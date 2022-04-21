MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 40
Bild 2280. É preciso um símbolo e um período em que não havia citações. Neste caso é bolsa de valores, corretor Otkritie, símbolo 1MFR-1.20, período 01.09.2019-01.12.2019. Dirige qualquer Consultor Especialista, digamos de Exemplos\\Moving Average\Moving Average.ex5. A optimização genética está definida (embora eu suspeite que outros também tenham este bug), o critério não faz diferença (sem ticks de qualquer forma), cada tic baseado em ticks reais, lucro em pips. Optimizamo-lo e obtemos essencialmente um conjunto de passes zero. Porque é que o factor_de_lucro e o nível_da_margem estão cheios de lixo em cada passe? As variáveis não estão inicializadas com zero algures? No separador do fundo, parece apenas um espaço vazio, não produz nada. Se analisarmos o opt-file à mão, os valores são factor_de_benefício = 1,797693134862316e+308 e margin_level = 1,797693134862316e+308.
Não é lixo.
Isto é DBL_MAX
Ao seleccionar/estudar trabalhos anteriores de Testador, não há informação sobre quando estes trabalhos foram colocados.
Na fotografia decidi olhar através da barra de pesquisa para ver que manipulações foram feitas no Testador com um determinado EA. Infelizmente, não há informação sobre o tempo nos resultados da pesquisa interactiva.
É possível acrescentar tempo? Se bem entendi, então para cada linha é o tempo do ficheiro ini correspondente.
O que é este cenário?
ZZZ O símbolo personalizado não é afectado por alterações nas definições do símbolo (por exemplo, tamanho do tick) no Testador. Além disso, esta janela no Testador mostra o tamanho zero de carrapato, quando na realidade tem um valor diferente.
Como faço para que o Testador tenha em conta o preço do tick(SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) de um símbolo personalizado?
Não importa como altero este valor ao criar um símbolo, ele não tem efeito no resultado do cálculo do lucro (como se TickValue = 1).
O símbolo personalizado tem todas as moedas iguais à moeda da conta. Ou seja, o modo é quase semelhante a "por pips", não há necessidade de ligar outros símbolos para calcular a margem, etc.
No servidor onde existe uma comissão (reproduzida em ForexTimeFXTM-Demo01, EUR, Hedge) no modo por carrapatos reais após a primeira transacção, outro símbolo dos padrões é ligado. E tudo, é claro, conta muito mais lentamente do que deveria.
Tudo funciona correctamente no MQ-Demo, onde não há comissão (e isto, incorrectamente, porque o teste de correcção da comissão não pode ser realizado no servidor principal de demonstração).
Este problema é reprodutível?
Definições de símbolos
Registo de execução única
Destacou dois símbolos que o Testador está a carregar. Contudo, não os utiliza (e não deve) durante a corrida. Isto é, o carregamento e o consumo de memória vão para o lixo.
No MQ-Demo no Testador estas definições são
Definições de símbolos
A moeda de depósito é EUR...
Sim.
Fórum sobre comércio, sistemas de comércio automatizados e testes estratégicos
MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias
fxsaber, 2019.12.18 08:37No MQ-Demo no Testador estas definições são
