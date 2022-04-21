MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 45
Substituir && por ||||
PS. A condição lá é DIREITA.
A condição lá é para testes, não para trabalho. Que é basicamente o que a impressão está a relatar. Isto é feito, porque às vezes posso dar a versão de teste àqueles que estão interessados.
E regularmente, quando altero os parâmetros de entrada, a primeira corrida vai "ociosa" - ou seja, não troca, depois a partir da segunda corrida tudo fica OK. O que está errado com isto - o algoritmo genético elimina imediatamente os primeiros resultados:
Qual é o número de construção?
2280
PS. Aqui está novamente o diário de bordo quando não havia comércio. Ao mesmo tempo, no OnInit, verifica se está tudo bem. Aparentemente não no OnTimer, vou adicionar registos. O robô não negoceia se não for permitido, provavelmente alguma condição desencadeia.
Está disponível uma construção mais recente.
Não funciona
Não funciona
Actualização a partir de MetaQuotes-Demo
Obrigado. Actualizado para 2286. Escrever-lhe-ei se houver novamente um problema.
Em geral, a culpa é minha. Fechei a inicialização das bandeiras em modo ifdef profiling e recebi aleatoriamente(
PS. E, por vezes, o ArrayResize limpa memória (como durante o modo visual) - e não conseguia apanhar este erro ali.
Olá novamente a todos)
Desenvolvedores, uma pergunta para si. É possível personalizar os parâmetros do algoritmo genético? Por exemplo, pode definir critérios de paragem e de mutação?
Deparo-me frequentemente com o facto de que a paragem ocorre antes dos extremos serem alcançados.
Também uma pergunta. Vai introduzir outros métodos, tais como o recozimento simulado?