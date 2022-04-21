MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 33

Slava:
As caches anteriores são genéticas?

Sim.

Faço sempre a optimização em vez de um único passe também
 
Maxim Dmitrievsky:
Também faço sempre uma optimização em vez de uma única passagem.
Convencido.
 
fxsaber:

Sim.

Estou a ver. Vamos arranjá-lo.
Os tiques artificiais são agora gerados de forma diferente do que costumavam ser? (Simulação = todas as carraças)

Após o arranque, o testador leva muito tempo a contar algo e a pontuar a RAM, e só depois é que começa uma única passagem.

Parece ter sido mais rápido antes

 
Slava:
Sim, estou a ver. Iremos resolver isso.

É possível fazer encomendas SL/TP pendentes e SL/TP colocadas ao preço actual executar no tick actual?

 

Reproduziu um bug com um valor vazio nos parâmetros intu.

1. Montar a EA:

enum ENUM_TEST
{
        TEST_M = -1,
        TEST_0 = 0,
        TEST_1 = 1,
};

input int       x = 1;
input ENUM_TEST t = TEST_M;

void OnTick()
{

}

double OnTester()
{
        double ret=x*t;
        return(ret);
}

2. optimizar em qualquer coisa ambos os parâmetros:

3. Desmarcar o enam e optimizar apenas x:

4. Carregar a 1ª cache de optimização, depois a 2ª cache de optimização, executar uma única execução a partir dos resultados. Em vez de -1, obtemos INT_MAX:


Relevante para todos os enumerativos que comecem por -1.

 

Por favor, adicione milissegundos ao tempo produzido em todo o Visualizador.

Tem de fazer a sua própria saída de informação inteiramente a fim de depurar o modo potik.

 

Qual é a vantagem de exibir a hora local no Visualizador?


 
fxsaber:

Qual é a vantagem de exibir a hora local no Visualizador?


Eu também nunca olho para ela. Mas ocupa um espaço útil...

