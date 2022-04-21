MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 42
Estão disponíveis instruções para reprodução em qualquer personagem. Qualquer pergunta - basta executá-la.
Pode testar num futuro de acções, por exemplo Si ? Quer uma conta de stock para o teste?
A bolsa tem um problema de baixa liquidez e filas de encomendas. Por conseguinte, o testador na Bolsa de Moscovo não está correcto. Este fenómeno está praticamente ausente no Forex para pequenos lotes. Embora ocorra por vezes.
Devo dar-lhe uma conta de stock para um teste?
Se funcionar correctamente, deve haver
Vá em frente. Mas devo salientar desde já que qualquer execução ao último preço no Testador é um erro.
Escrevi-lhe pessoalmente.
Naturalmente, uma execução de último preço não faz sentido (disparate).
Pode testar num futuro de acções, por exemplo, Si ?
Melhor. Em carraças reais, mas o TP é executado em barbatanas.
Não é bom.
Não, há algo de errado com o seu testador. Como se testa em todas as carraças ou carraças reais?
Experimente em Si.Às 9:45 o mercado ainda está fechado, qualquer coisa pode estar lá nesse momento, tem de abrir depois das 10:01.
Se um símbolo de troca e uma conta de compensação, só então será aceite o limite ao preço actual.
Infelizmente, todas as marcas (incluindo TP) são executadas em barbatanas de barbatanas. Por conseguinte, é melhor não utilizar os mercados no Testador.
Então e o acesso a todas as barras carregadas do testador? Responda-me, por favor. Ou explicar porque é que esta limitação artificial é necessária.
Para acelerar os testes de 99% dos EAs.
Para os restantes 1%, pode ser inserida uma muleta.