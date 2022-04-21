MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 52

Novo comentário
 
2298 - fixação de uma comissão personalizada. Mas não é tida em conta.
 
fxsaber:
2298 - fixação de uma comissão personalizada. Mas não é tida em conta.

Estamos a trabalhar nesse sentido. Esta é a primeira versão da personalização do grupo comercial

 
o mt5 tem em conta as taxas de transacção ao optimizar?
 
Por favor, faça o teste começar com uma tecla de atalho. Por exemplo, por F7 para accionar o botão "Start". Trabalhar no MetaEditor, compilar o Expert Advisor, mudar por Alt+Tab para a janela MetaTrader e iniciar os testes por F7.
 
Nos poucos minutos que passei a estudar a construção 2298 (e a recuar), notei uma inovação - a capacidade de definir o número máximo de encomendas e posições. Muito boa ideia, mas também é preciso definir o lote máximo. E estes valores devem não só limitar as configurações do servidor, mas também expandi-las. Isto é necessário ao testar em servidores de cêntimos, onde os limites são muito draconianos. A maior parte, claro, os limites do lote ficam no caminho, o que torna impossível testar adequadamente com MM além de reparar. lote.
 

Isto não está directamente relacionado com o testador, mas é um obstáculo ao testar: Além da compilação, gostaria de ter também uma função de verificação de código. Mesmo assim, mas sem alterar o ex5 (e optimização de código). Quando há longas horas de optimização automática a decorrer, trabalhando no código, e não se quer que isso afecte o desempenho da instância.

 
npats2007:
Faça o favor de começar a testar por hotkey. Por exemplo, por F7 para accionar o botão "Start". Trabalhar no MetaEditor, compilar o Expert Advisor, mudar por Alt+Tab para a janela MetaTrader e iniciar os testes por F7.

Há um debug na história, Ctrl+F5

 
Andrey Khatimlianskii:

Há um debug na história, Ctrl+F5

Obrigado! Porque é que no Ctrl+F5 programmaticamente define um sinal "modo visual com exibição de gráficos, indicadores e comércio" e consequentemente a janela de testes visuais é iniciada? Como iniciar os testes no modo normal por Ctrl+F5?

 
Construir 2300. Diário do Testador. 
2020.01.22 23:29:55.645 Core 1  EURUSD : real ticks begin from 2019.11.01 00:00:00 // ничего после этой строки не происходило, поэтому в итоге нажал Стоп.
2020.01.22 23:30:48.176 Core 1  disconnected
2020.01.22 23:30:48.176 Core 1  connection closed
2020.01.22 23:30:48.177 Tester  stopped by user
2020.01.22 23:30:54.668 Tester  EURUSD: history data begins from 2017.03.21 00:00 // Нажал Старт.
2020.01.22 23:30:54.668 Tester  EURUSD: ticks data begins from 2019.09.02 00:00
2020.01.22 23:30:54.668 Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
2020.01.22 23:30:54.668 Core 1  connected
2020.01.22 23:30:54.686 Core 1  disconnected
2020.01.22 23:30:54.686 Core 1  connection closed
2020.01.22 23:31:00.696 Tester  EURUSD: history data begins from 2017.03.21 00:00 // Нажал Старт.
2020.01.22 23:31:00.696 Tester  EURUSD: ticks data begins from 2019.09.02 00:00
2020.01.22 23:31:00.696 Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
2020.01.22 23:31:00.696 Core 1  connected
2020.01.22 23:31:00.713 Core 1  disconnected
2020.01.22 23:31:00.713 Core 1  connection closed
2020.01.22 23:31:14.295 Tester  EURUSD: history data begins from 2017.03.21 00:00 // Нажал Старт.
2020.01.22 23:31:14.295 Tester  EURUSD: ticks data begins from 2019.09.02 00:00
2020.01.22 23:31:14.295 Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
2020.01.22 23:31:14.295 Core 1  connected
2020.01.22 23:31:14.312 Core 1  disconnected
2020.01.22 23:31:14.313 Core 1  connection closed
2020.01.22 23:31:24.226 Tester  EURUSD: history data begins from 2017.03.21 00:00 // Нажал Старт.
2020.01.22 23:31:24.226 Tester  EURUSD: ticks data begins from 2019.09.02 00:00
2020.01.22 23:31:24.226 Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
2020.01.22 23:31:24.226 Core 1  connected
2020.01.22 23:31:24.245 Core 1  disconnected
2020.01.22 23:31:24.245 Core 1  connection closed
2020.01.22 23:31:34.830 Tester  EURUSD: history data begins from 2017.03.21 00:00 // Нажал Старт.
2020.01.22 23:31:34.830 Tester  EURUSD: ticks data begins from 2019.09.02 00:00
2020.01.22 23:31:34.830 Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
2020.01.22 23:31:34.830 Core 1  connected
2020.01.22 23:31:34.847 Core 1  disconnected
2020.01.22 23:31:34.847 Core 1  connection closed

A visualização está desligada, a janela de visualização não se encontra entre as abertas. Seis agentes locais estão habilitados.

Metatester64.exe em processos. Desaparece após alguns minutos, e depois arranca.


Esta EA reproduz a situação

double OnTester()
{
  while (!IsStopped())
    ;
    
  return(0);
}


Comece, depois prima Stop. Depois disso, o Start já não pode executar nada.

 

Construir 2300. No modo pips o volume é agora tido em conta, Obrigado!


No entanto, o lucro do InOut comercializa neste modo é calculado incorrectamente.


Se o executar em modo normal, o lucro é correcto.



Portanto, o modo pips não está a funcionar agora em Netting (mostra lucros sobredeclarados).

1...454647484950515253545556575859...84
Novo comentário