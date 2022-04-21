MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 44
Sim, copiei a partir dos parâmetros e vi a forma que espera ver. Mas não é muito conveniente lidar com tais valores. Foi por isso que perguntei se é possível introduzir aí o suporte de formatos de datas, como na fonte.
A pessoa está a editar ficheiros de conjuntos?
Se os dados de data/hora forem apresentados (set-files, CTRL+C tester, tpl-files e provavelmente outra coisa) como uma string em vez de um número, toda a conveniência de analisar estes dados irá colapsar.
Agora existem apenas três tipos de dados de entrada: duplo, longo e string. Os dois primeiros são sempre números. Este inclui não só a data, mas também a cor, a enumeração e tudo, excepto cordel. Isto é super conveniente!
A criação de mais uma entidade, tornando assim muito código inutilizável, não é muito sensata. Há comentários. Aqui está um exemplo de um conjunto gerado automaticamente.
fxsaber, 2019.11.11 04:45
Não sei de outros, mas acho conveniente quando o ficheiro do conjunto contém toda a informação. É muito rápido a descobrir o que é, de onde vem e quanto é.
Isso não é suficiente?
ZZY One deve lembrar-se que a data/hora e optimizada, pode definir Start, Step, Stop. Onde Step, claro, mesmo na GUI é definido em segundos.
Quis dizer copiar para o buffer por CTRL+C para deixar o número tal como estava. Mas estender a pasta por CTRL+V para compreender tanto o formato antigo (essencialmente ulong) como o novo formato de corda. Isto não deve quebrar nada, mas irá expandi-lo para aqueles que querem especificar um fio em vez de um número.
Bom esclarecimento. Não vai realmente quebrar nada. Realmente, não conheço pessoas que utilizem CTRL+V para marcar a data.
No entanto, não conheço pessoas que utilizem CTRL+V para definir a data.
É mais uma questão de fixar não a data, mas os parâmetros em geral, incluindo onde se encontra a data. Em primeiro lugar, para o tornar consistente, uma vez que o próprio mql mantém o formato da data, e em segundo lugar, para o tornar claro, e não para multiplicar os comentários. Para os meus testes, gera os parâmetros de entrada, que devem ser avaliados a olho, e depois posso adicioná-los.
Talvez. Iremos.
Podemos ao mesmo tempo apoiar a inserção (via CTRL+V) de parâmetros de entrada para o Expert Advisor? Para testes, é inserido nos Parâmetros na perfeição. Contudo, quando não está a testar mas simplesmente a adicionar uma EA a um gráfico, o separador Parâmetros de Entrada não parece suportar a colagem e eu tenho de preencher manualmente os mesmos parâmetros. Obrigado.
Podemos também apoiar a inserção (via CTRL+V) de parâmetros de Entrada para a EA? É inserido perfeitamente para testes em Parâmetros. Contudo, quando não está a testar mas simplesmente a adicionar uma EA a um gráfico, o separador Parâmetros de Entrada não parece suportar a colagem e eu tenho de preencher manualmente os mesmos parâmetros. Obrigado.
E CTRL+C.
Desenvolvedores, olá!
Por alguma razão, a verificação OnTimer nem sempre funciona no testador de estratégia quando se executa a EA (não sei o que tem a ver com ela):
OnInit parece funcionar sempre bem.PS. Ao mesmo tempo, o ofício nem sempre funciona. Acrescentarei registos para os modos de teste para saber porque não é permitido o comércio. Uma falha flutuante de algum tipo.
Deparei-me com o facto de os objectos gráficos em MT5 tester em modo de visualização não serem apresentados da forma que eu pensava que seriam. Simplifiquei o teste Expert Advisor até ao limite, deve construir um rectângulo por coordenadas tomadas com base na 50ª e 45ª barras. O código está no anexo, mas toda a lógica está numa só linha:
A EA deveria redesenhar tal canal em cada nova barra da actual TF. A imagem deve ter este aspecto:
Na realidade, o rectângulo estica-se caótica tanto em comprimento como em largura e a imagem tem este aspecto:
O código da EA de trabalho contém muitos mais objectos e cada um deles está ainda mais distorcido, resultando numa confusão.
Além disso, se fizermos um teste visual da EA de teste a uma velocidade baixa, a renderização é quase sempre correcta. Contudo, quando corroum Expert Advisor de teste à velocidademáxima ou quase à velocidade máxima, ou quando corro um EA real com muitos objectos mesmo à velocidade mínima, recebo as distorções acima descritas.
Por favor, informe qual é o problema e se este pode ser resolvido. Tentou procurar uma resposta, mas falhou.
Muito apreciada qualquer ajuda, seja de que forma for.
Deparei-me com o facto de os objectos gráficos em MT5 tester em modo de visualização não serem desenhados da forma que eu pensava que seriam. Simplifiquei o teste Expert Advisor até ao limite, deve construir um rectângulo por coordenadas tomadas com base na 50ª e 45ª barras. O código está no anexo, mas toda a lógica está numa só linha:
A EA deve redesenhar tal canal em cada nova barra da actual TF. A imagem deve ter este aspecto:
Na realidade, o rectângulo estica-se caótica tanto em comprimento como em largura e a imagem tem este aspecto:
O código da EA de trabalho contém muitos mais objectos e cada um deles está ainda mais distorcido, resultando numa confusão.
Além disso, se fizermos um teste visual da EA de teste a uma velocidade baixa, a renderização é quase sempre correcta. Quando corroum Expert Advisor de teste à velocidademáxima ou a uma velocidade quase máxima, ou quando corro um EA real com muitos objectos mesmo à velocidade mínima, recebo as distorções acima descritas.
Por favor, informe qual é o problema e se este pode ser resolvido. Tentou procurar uma resposta, mas falhou.
Muito apreciada qualquer ajuda, seja de que forma for.
Verificar código para erros, muito provavelmenteERR_OBJECT_ALREADY_EXISTS.
Tem de apagar o objecto antes de o recriar ou
Tente simplesmente alterar as coordenadas de um objecto uma vez criado