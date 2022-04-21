MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 51
Isto é bom, porque os dados dos servidores das diferentes contas podem não corresponder. Por exemplo, se o testador não tinha historial suficiente, descarregou-o do servidor actual e obteve uma quimera.
Estamos aqui a falar de perfilagem, quando o histórico já está carregado e as definições da conta são conhecidas. Mas deve ser avisado de uma boa forma de que pode haver uma paragem, porque durante a elaboração do perfil (que é um procedimento longo) pode ser necessário olhar para as facturas, por exemplo.
Por favor, utilizar espaços na visualização numérica do número de passos de Optimização (número inferior na imagem do ecrã).
Na imagem do ecrã não se aperceberá imediatamente que é cerca de meio trilião.
Pretende utilizar os separadores de dígitos?
Pretende utilizar delimitadores?
Sim.
2296. Em tst o valor do tamanho do contrato para os comércios tornou-se zero. Para encomendas - normal.
Onde obteve esta versão? Verificar a última versão beta - 2286...
MetaQuotes-Beta
Nada aparece quando se paira sobre o gráfico deoptimização 2D.
Lembro-me que em MT4 os valores de entrada e resultado das células correspondentes iriam aparecer.
Trata-se de traçar o perfil quando o histórico já está carregado e as definições da conta são conhecidas. Mas devemos avisá-lo de boa fé de que pode ocorrer uma paragem, porque durante a elaboração do perfil (e este é um procedimento longo) podemos precisar de ver as contas, por exemplo.
Não há garantias de que o consultor especializado não solicite dados sobre outro símbolo, cujo histórico não está disponível para o testador. E vai descarregá-lo de outro corretor?