Construir 2280. Bolsa, mercado de futuros. Todo o historial é carregado, mas os testes são feitos offline. O iBarShift funciona de forma estranha nos indicadores. E o mesmo código funciona bem no guião. É um insecto ou estou a perder alguma coisa?
Existe um tal código. Essencialmente, percorre todos os símbolos da análise do mercado e exibe oiBarShift. O mesmo código funciona bem no guião. O indicador produz -1 para todos os símbolos, excepto para o actual (no gráfico do qual está a correr) com o erro de que não há histórico. Ao mesmo tempo, na segunda corrida, carrega a história e mostra-a normalmente.
A disponibilidade dos dados no indicador não é garantida, pelo que se deve verificar o sucesso da sua recuperação. Se falhar, então tente de novo naOnCalculate. Referir-se aos dados no OnInit não é uma boa ideia.
O nome do servidor nem sempre é exibido nos registos de cache.
Que condição deve ser preenchida para criar uma cache de passagem única?
É correcto que o ficheiro tst não seja gerado para uma tal EA?
Que condição deve ser preenchida para criar uma cache de passagem única?
Sim, correcto.
Se não houver trocas, o ficheiro tst não é guardado
Sim, é isso mesmo.
Se não houver trocas, o ficheiro tst não é guardado
Obrigado.
Desenvolvedores, uma pergunta para si. É possível personalizar os parâmetrosdo algoritmo genético? Por exemplo, para estabelecer critérios de paragem e de mutação?
Encontro frequentemente situações em que uma paragem ocorre antes dos extremos serem alcançados.
Também uma pergunta. Pretende implementar outros métodos, por exemplo, o recozimento simulado?
Eu dirijo o robô no testador. Eu negoceio com um certo símbolo. Eu entro pelo OnTimer e aceito a cotação do SymbolInfoTick.
Se eu usar símbolos diferentes (quando negoceio com o mesmo símbolo), então, por alguma razão, os resultados são muito diferentes. Pode ser que alguém tenha enfrentado este problema? Estou actualmente a estudar este comportamento com mais detalhe.PS. Cada carraça é baseada numa execução real e perfeita sem atrasos
Já descobri. Se estiver interessado, para poupar recursos da CPU, verifico a TimeCurrent no OnTimer e se não mudou desde a última actualização, nada precisa de ser feito. Se não houver citações, o estatuto é o mesmo. Se rastrear sessões de negociação, é uma operação muito consumidora.
Tudo funciona bem para múltiplos símbolos. Mas quando há apenas dois deles - tudo depende de citações, que vêm e começam a mudar o tempo de abertura de posições e outras coisas. Como resultado, os resultados notestador de estratégias são diferentes.PS. Em geral, irei verificar os estados dos símbolos individualmente através deSymbolInfoTick