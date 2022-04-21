MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 53

O modo de pico é mais lento que o modo normal.


Pips

2020.01.23 00:21:28.152 Core 1  pass 0 returned result 130.850000 in 0:00:02.227
2020.01.23 00:21:29.616 Core 1  pass 1 returned result 130.850000 in 0:00:01.463
2020.01.23 00:21:30.849 Core 1  pass 2 returned result 130.850000 in 0:00:01.233
2020.01.23 00:21:32.098 Core 1  pass 3 returned result 130.850000 in 0:00:01.248
2020.01.23 00:21:33.553 Core 1  pass 4 returned result 130.850000 in 0:00:01.455
2020.01.23 00:21:34.973 Core 1  pass 5 returned result 130.850000 in 0:00:01.419
2020.01.23 00:21:36.454 Core 1  pass 6 returned result 130.850000 in 0:00:01.481
2020.01.23 00:21:37.651 Core 1  pass 7 returned result 130.850000 in 0:00:01.196
2020.01.23 00:21:37.651 Tester  optimization finished, total passes 8
2020.01.23 00:21:37.661 Statistics      optimization done in 0 minutes 12 seconds
2020.01.23 00:21:37.661 Statistics      shortest pass 0:00:01.196, longest pass 0:00:02.227, average pass 0:00:01.465


Convencional

2020.01.23 00:22:40.544 Core 1  pass 0 returned result 130.850000 in 0:00:02.274
2020.01.23 00:22:42.098 Core 1  pass 1 returned result 130.850000 in 0:00:01.554
2020.01.23 00:22:43.448 Core 1  pass 2 returned result 130.850000 in 0:00:01.350
2020.01.23 00:22:44.640 Core 1  pass 3 returned result 130.850000 in 0:00:01.192
2020.01.23 00:22:45.860 Core 1  pass 4 returned result 130.850000 in 0:00:01.220
2020.01.23 00:22:47.768 Core 1  pass 5 returned result 130.850000 in 0:00:00.967
2020.01.23 00:22:47.768 Core 1  pass 6 returned result 130.850000 in 0:00:00.939
2020.01.23 00:22:48.964 Core 1  pass 7 returned result 130.850000 in 0:00:01.195
2020.01.23 00:22:48.964 Tester  optimization finished, total passes 8
2020.01.23 00:22:48.974 Statistics      optimization done in 0 minutes 11 seconds
2020.01.23 00:22:48.974 Statistics      shortest pass 0:00:00.939, longest pass 0:00:02.274, average pass 0:00:01.336


A reprodução é estável.

 

Após a optimização, o separador Backtest acabou por ficar completamente em branco (relatório - todo branco). No modo de exibição Transacções, é assim.


Como reproduzi-la - Não compreendo. A aba Graph está óptima.

 
Não consigo compreender o algoritmo exacto de reprodução, mas muitas vezes os valores dos parâmetros de entrada no Testador são reiniciados após a compilação da EA ou a mudança da conta.
 
fxsaber:

MetaQuotes-Beta

Como encontrar este servidor? Ao abrir uma nova conta só é oferecida a MetaQuotes-Demo

 
Artyom Trishkin:

Como posso encontrar este servidor? Ao abrir uma nova conta só é oferecida a MetaQuotes-Demo

.

 
fxsaber:

.

Eu não tenho um...

 

Esta é a primeira vez que me deparo com uma situação na minha AE em que o resultado da AG não coincide com um único passe. Todos os passes são diferentes.

O resultado de uma pesquisa completa é o mesmo. Construir 2305.


Tenho a sensação de que na opção pela genética os parâmetros de entrada de cada passe não estão escritos de forma muito correcta.

 
Artyom Trishkin:

Eu não tenho um...

Utilizar a actualização beta do menu Ajuda.
 
MetaQuotes:
Utilizar a actualização beta do menu Ajuda.
Faço sempre. Mas nem sempre tem as versões aqui relatadas.
 
Artyom Trishkin:
Eu faço sempre isso. Mas nem sempre tem as versões aqui relatadas.

Então não conseguiu registar uma conta no beta?

