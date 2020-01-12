Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 2155: Области видимости в MQL5, глобальное обновление тестера стратегий и встроенного хостинга

fxsaber, 2019.10.04 07:18

Если откроют формат tst-файлов и разместят cache-папку Тестера в песочнице, то возможно создание Маркет-продуктов нового типа, которые будут анализаторами/корректировщиками результатов Тестера.





Например, как раз можно будет написать Маркет-комбайн, который показывает все доступные в кеше одиночные проходы.

Выбираешь мышкой нужные - он показывает объединенную статистику.

Чистит кеш от ненужных проходов.

Вычисляет из проходов оптимальный портфель с соответствующими весовыми коэффициентами.

Показывает наилучшие интервалы торговли для каждого из проходов.

Предлагает свою интерактивную визуализацию статистики, включая фильтры.

Вычисляет оптимальный ММ.

Для каждой hedge-позиции в истории показывает OrderOpenPriceBest (лучшая цена открытия за время жизни позиции), OrderClosePriceBest (аналогично), OrderOpenPriceLength (сколько времени цена была не хуже OrderOpenPrice за время жизни позиции), OrderClosePriceLength(аналогично), OrderProfitBest(наибольший возможный профит аналогичной позиции на интервале жизни позиции-оригинала).

Показывает КПД каждой hedge-позиции.

Вычисляет результат при включении latency.

Вычисляет результат при разных настройках исполнения ордеров (скользят ли и т.д.) и комиссии.

(скользят ли и т.д.) и комиссии. Показывает результат ТС на другой тиковой истории.

...