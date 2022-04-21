MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 54
Então não conseguiu registar uma conta no beta?
O MT4-Tester tinha um tal assistente para as AA.
Ajudou consideravelmente a reduzir o tempo de optimização. Por exemplo, se o equilíbrio está no chão, porquê ir mais longe? O MT5 não tem isso. É por isso que temos de construir coisas tão razoáveis nos nossos EAs. Não creio que muitos autores façam isso. Por isso, seria provavelmente razoável transferir tal funcionalidade também para o MT5-Tester.
Também os assistentes da GA são relevantes. Aqui está o mais simples.
Consultores especializados: Validar
fxsaber, 2020.01.29 15:55
Consultores especializados: Validar
fxsaber, 2020.01.29 15:55
Recomendo a utilização no meu EAs de um ajudante GA semelhante.
Não permite que a AG vá para o lado dos resultados estatísticos fracos. Aumenta a qualidade e a rapidez dos resultados. E para validar também filtra de passagens com valores estatísticos fracos.
Por exemplo, quando reajustei com base em cálculos de três meses, defini o número mínimo de negócios > 100. Caso contrário, há maior probabilidade de encontrar um passe na AG que dê o maior lucro devido ao pequeno número de negócios (aleatórios) bem sucedidos. Claramente, um tal passe não deve ter nada a ver com a sua escolha para posterior negociação.
Penso que é razoável que o testador tenha tais ajudantes. Tanto mais que não requer qualquer custo computacional.
Olá a todos.
Tenho um robô multi-mercado. Comercializa arbitragens estatísticas, espalha-se. O robô é concebido de modo a tirar instrumentos da própria visão geral do mercado ou retirá-los de ficheiros de disseminação (que está localizado no directório raiz do programa em pasta de ficheiros). O robô analisa os dados, selecciona os pares de instrumentos mais promissores, e comercializa-os.
Pergunta, será o testador de estratégias mt5 capaz de o testar? Se os instrumentos de negociação não estiverem listados nos parâmetros de entrada do robô, como é habitual, mas os instrumentos forem retirados da visão geral do mercado ou da pasta Ficheiros, o testador pretende funcionar?
A visão geral do mercado é gerada pelas chamadas a partir do código para os símbolos. Para um testador, é obrigatório que haja uma lista de moedas em qualquer variante. E no mundo real não há problema.O que está na imagem do ecrã é para optimização.
Compreendo correctamente que não pode testar com este tipo de configuração como eu?
o testador não pode retirar dados da análise do mercado do histórico?
E quanto ao ficheiro em que são prescritas ferramentas comerciais, o provador também não pode trabalhar com ele?
Acabei de ler o manual, mas não encontrei nada sobre ele, diz que posso testar e optimizar estratégias múltiplas, mas não sei muito sobre ele.
Se se esforçar, pode fazer qualquer coisa. Por exemplo, no OnInit() solicitar carraças das moedas necessárias e, assim, adicioná-las à visão geral do mercado e depois trabalhar com a visão geral do mercado. Mas neste caso, não importa como se olha para ela, deve haver uma lista de moedas. Podemos ter duas opções: trabalhar com a lista e trabalhar com os que constam do relatório do mercado. Consequentemente, temos de estabelecer uma condição no OnInit() se trabalharmos no testador, então trabalhar apenas com a lista. Existe um Consultor Especialista no Mercado.Quanto ao ficheiro: É claro que é possível, mas temos de considerar a localização do ficheiro. Deve estar localizado na pasta do testador ou na pasta partilhada por todos os terminais. Ou inseri-la como um recurso.
MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias
fxsaber, 2020.01.22 23:08
MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias
fxsaber, 2020.01.22 23:08
A minha construção 2300. No modo de pontos, aprendi a ter em conta o volume.
No entanto, o lucro das operações InOut neste modo é calculado incorrectamente.
Se funcionarmos em modo normal, o lucro é correcto.
Por conseguinte, o modo pips não está a funcionar agora em Netting (mostra lucro exagerado).
2310 é relevante. É impossível utilizar o modo pips na Netting.
Em 2310 notei que a minha EA, que faz modificações frequentes, não pode ser perfilada.
Esboço de um teste.
Reproduz a impossibilidade de traçar o perfil literalmente imediatamente em modo de carraça real, uma vez que tudo é muito lento.
No entanto, também faz com que o terminal HOLD quando funciona com carraças reais (mesmo no modo pips) uma única passagem! Apenas uma espécie de assassino.
Se fizer a sua Optimização (sobre o primeiro parâmetro), explode sem problemas, mas traz à tona alguns maus pensamentos sobre o desempenho...
HH Se o correr no Visualizador e o fechar antes de estar terminado, o Terminal fica pendurado.
Só o posso comparar com a variante Virtual.
Variante normal.
Com o Virtual.
O teste é 13 vezes mais lento num Expert Advisor básico no modo Pips, onde não há sequer verificações! Construir 2310.
Mesmo esta EA é mais de duas vezes mais lenta do que a Virtual no modo Pips.
Porque é que isto acontece? Todo o Expert Advisor está a colocar o BuyLimit no primeiro tick. Não há mais nada!