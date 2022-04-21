MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 40

traveller00:
Bild 2280. É preciso um símbolo e um período em que não havia citações. Neste caso é bolsa de valores, corretor Otkritie, símbolo 1MFR-1.20, período 01.09.2019-01.12.2019. Dirige qualquer Consultor Especialista, digamos de Exemplos\\Moving Average\Moving Average.ex5. A optimização genética está definida (embora eu suspeite que outros também tenham este bug), o critério não faz diferença (sem ticks de qualquer forma), cada tic baseado em ticks reais, lucro em pips. Optimizamo-lo e obtemos essencialmente um conjunto de passes zero. Porque é que o factor_de_lucro e o nível_da_margem estão cheios de lixo em cada passe? As variáveis não estão inicializadas com zero algures? No separador do fundo, parece apenas um espaço vazio, não produz nada. Se analisarmos o opt-file à mão, os valores são factor_de_benefício = 1,797693134862316e+308 e margin_level = 1,797693134862316e+308.

Não é lixo.

Isto é DBL_MAX

Aparentemente, verificando ao dividir por 0 e substituindo automaticamente um tal número. Se não é um insecto, mas uma característica, então tudo bem.
 

Ao seleccionar/estudar trabalhos anteriores de Testador, não há informação sobre quando estes trabalhos foram colocados.


Na fotografia decidi olhar através da barra de pesquisa para ver que manipulações foram feitas no Testador com um determinado EA. Infelizmente, não há informação sobre o tempo nos resultados da pesquisa interactiva.

É possível acrescentar tempo? Se bem entendi, então para cada linha é o tempo do ficheiro ini correspondente.

 

O que é este cenário?


ZZZ O símbolo personalizado não é afectado por alterações nas definições do símbolo (por exemplo, tamanho do tick) no Testador. Além disso, esta janela no Testador mostra o tamanho zero de carrapato, quando na realidade tem um valor diferente.

 

Como faço para que o Testador tenha em conta o preço do tick(SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) de um símbolo personalizado?

Não importa como altero este valor ao criar um símbolo, ele não tem efeito no resultado do cálculo do lucro (como se TickValue = 1).

 

O símbolo personalizado tem todas as moedas iguais à moeda da conta. Ou seja, o modo é quase semelhante a "por pips", não há necessidade de ligar outros símbolos para calcular a margem, etc.

No servidor onde existe uma comissão (reproduzida em ForexTimeFXTM-Demo01, EUR, Hedge) no modo por carrapatos reais após a primeira transacção, outro símbolo dos padrões é ligado. E tudo, é claro, conta muito mais lentamente do que deveria.


Tudo funciona correctamente no MQ-Demo, onde não há comissão (e isto, incorrectamente, porque o teste de correcção da comissão não pode ser realizado no servidor principal de demonstração).


Este problema é reprodutível?

 
No MQ-Demo no Testador estas definições são
[Tester]
Symbol=AUDUSD
Period=M1
Optimization=0
Model=4
FromDate=2019.12.16
ToDate=2019.12.17
ForwardMode=0
Deposit=100000
Currency=EUR
ProfitInPips=0
Leverage=100
ExecutionMode=0
OptimizationCriterion=6
Visual=0


Definições de símbolos


Registo de execução única

2019.12.18 09:31:33.404 Tester  AUDUSD: history data begins from 2017.03.10 00:00
2019.12.18 09:31:33.405 Tester  AUDUSD: ticks data begins from 2019.12.16 00:00
2019.12.18 09:31:33.405 Tester  EURAUD: history data begins from 2017.01.02 00:00
2019.12.18 09:31:33.405 Tester  EURAUD: ticks data begins from 2019.12.16 00:00
2019.12.18 09:31:33.405 Tester  EURUSD: history data begins from 1999.01.04 00:00
2019.12.18 09:31:33.405 Tester  EURUSD: ticks data begins from 2019.12.16 00:00
2019.12.18 09:31:33.409 Core 1  agent process started on 127.0.0.1:3000
2019.12.18 09:31:33.409 Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
2019.12.18 09:31:33.910 Core 1  connected
2019.12.18 09:31:33.939 Core 1  authorized (agent build 2281)


Destacou dois símbolos que o Testador está a carregar. Contudo, não os utiliza (e não deve) durante a corrida. Isto é, o carregamento e o consumo de memória vão para o lixo.

 
fxsaber:

Sim.

E quando o comércio começar, outro instrumento será carregado - EURUSD
