Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 40
Билд 2280. Берётся символ и период, когда котировок на нём не было. В данном случае это биржа, брокер Открытие, символ 1MFR-1.20, период 01.09.2019-01.12.2019. Запускается любой советник, скажем из примеров Examples\Moving Average\Moving Average.ex5. Ставится генетическая оптимизация (хотя подозреваю, что и на других этот баг есть), критерий без разницы (тиков всё равно нету), каждый тик на основе реальных тиков, прибыль в пипсах. Делаем оптимизацию, получаем по сути набор нулевых проходов. Почему в каждом проходе profit_factor и margin_level заполнены мусором? Не инициализируются где-то переменные нулём? В закладке бэктеста это выглядит как просто пустое место, он ничего не выводит. Если парсить opt-файл руками, будут значения profit_factor = 1.797693134862316e+308 и margin_level = 1.797693134862316e+308.
Это не мусор.
Это - DBL_MAX
При выборе/поиске предыдущих заданий Тестера нет никакой информации, когда эти задания ставились.
На картинке решил посмотреть через строку поиска, какие манипуляции проводил в Тестере с определенным советником. К сожалению, информация по времени в результатах интерактивного поиска отсутствует.
Возможно добавить время? Если правильно понимаю, то для каждой строки это время соответствующего ini-файла.
Что это за настройка?
ЗЫ На кастомный символ изменения настроек символа (например, размер тика) в Тестере не влияют. Более того, это окно в Тестере показыает нулевой размер тика, а на самом деле он имеет отличное значение.
Как заставить Тестер учитывать цену тика (SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) кастомного символа?
Как не меняю это значение при создании символа, никак не влияет на результат вычисления профита (как будто TickValue = 1).
У пользовательского символа все валюты равны валюте счета. Т.е. режим почти аналогичен "по пипсам", не нужно подключать другие символы для расчета маржи и т.д.
На сервере, где есть комиссия (воспроизводил на ForexTimeFXTM-Demo01, EUR, Hedge) в режиме по реальным тикам после первой торговой операции подключается дополнительно еще один символ из стандартных. И все, конечно, считается гораздо медленнее, чем должно было быть.
На MQ-Demo, где нет комиссии (и это, неправильно, т.к. тест корректности комиссии не провести на главном демо-сервере), работает все правильно.
Воспроизводится данная проблема?
Настройки символа
Лог одиночного прогона
Выделил два символа, которые подгружает Тестер. При этом он их не использует (и не должен) во время прогона. Т.е. подгрузка и расход памяти идут в пустую.
На MQ-Demo в Тестере такие настройки
Настройки символа
Лог одиночного прогона
Выделил два символа, которые подгружает Тестер. При этом он их не использует (и не должен) во время прогона. Т.е. подгрузка и расход памяти идут в пустую.
Валюта депозита при этом EUR...
Да.
