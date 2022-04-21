MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 49
Ordenar a coluna "Resultado".
Ordenados por resultado, lucro, passes, etc. O resultado está na fotografia.
Esta pendência de resultados ocorreu 30 min. após o início da optimização. Depois de terminar o processo, a mesa masturbou-se e mostrou todos os resultados.
A tabela não é actualizada quando está aberta (por razões de desempenho). É necessário trocar as abas para actualizar.
O relatório HTML do passe único não é gerado correctamente. Reprodução.
Em resumo, a posição aberta tem uma greve ao mesmo nível que a ordem limite. Resultado da execução.
O testador executa primeiro o TP e depois a ordem limite. Isto é correcto. Caso contrário, enfrentaríamos a situação de não haver margem suficiente para a execução da ordem Limitada.
No Terminal, o pós-exemplo (ver a primeira imagem do ecrã) dos negócios está correcto (incluindo o ficheiro tst). Mas não é assim no relatório HTML. Além disso, a sequência de activação das ordens correspondentes no Terminal também é quebrada (incluindo o ficheiro tst).
Fórum sobre comércio, sistemas de comércio automatizados e testes estratégicos
Bibliotecas: SingleTesterCache
fxsaber, 2020.01.15 22:46
O volume de ofícios/ordens não está escrito correctamente em tst. É sempre calculado como seSYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE= 100.000.
Se for definido um valor diferente, não tem qualquer efeito sobre o valor do volume em tst.
Existe a suspeita de que quando a conta é alterada durante a optimização, ela pára. Mas, em teoria, todas as definições de contas já devem ser conhecidas.
Há também uma suspeita de que se o bot for recompilado durante a optimização para que não funcione, então a optimização também começará a parar.PS. Vou verificar assim que a CPU estiver livre.
Já há 150 resultados e mostra 9. Porquê?
Este é o quadro dos agentes:
150 tarefas estão a ser executadas e 9 estão concluídas. A linha superior do segundo ecrã.
Na primeira imagem do ecrã pode ver que existem tarefas concluídas. Existem 150 deles.
Se contar as tarefas do trabalho no segundo ecrã, existem 103, das quais 9 foram concluídas.