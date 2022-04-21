MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 36
Pode dizer-me como limpar a história dos testes anteriores no testador de estratégias?
Porque é que preciso de fazer isto? Só olho para o separador Síntese quando preciso de fazer uma definição prévia do Testador de Estratégia. É conveniente. Não me incomoda com o resto das coisas.
Além disso, tem um bom motor de busca. É por isso que é fácil encontrar o correcto de entre centenas de cenários.
Encontrei um dos locais onde o Testador pode ser acelerado. Acontece que sempre que o testador compara dois preços (por exemplo, BuyLimit e Tick.ask), fá-lo através de uma dispendiosa normalização. Não há necessidade de fazer isso!
Se os preços que entram no Testador forem normalizados previamente, a Optimização irá dezenas de por cento mais depressa.
Na verdade, esta é uma forma livre de aumentar significativamente o desempenho do Testador. Virtual, em grande medida devido a isto, ultrapassa o testador regular, mesmo na modalidade por pips.
Basta normalizar os preços iniciais através do NormalizeDouble (não utilizar outras funções de normalização).
Pode ter limpado a pasta errada.
No menu principal do terminal do cliente, seleccionar File - Open data folder. Vá mais longe - MQL5Profiles - e veja o que está lá
Verifiquei dois terminais. Portátil e Normal.
A Portable encontrou o ficheiro e apagou-o.
Normal. O caminho lá é espinhoso "C:\Users\\P2\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\F075********************************\Tester \logs ou cache".
Está tudo apagado. O quadro não mudou.
Testado em dois terminais. Portal e Normal.
O portal encontrou o ficheiro e apagou-o. a imagem não mudou.
No regular. Há um caminho espinhoso, "C:\Users\\P2\AAppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\F075********************************\Tester \Tlogs ou cache"
Está tudo apagado. O quadro não mudou.
C:\Users\*****\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\F075********************************\MQL5\Profiles\Tester
C:\Users\*****\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\F075********************************\MQL5\Profiles\Tester
Obrigado pela sua capacidade de resposta. E o trabalho árduo em guiá-lo para o caminho certo.
Todos encontrados. Tudo se resolveu. Obrigado.
Convincente.
2269 - funciona, Obrigado.
Já está. Vamos arranjá-lo.
2269 - agora isso é óptimo. Obrigado.
Se deixar apenas um Agente à frente dos geneticistas, serão necessários 512 trabalhos quando começar a Optimizar.
Se outros Agentes estiverem habilitados durante o cálculo deste pacote, não serão contratados até que o primeiro Agente tenha terminado de calcular os trabalhos do seu pacote.
6 tarefas, 3 agentes. Cada um recebeu 2.
Quando todos os 3 deram um resultado cada um, foram para o separador Resultados e olharam para eles (passes 0, 2 e 4). Depois passou para o registo, e quando a optimização foi feita, o separador de resultados foi automaticamente activado.
Mas a ordenação por número de passe avariou:
Bild 2269. Limpou a cache do tesoureiro, recompilou a EA.
A optimização mostra 335 tráfegos, um único teste mostra 32: