MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 50

Andrey Pogoreltsev:

Na primeira imagem do ecrã pode ver que existem tarefas concluídas. Existem 150 deles.

Se contar as tarefas do trabalho no segundo ecrã, existem 103, das quais 9 foram concluídas.

Assim, encontrámos 9 tarefas concluídas. Onde estão as 150 tarefas concluídas na primeira captura de ecrã?
 
Grozir:
Andrey Pogoreltsev:

Já trabalhou muito com um testador de estratégias ou quer dar respostas a partir de imagens?

Nas suas perguntas está a referir-se às imagens apresentadas. É por isso que está a fazer perguntas baseadas nas fotografias. Então, onde na primeira imagem do ecrã pode ver que 150 tarefas foram concluídas?
 
Grozir:
Andrey Pogoreltsev:

Dirigi-me aos programadores numa linha dedicada. Por favor, não perturbar os analistas de sofás.

Não é bom escovar a sociedade. Que está ansioso por o ajudar e... perdoar.
 
Andrey Pogoreltsev:

Já há 150 resultados e mostra 9. Porquê?

Este é o quadro dos agentes:


Não se pode distinguir nada destas fotografias. É preciso olhar para os registos. Os registos completos são melhores.

Onde está o lado esquerdo do separador dos resultados da optimização?

Posso assumir que os primeiros 141 resultados vieram da cache de optimização, que anteriormente era executada com os mesmos parâmetros

Sugiro que sejam considerados vários pedidos para o relatório do provador:

1) destacar o depósito inicial no gráfico de balanço com uma linha sólida (momentos acima/abaixo o balanço inicial será visível). tanto no relatório como no próprio testador.

2) agora é difícil verificar se os valores do passe actual correspondem ao relatório feito anteriormente, seria mais fácil se os valores no relatório e o que eu vejo no ecrã coincidissem:

- exibir variáveis do tipo data/hora como hora, não segundos desde '70.

- o mesmo que no subitem anterior sobre cores (no relatório vemos 8421504 e no menu inicial Cinzento), prazos... como um programa máximo, todos enumeram, porque é difícil fazer configurações como no relatório.

- opcionalmente especificar uma descrição da variável (o nome da variável não é visível para o utilizador, apenas a descrição, mas o oposto é verdadeiro no relatório)

3) quase do reino da fantasia, mas bastante viável: se for possível carregar parâmetros não só a partir de um ficheiro definido, mas também a partir de um relatório (xml e htm). eles estão lá quase na mesma forma que no ficheiro do conjunto! então o ponto 2 será 80% irrelevante

 
Slava:

Não se pode distinguir nada destas fotografias. É preciso olhar para os registos. De preferência, registos completos.

Onde está o lado esquerdo do separador dos resultados da optimização?

Posso assumir que os primeiros 141 resultados foram carregados a partir da cache de optimização, que foi executada anteriormente com os mesmos parâmetros

A propósito, sim, foi repetido. O par foi muito lento a optimizar.

Talvez então faça sentido escrever não 9/1280 mas

150/1280 ou 9/1130 ? (melhor a primeira opção). Depois a repetição mostrará que os resultados são retirados da cache, porque 1280 é o número geral para as minhas corridas, independentemente de serem ou não retiradas da cache.

 

Recompilei a EA enquanto estava a funcionar para verificar - a optimização não parou, está tudo bem. Mas após o reinício, os resultados parecem ter sido retirados da cache, mas a duplicação já começou.

Não vi qualquer diferença entre os dois EAs, mas não vi qualquer diferença entre eles.

 
Andrey Pogoreltsev:

Relativamente à conta (escrita antes) - se mudar, a optimização pára.

Isto é bom, porque os dados de servidores de diferentes contas podem não corresponder. Por exemplo, o testador não tinha história suficiente, por isso descarregou-a do servidor actual e obteve uma quimera.

