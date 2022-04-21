MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 41
E quando o comércio começar, irá carregar outro símbolo - EURUSD
Não, não vai carregar. Olhado no visualizador, tudo está correcto - um símbolo durante o comércio.
O símbolo personalizado tem todas as moedas iguais à moeda da conta. Ou seja, o modo é quase semelhante a "por pips", não há necessidade de ligar outros símbolos para calcular a margem, etc.
No servidor onde existe uma comissão (reproduzida em ForexTimeFXTM-Demo01, EUR, Hedge) no modo por carrapatos reais após a primeira transacção, outro símbolo dos padrões é ligado. E tudo, é claro, conta muito mais lentamente do que deveria.
Tudo funciona correctamente no MQ-Demo, onde não há comissão (e isto, incorrectamente, porque o teste para a correcção da comissão não é realizado no servidor principal de demonstração).
Este problema está a ser reproduzido?
Devido a este bug, se for necessária uma comissão, a optimização é severamente desacelerada.
É possível exibir o número de posição neste deslizador?
Clico no selector e utilizo as teclas ESQUERDA/DIREITA do teclado para alterar a velocidade. Por vezes é necessária a penúltima velocidade. Não é possível ver visualmente exactamente onde está o deslizador neste momento. E é muito fácil seleccionar a última velocidade.
Uma vez seleccionado, o Visualizador congela. E pode deitar fora todos os resultados. Uma ajuda de velocidade digital como a que está no ecrã seria agradável.
ZS Acontece que se não se fizer uma troca, a velocidade máxima no Visualizador não causa um enforcamento. Acontece que quase morto pairar é devido a operações comerciais.
Há algumas pessoas que não compreendem porque é que o MT5 Tester mostra resultados diferentes dos anteriormente utilizados pelos testadores competitivos.
Abaixo está uma reprodução disto.
No MQ-Demo, EUR, Hedge no testador, colocamos esta EA e activamos a DLL (precisamos dela para abrir automaticamente relatórios HTML num browser).
No separador de definições do Testador de Estratégia pressione CTRL+V para estas linhas.
Executar. O navegador apresentará um relatório.
Em seguida, definirVirtualTester=true e executá-lo novamente, obtendo mais um relatório no navegador.
A primeira vez que negociámos no MT5 Strategy Tester incorporado, a segunda vez, negociámos num testador de terceiros.
Vamos comparar os relatórios. Aqui estão numa fotografia (em cima - o MT5-Tester padrão, em baixo - o de terceiros).
Vê-se claramente que os resultados são muito diferentes. A abertura e o encerramento não coincidem por tempo e preço. Em geral, cada um pode decidir por si próprio onde se encontra o erro.
SZZ A volta de trabalho surgiu.
Porque é que o MT5 executou o limite após apenas 2,6 segundos? O preço passou para o outro lado imediatamente após a sua fixação? Ou não havia carraças?
O próximo tick a satisfazer o limite foi depois desse tempo. É claro que no Testador é possível estabelecer um limite ao preço actual e não conseguir a sua execução. Por exemplo, poderia estabelecer um limite a um extremo.
Especifica do que estamos a falar: forex, troca, rann?
Não há ordens limitadas em divisas e não pode haver.
Estamos a falar do Testador.
O testador trabalha de forma diferente em contas de stock e forex.
Estão disponíveis instruções para reprodução em qualquer personagem. Qualquer pergunta - basta executá-la.