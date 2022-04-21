MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 52
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
2298 - fixação de uma comissão personalizada. Mas não é tida em conta.
Estamos a trabalhar nesse sentido. Esta é a primeira versão da personalização do grupo comercial
Isto não está directamente relacionado com o testador, mas é um obstáculo ao testar: Além da compilação, gostaria de ter também uma função de verificação de código. Mesmo assim, mas sem alterar o ex5 (e optimização de código). Quando há longas horas de optimização automática a decorrer, trabalhando no código, e não se quer que isso afecte o desempenho da instância.
Faça o favor de começar a testar por hotkey. Por exemplo, por F7 para accionar o botão "Start". Trabalhar no MetaEditor, compilar o Expert Advisor, mudar por Alt+Tab para a janela MetaTrader e iniciar os testes por F7.
Há um debug na história, Ctrl+F5
Há um debug na história, Ctrl+F5
Obrigado! Porque é que no Ctrl+F5 programmaticamente define um sinal "modo visual com exibição de gráficos, indicadores e comércio" e consequentemente a janela de testes visuais é iniciada? Como iniciar os testes no modo normal por Ctrl+F5?
A visualização está desligada, a janela de visualização não se encontra entre as abertas. Seis agentes locais estão habilitados.
Metatester64.exe em processos. Desaparece após alguns minutos, e depois arranca.
Esta EA reproduz a situação
Comece, depois prima Stop. Depois disso, o Start já não pode executar nada.
Construir 2300. No modo pips o volume é agora tido em conta, Obrigado!
No entanto, o lucro do InOut comercializa neste modo é calculado incorrectamente.
Se o executar em modo normal, o lucro é correcto.
Portanto, o modo pips não está a funcionar agora em Netting (mostra lucros sobredeclarados).