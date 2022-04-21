MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 19
Irql é hardware.
Existe uma forma de passar parâmetros durante a optimização a um agente remoto? Ou a um ficheiro ou a um fio? Agente local ou de rede.
O velho testador não pendura o sistema... Em absoluto)
Veio através deste artigo sobre hubra:https://habr.com/ru/post/402551/
Talvez o novo testador utilize novas instruções, eu só tenho o Ryzen 5 2600, vou tentar actualizar o microcódigo.PS. Yay!!! Tudo funcionou após a actualização da biografia da mãe (o microcódigo também lá vai). Em 12 linhas, o cálculo é feito sem falhas e pendura
Uma solução muito útil para as variáveis de entrada é especificar o seu nome através de um comentário.
Gostaria de melhorar a funcionalidade da seguinte forma
As secções de código destacadas especificam um intervalo de optimização por defeito para cada parâmetro de entrada. No separador de definições do testador, pode seleccionar este intervalo padrão definido pelo autor do Expert Advisor para cada parâmetro.
Agora, os consultores de mercado não têm intervalos por defeito. A fim de os optimizar, temos de perguntar ao autor sobre a gama para cada parâmetro.
Com a mesma solução, tudo seria muito mais fácil mesmo para os autores dos Consultores Especialistas quando os escrevessem por si próprios.
Avisem-me se esta funcionalidade é útil, ou se é um dos meus estranhos truques.
1. O que é útil para EAs multilingues? É melhor definir os nomes por métodos separados, dependendo da língua.
2) Este formato não é de todo conveniente, especialmente se algo precisar de ser alterado num intervalo de variação. Eu apenas guardo as definições e leio-as mais tarde - isto é realmente rápido e conveniente.
3. Porque quer optimizar os Expert Advisors in Market? Penso que é isso que o autor do Expert Advisor deve fazer.
PS. Não sou picuinhas. A minha opinião: tudo deve ser simples, conveniente e lógico, e não "conveniente para uma solução temporária de um revelador num determinado lugar".