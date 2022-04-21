MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 19

Irql é ferro
 
Renat Fatkhullin:
Irql é hardware.
Em 6 fios, tudo funcionou no final. A julgar pelo facto de cada vez que diferentes erros, muito provavelmente, o provador comeu todos os recursos, especialmente na memória e começou a desmoronar-se.

PS. O problema de memória será resolvido se fizer carraças gerais com cartografia para agentes mais cache. Haverá faltas, claro, mas quanto mais fios, mais golpes.

A propósito, testei o hardware. Sem erros.
 
Olá! Perante este problema - o resultado da optimização da antiga versão do MT5 - ficheiro cache, não encaixa na nova versão de 4.10.2019 - quem falou com isto - como curar? Apenas nada acontece - nenhum ficheiro de cache é carregado.
 

Existe uma forma de passar parâmetros durante a optimização a um agente remoto? Ou a um ficheiro ou a um fio? Agente local ou de rede.

 
Outro problema que encontrei é que o opti-me fica perplexo antes de se atingir metade do número inicial de ressaltos. O que afecta isto? Como repará-lo? Observado em vários pares - EUR AUD e USD CAD pelo menos
O velho testador não pendura o sistema... Em absoluto)
Veio através deste artigo sobre hubra:https://habr.com/ru/post/402551/

Talvez o novo testador utilize novas instruções, eu só tenho o Ryzen 5 2600, vou tentar actualizar o microcódigo.

PS. Yay!!! Tudo funcionou após a actualização da biografia da mãe (o microcódigo também lá vai). Em 12 linhas, o cálculo é feito sem falhas e pendura
 
Não verificar a bandeira de optimização nas definições ao seleccionar a cache de optimização.
 

Uma solução muito útil para as variáveis de entrada é especificar o seu nome através de um comentário.


Gostaria de melhorar a funcionalidade da seguinte forma

input int inRange1 = 23; // Количество пунктов //  0||1||40||Y
input int inRange2 = 8;  // Количество пипсов  // -9||3||12||N

As secções de código destacadas especificam um intervalo de optimização por defeito para cada parâmetro de entrada. No separador de definições do testador, pode seleccionar este intervalo padrão definido pelo autor do Expert Advisor para cada parâmetro.


Agora, os consultores de mercado não têm intervalos por defeito. A fim de os optimizar, temos de perguntar ao autor sobre a gama para cada parâmetro.

Com a mesma solução, tudo seria muito mais fácil mesmo para os autores dos Consultores Especialistas quando os escrevessem por si próprios.


Avisem-me se esta funcionalidade é útil, ou se é um dos meus estranhos truques.

 
1. O que é útil para EAs multilingues? É melhor definir os nomes por métodos separados, dependendo da língua.

2) Este formato não é de todo conveniente, especialmente se algo precisar de ser alterado num intervalo de variação. Eu apenas guardo as definições e leio-as mais tarde - isto é realmente rápido e conveniente.

3. Porque quer optimizar os Expert Advisors in Market? Penso que é isso que o autor do Expert Advisor deve fazer.

PS. Não sou picuinhas. A minha opinião: tudo deve ser simples, conveniente e lógico, e não "conveniente para uma solução temporária de um revelador num determinado lugar".

 
Estou correcto ao assumir que o reinício da AG acrescenta os seus passes ao ficheiro opt existente?
