obter o graal no modo pips, fechar as posições perdidas com um marcador para todo o volume da posição, e as rentáveis com 0,01 lotes.
Exemplo.
Resultado
Fórum sobre comércio, sistemas de comércio automatizados e testes estratégicos
Bibliotecas: SingleTesterCache
fxsaber, 2020.01.12 23:20
A versão actual do formato tst não contém os seguintes dados
Fórum sobre comércio, sistemas de comércio automatizados e testes estratégicos
Bibliotecas: SingleTesterCache
fxsaber, 2020.01.13 00:01
Reproduzir vários bugs. Lançamos o Consultor Especialista no Teste de Estratégia sobre uma conta de cobertura.
Obtemos o seguinte
Depois lemos o ficheiro tst correspondente utilizando o guião.
Irá imprimir os dados sobre as posições
Se compararmos tudo neste post, veremos os seguintes bugs.
O depurador não é totalmente funcional. O que falta em comparação com os depuradores padrão, por ordem decrescente de falhas.
1. Modificação da memória. Pode-se ver variáveis, mas a edição parece não ser possível.
2. Pontos de ruptura condicionados. Como parar se o teste variável=10.
3. Possibilidade de mover a execução. Por outras palavras, basta clicar sobre uma linha e dizer-lhe para a executar a partir daí. Por outras palavras, clique numa linha e diga: "Agora corra a partir daqui".
4. um anexo a um guião/conselheiro/indicador já em execução. Ou, pelo menos, a capacidade de fixação ao colidir, pelo que é fácil de analisar.
O depurador não é totalmente funcional. O que falta em comparação com os depuradores padrão, por ordem decrescente de falhas.
2. Pontos de ruptura condicionados. Como parar se o teste variável=10.
Fórum sobre comércio, sistemas de comércio automatizados e testes estratégicos
Bibliotecas: SingleTesterCache
fxsaber, 2020.01.14 10:49
Utilizo agora os ficheiros t em vez dos ficheiros set. Pode alternar entre eles muito rapidamente, tendo não só parâmetros de entrada mas também testes completos de retrocesso.
É uma pena que não possamos agora combinar TS diferentes numa carteira completa devido à falta de dados de milissegundos em tst.
Espero que os criadores comecem a utilizar ao máximo os campos existentes
escrevendo aí o valor de tempo em milissegundos em vez de segundos.
Geralmente, na prática não podemos demonstrar toda a frieza da utilização do tst devido a alguns ligeiras desvantagens no tst. Isto poderia ser corrigido.
TesterWithdrawal está no relatório, mas TesterDeposit está ausente.
Como compreender esta imagem. O gráfico de optimização mostra valores máximos de cerca de 5000. E na tabela de optimização o valor máximo é 4670. Onde estão os parâmetros para os melhores passes ?
Ordenar a coluna "Resultado".