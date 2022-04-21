MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 53
O modo de pico é mais lento que o modo normal.
Pips
Convencional
A reprodução é estável.
Após a optimização, o separador Backtest acabou por ficar completamente em branco (relatório - todo branco). No modo de exibição Transacções, é assim.
Como reproduzi-la - Não compreendo. A aba Graph está óptima.
MetaQuotes-Beta
Como encontrar este servidor? Ao abrir uma nova conta só é oferecida a MetaQuotes-Demo
.
.
Eu não tenho um...
Esta é a primeira vez que me deparo com uma situação na minha AE em que o resultado da AG não coincide com um único passe. Todos os passes são diferentes.
O resultado de uma pesquisa completa é o mesmo. Construir 2305.
Tenho a sensação de que na opção pela genética os parâmetros de entrada de cada passe não estão escritos de forma muito correcta.
Eu não tenho um...
Utilizar a actualização beta do menu Ajuda.
Eu faço sempre isso. Mas nem sempre tem as versões aqui relatadas.
Então não conseguiu registar uma conta no beta?