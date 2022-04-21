MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 37
Bild 2269. Limpou a cache do tesoureiro, recompilou a EA.
A optimização mostra 335 tráfegos, teste único - 32:
Realizar a seguinte experiência com esta EA.
1. Fechar o terminal do cliente para descarregar todos os agentes de teste
2. Iniciar o terminal.
3. Realizar um único teste, guardar o resultado. 4.
4. Realizar de novo o mesmo teste único ao mesmo tempo, comparar resultados
Sim, exactamente a mesma diferença que durante a optimização.
Há algum problema com a EA?
Parece que não existe uma inicialização explícita de qualquer variável em algum lugar.
Analisar do que dependem as transacções.
É algo recente? Será que mudou nas últimas construções?
Não com o hábito de declarar variáveis sem inicialização. Nem sequer sabe em que direcção escavar.
Não. Também já lá estava antes. Foi por causa de variáveis não inicializadas.
Tem algo a que se agarrar. Analisar as transacções. Porque é que um acordo é feito num caso e não noutro. Conheça o tempo, analise os termos do acordo neste momento, não poupe as impressões
Poderia verificá-lodesta forma.
Algo que optimizou em demasia com o iTime:
Trabalhar no M5:
2270. A cache de pesquisa completa deixou de funcionar.
Estou a definir um intervalo de 1 a 6. A sua execução. Cálculo de seis corridas.
Depois estou a definir um intervalo de 1 a 7. A correr. Calculados sete runs. Deve ter apenas um (seis retirado da cache).
Na verdade, a cache foi quebrada há um ano e meio atrás.