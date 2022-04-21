MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 33
As caches anteriores são genéticas?
Sim.
Também faço sempre uma optimização em vez de uma única passagem.
Sim.
Os tiques artificiais são agora gerados de forma diferente do que costumavam ser? (Simulação = todas as carraças)
Após o arranque, o testador leva muito tempo a contar algo e a pontuar a RAM, e só depois é que começa uma única passagem.
Parece ter sido mais rápido antes
Sim, estou a ver. Iremos resolver isso.
É possível fazer encomendas SL/TP pendentes e SL/TP colocadas ao preço actual executar no tick actual?
Reproduziu um bug com um valor vazio nos parâmetros intu.
1. Montar a EA:
2. optimizar em qualquer coisa ambos os parâmetros:
3. Desmarcar o enam e optimizar apenas x:
4. Carregar a 1ª cache de optimização, depois a 2ª cache de optimização, executar uma única execução a partir dos resultados. Em vez de -1, obtemos INT_MAX:
Relevante para todos os enumerativos que comecem por -1.
Por favor, adicione milissegundos ao tempo produzido em todo o Visualizador.
Tem de fazer a sua própria saída de informação inteiramente a fim de depurar o modo potik.
Qual é a vantagem de exibir a hora local no Visualizador?
Eu também nunca olho para ela. Mas ocupa um espaço útil...