Grozir:

Pode dizer-me como limpar a história dos testes anteriores no testador de estratégias?

Porque é que preciso de fazer isto? Só olho para o separador Síntese quando preciso de fazer uma definição prévia do Testador de Estratégia. É conveniente. Não me incomoda com o resto das coisas.

Além disso, tem um bom motor de busca. É por isso que é fácil encontrar o correcto de entre centenas de cenários.

 
fxsaber:
Encontrei um dos locais onde o Testador pode ser acelerado. Acontece que sempre que o testador compara dois preços (por exemplo, BuyLimit e Tick.ask), fá-lo através de uma dispendiosa normalização. Não há necessidade de fazer isso!

Se os preços que entram no Testador forem normalizados previamente, a Optimização irá dezenas de por cento mais depressa.

Na verdade, esta é uma forma livre de aumentar significativamente o desempenho do Testador. Virtual, em grande medida devido a isto, ultrapassa o testador regular, mesmo na modalidade por pips.


Basta normalizar os preços iniciais através do NormalizeDouble (não utilizar outras funções de normalização).

 
Slava:

Pode ter limpado a pasta errada.

No menu principal do terminal do cliente, seleccionar File - Open data folder. Vá mais longe - MQL5Profiles - e veja o que está lá

Verifiquei dois terminais. Portátil e Normal.

A Portable encontrou o ficheiro e apagou-o.

Normal. O caminho lá é espinhoso "C:\Users\\P2\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\F075********************************\Tester \logs ou cache".

Está tudo apagado. O quadro não mudou.

 
Grozir:

Testado em dois terminais. Portal e Normal.

O portal encontrou o ficheiro e apagou-o. a imagem não mudou.

No regular. Há um caminho espinhoso, "C:\Users\\P2\AAppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\F075********************************\Tester \Tlogs ou cache"

Está tudo apagado. O quadro não mudou.

C:\Users\*****\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\F075********************************\MQL5\Profiles\Tester

 
Slava:

C:\Users\*****\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\F075********************************\MQL5\Profiles\Tester

Obrigado pela sua capacidade de resposta. E o trabalho árduo em guiá-lo para o caminho certo.

Todos encontrados. Tudo se resolveu. Obrigado.

 
Slava:
Convincente.

2269 - funciona, Obrigado.

 
Slava:
Já está. Vamos arranjá-lo.

2269 - agora isso é óptimo. Obrigado.

 

Se deixar apenas um Agente à frente dos geneticistas, serão necessários 512 trabalhos quando começar a Optimizar.

Se outros Agentes estiverem habilitados durante o cálculo deste pacote, não serão contratados até que o primeiro Agente tenha terminado de calcular os trabalhos do seu pacote.


 

6 tarefas, 3 agentes. Cada um recebeu 2.

Quando todos os 3 deram um resultado cada um, foram para o separador Resultados e olharam para eles (passes 0, 2 e 4). Depois passou para o registo, e quando a optimização foi feita, o separador de resultados foi automaticamente activado.

Mas a ordenação por número de passe avariou:


 

Bild 2269. Limpou a cache do tesoureiro, recompilou a EA.

A optimização mostra 335 tráfegos, um único teste mostra 32:


