Bild 2280, mas este era também o caso nas versões anteriores. Se eu executar um script ou um EA para depuração, abre-se uma nova janela do primeiro símbolo da visão geral do mercado no período de 1H. E se eu precisar de depurar não no primeiro símbolo ou em outro período de tempo? Há alguma forma de o fazer sem apagar todos os símbolos para que o símbolo certo venha primeiro?
Ir para as definições do terminal. Há aí uma selecção de símbolos para depuração.
Artyom, estás enganado. Estas são definições ME, não definições terminais.
Precisa de trabalhar menos))))
Ir para as definições do terminal. Aí pode seleccionar um símbolo para depuração.
Já está, obrigado. Sou novo no MT5, ainda não sei tudo.
Construir 2280. Existem 4 processadores no computador. Existem 2 MT5s em funcionamento. O primeiro está a executar um script longo, o terminal64.exe está a comer 100% de 1 processador, resultando numa carga total de 25%. O segundo MT5 está a executar a optimização genética. Existem 4 agentes pelo número de processadores como padrão. O primeiro lote de trabalhos recebe todos os 127. As restantes tarefas são recebidas e executadas por 2 agentes, os 2 restantes ficam pendurados no final e nem sequer são recebidos. Se eu os forçar a incapacitar, eles juntam-se ao trabalho. Até que a optimização comece de novo. Se se mata primeiro o MT5, a situação permanece a mesma. Se reiniciar o segundo MT5 depois disso, não haverá problema. Será isto um equilibrista de carga tão complicado ou um insecto algures? Se o primeiro, então não é muito bom, porque acaba por carregar a 75% (primeiros agentes MT5+2) e ainda assim deve ser tratado pelas prioridades do vento.
P.S. Parece não estar necessariamente relacionado com a carga da CPU. Só começou a genética depois de reiniciar, nada mais correndo, também 2 agentes eram preguiçosos até eu os desligar/ligar. Se eu mantiver apenas 3 agentes activos e desactivar 1, ainda 2 estão atrasados, apenas 1 está a funcionar.P.P.S. Se houver 6 processadores, então há 3.
Construir 2280. Depurou o indicador, realizado passo a passo no depurador. Em linha
debugging caiu. Algo como erro crítico, a depuração parou. No registo diz
Acontece novamente, mas raramente. Desconhecido para mim, nada mudou muito entre a depuração.
Construir 2280. Bolsa, mercado de futuros. Todo o historial é carregado, mas os testes são feitos offline. O iBarShift funciona de forma estranha nos indicadores. E o mesmo código funciona bem no guião. É um insecto ou estou a perder alguma coisa?
Existe um tal código. Essencialmente, percorre todos os símbolos da análise do mercado e exibe oiBarShift. O mesmo código funciona bem no guião. O indicador produz -1 para todos os símbolos, excepto para o actual (no gráfico do qual está a correr) com o erro de que não há histórico. Ao mesmo tempo, na segunda corrida, aparentemente carrega a história e já a mostra normalmente.
o mesmo código funciona bem no guião. É um insecto ou estou a perder alguma coisa?
Ao contrário do guião, o indicador funciona de forma assíncrona - não espera que a história esteja pronta.
Bem, toda a história está lá. Como disse, funciona offline, toda a história já está descarregada a partir do servidor. Ou será que precisa de outra coisa?
Em teoria, claro, é necessário trazer tudo à tona desde o início frio. Na prática, porém, não gosto de indicadores, por isso não posso dizer com certeza.