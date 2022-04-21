MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 37

Andrey Khatimlianskii:

Bild 2269. Limpou a cache do tesoureiro, recompilou a EA.

A optimização mostra 335 tráfegos, teste único - 32:


Realizar a seguinte experiência com esta EA.

1. Fechar o terminal do cliente para descarregar todos os agentes de teste

2. Iniciar o terminal.

3. Realizar um único teste, guardar o resultado. 4.

4. Realizar de novo o mesmo teste único ao mesmo tempo, comparar resultados

 
Slava:

Realizar a seguinte experiência com este perito.

1. Fechar o terminal do cliente para que todos os agentes de teste sejam descarregados

2. Iniciar o terminal.

3. Realizar um único teste, guardar o resultado.

4. repetir o mesmo teste único, comparar os resultados

Sim, exactamente a mesma diferença que durante a optimização.

Há algum problema com a EA?

 
Andrey Khatimlianskii:

Sim, exactamente a diferença que a optimização faz.

Há algum problema com a EA?

Parece que não existe uma inicialização explícita de qualquer variável em algum lugar.

Analisar do que dependem as transacções.

 
Slava:

Não parece haver uma inicialização explícita de qualquer variável algures.

Analisar do que dependem as transacções.

É algo recente? Será que mudou nas últimas construções?

Não com o hábito de declarar variáveis sem inicialização. Nem sequer sabe em que direcção escavar.

 
Andrey Khatimlianskii:

É algo fresco? Será que mudou nas últimas construções?

Não tenho o hábito de declarar variáveis sem inicialização. Nem sequer sei em que direcção cavar.

Não. Também já lá estava antes. Foi por causa de variáveis não inicializadas.

Tem algo a que se agarrar. Analisar as transacções. Porque é que um acordo é feito num caso e não noutro. Conheça o tempo, analise os termos do acordo neste momento, não poupe as impressões

 
Andrey Khatimlianskii:

Não tenho o hábito de declarar variáveis sem inicialização. Nem sequer sei em que direcção escavar.

Poderia verificá-lodesta forma.

 
Slava:

Não. Foi antes. Só por causa de variáveis não inicializadas.

Tem algo a que se agarrar. Analisar as transacções. Porquê num caso o acordo é feito e noutro não. Conheça o tempo, analise os termos do acordo neste momento, não poupe as impressões

Algo que optimizou em demasia com o iTime:


Trabalhar no M5:


 
Andrey Khatimlianskii:

Algo que se optimizou demasiado com o iTime:


Trabalhar na M5:


Vamos verificar isso. Obrigado
 

2270. A cache de pesquisa completa deixou de funcionar.

Estou a definir um intervalo de 1 a 6. A sua execução. Cálculo de seis corridas.

Depois estou a definir um intervalo de 1 a 7. A correr. Calculados sete runs. Deve ter apenas um (seis retirado da cache).

 
fxsaber:

2270. A cache de pesquisa completa deixou de funcionar.

Estou a definir um intervalo de 1 a 6. A sua execução. Cálculo de seis corridas.

Depois estou a definir um intervalo de 1 a 7. A correr. Calculados sete runs. Deve ter apenas um (seis retirados da cache).

Na verdade, a cache foi quebrada há um ano e meio atrás.

