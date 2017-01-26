Lista de mudanças nas versões do Terminal Cliente MetaTrader 5
Atualização da Plataforma MetaTrader 5 Build 975: Exibição do ID do Expert
A atualização da plataforma MetaTrader 5 está para ser lançado na sexta-feira, 1 de agosto de 2014. Ele irá conter as seguintes alterações:
- Terminal: Adicionado a exibição do ID de negociação (número mágico) definido por um Expert Advisor. O ID é apresentado como uma descrição da lista de posições abertas e ordens, bem como no histórico de negociação.
- Terminal: Otimizado o trabalho com um grande número de símbolos de negociação (em milhares e dezenas de milhares).
- Terminal: Corrigido o display de indicações sobre a tabela de preços. O nível de preços de alerta algumas vezes foi exibido na sub-janela do indicador.
- Terminal: Atualizado as traduções das interfaces em chinês, turco e japonês.
- Terminal: Corrigido a exibição da lista de templates do gráfico no menu principal do aplicativo.
- Terminal: Corrigido a exibição da lista dos conjuntos de símbolos de negociação na janela do menu de contexto Market Watch.
- MQL5: Corrigido os erros ao trabalhar com as estruturas internas que poderiam, eventualmente, perturbar o funcionamento dos métodos IndicatorParameters e MarketBookGet.
- MQL5: Corrigido a conversão do tipo bool para string.
- MQL5: Corrigido o trabalho com funções virtuais.
- MQL5: Corrigido um erro na operação do FileReadStruct e da função FileWriteStruct dentro das bibliotecas em EX5.
- MQL5: Corrigido um erro de compilador que ocorria no caso de uma palavra-chave estar presente em um comentário.
- Tester: Corrigido o cálculo de swaps em pontos ao rodar os testes.
- Tester: Corrigido o passe do arquivo definido em #property tester_file. Ocorria um erro se o arquivo estava na pasta comum dos terminais clientes.
- Tester: Grande melhoramento na seleção do servidor em nuvem mais próximo por parte dos agentes testadores que trabalham com a computação distribuída MQL5 Cloud Network. Assim, a sua velocidade de funcionamento é aumentada significativamente.
- MetaEditor: Corrigido a substituição de texto, quando a lista de dicas do MetaAssist se esgota.
- Corrigido erros relatados nos registros de falhas.
- Documentação atualizada.
A atualização estará disponível através do sistema LiveUpdate.
Atualização da Plataforma MetaTrader 5 Build 1010: Novos Sinais, Mercado e Opções
A atualização da plataforma MetaTrader 5 foi lançada na sexta-feira, dia 31 de outubro de 2014, contendo as seguintes alterações:Terminal do Cliente MetaTrader 5 build 1010
- Sinais: A vitrine dos sinais foi completamente redesenhada. Novos recursos foram adicionados, o design do serviço de Sinais e usabilidade foram melhorados.
Os novos recursos na lista de sinais:
- A lista de sinais agora contém gráficos de crescimento semelhantes às exibidas no site MQL5.community. Um ícone verde no canto inferior esquerdo do gráfico indica que este é um sinal baseado numa conta real.
- Agora a assinatura do sinal está disponível diretamente na lista. Para assinar, pressione o botão com a indicação do preço (ou na palavra "Free", se o sinal for gratuito). Irá abrir uma caixa de diálogo de confirmação de assinatura.
- Agora, os sinais podem ser adicionados aos Favoritos. Clique no ícone tipo estrela no final da linha do sinal. Depois disso, o sinal pode ser facilmente encontrado na aba "Favoritos".
- O menu de contexto foi removido. Agora, para encontrar um sinal que você assinou, vá para qualquer sinal. O painel superior mostra o sinal que você assinou e um link para ele.
A página de visualização do sinal foi atualizada. Uma nova opção permite adicionar os sinais aos seus favoritos. O status da conta de sinal é exibido ao passar o ponteiro do mouse em "Crescimento"
Estatísticas dos Sinais foram expandidas:
- O valor total dos fundos dos assinantes.
- Negociação em conta real desde a primeira operação de negociação.
- A posição média do tempo em operação.
Novas abas:
- Riscos - informações sobre as melhores e as piores operações de negociação e série de operações, e ainda informações sobre drawdowns.
- Comentários - comentários dos assinantes do sinal.
- Notícias - através desta guia o provedor de sinal pode informar aos assinantes qualquer mudança no sinal e outras informações úteis.
- Mercado: display da Loja de Aplicativos (AppStore) foi revisado. Os recursos dos aplicativos, revistas e livros com um novo design. Uma nova opção permite adicionar sinais aos Favoritos. Clique no ícone tipo estrela no modo de exibição do produto. Depois disso, o sinal pode ser facilmente encontrado na aba "Favoritos".
- Terminal: O terminal dispõe agora de um quadro do mercado de opções e um gráfico de volatilidade. Implementação de ferramentas para negociação de opções está em andamento. Ferramentas para análise de estratégias de opção serão adicionadas na próxima versão.
Quadro de Opções
O quadro do mercado de opções exibe uma série de opções com base na data de vencimento de um ativo subjacente (uma classe de opções) selecionada no campo "Ativo Subjacente". Os seguintes parâmetros são exibidos para as opções:
- Bid CALL - o preço comprado de uma opção de compra.
- Ask CALL - o preço vendido de uma opção de venda.
- Theo CALL - o preço teórico (justo) da compra de uma opção de calculado para um strike específico com base nos dados históricos.
- Strike - o preço de execução da opção.
- Volatility - a volatilidade implícita. É determinado como uma porcentagem e caracteriza as expectativas dos participantes do mercado sobre o valor do ativo subjacente da opção.
- Theo PUT - o preço teórico (justo) da venda de uma opção calculado para um strike específico com base em dados históricos.
- Bid PUT - o preço comprado de uma opção de venda.
- Ask PUT - o preço vendido de uma opção de venda.
Volatilidade do Gráfico
Os strikes das opções são mostradas ao longo do eixo horizontal do gráfico e a volatilidade implícita é mostrado ao longo de seu eixo vertical.
- Bid CALL - o preço comprado de uma opção de compra.
- Terminal: Adicionado exibição dos valores de ping na lista de pontos de acesso.
- Terminal: A interface de terminal foi adaptado para telas de alta resolução - Full HD e superior. Menus, barras de ferramentas, os títulos das janelas e a barra de status são agora suficientemente grandes para facilitar a visualização e o trabalho na tela de toque do Windows-tablets.
- Terminal: Adicionado um comando para o gerenciamento dos ativos de negociação no menu "Visualizar" e na barra de ferramentas. Acessar as configurações dos ativos ficou mais fácil do que antes:
- MQL5: Adicionado conversão de um parâmetro de macro para uma string e concatenação do parâmetro macro. Abaixo está um exemplo, em que a concatenação de macros permite organizar a remoção automática das instâncias de classe.
//+------------------------------------------------------------------+ //| MacroExample | //| Copyright 2014, MetaQuotes Software Corp. | //| http://www.metaquotes.net | //+------------------------------------------------------------------+ #property script_show_inputs input bool InpSecond=true; #define DEFCLASS(class_name) class class_name:public CBase{public:class_name(string name):CBase(name){}}; #define TOSTR(x) #x #define AUTODEL(obj) CAutoDelete auto_##obj(obj) #define NEWOBJ(type,ptr) do { ptr=new type(TOSTR(ptr)); \ Print("Create object '",TOSTR(type)," ",TOSTR(ptr),"' by macro NEWOBJ"); } \ while(0) //+------------------------------------------------------------------+ //| The basic class required for automatic deletion of objects | //+------------------------------------------------------------------+ class CBase { protected: string m_name; public: CBase(string name):m_name(name) { } string Name(void) const{ return(m_name); } }; //+------------------------------------------------------------------+ //| The object auto-delete class makes watching of created | //| objects unnecessary. It deletes them in its destructor | //+------------------------------------------------------------------+ class CAutoDelete { CBase *m_obj; public: CAutoDelete(CBase *obj):m_obj(obj) { } ~CAutoDelete() { if(CheckPointer(m_obj)==POINTER_DYNAMIC) { Print("Delete object '",m_obj.Name(),"' by CAutoDelete class"); delete m_obj; } } }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Declaring two new classes CFoo and CBar | //+------------------------------------------------------------------+ DEFCLASS(CFoo); DEFCLASS(CBar); //+------------------------------------------------------------------+ //| The main script function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { CFoo *foo; //--- Creating an object of the CFoo class NEWOBJ(CFoo,foo); //--- Creating an instance of the CFoo foo object auto-deletion class AUTODEL(foo); //--- if(InpSecond) { CBar *bar; //--- NEWOBJ(CBar,bar); AUTODEL(bar); } //--- No need to delete foo, it will be deleted automatically } //+------------------------------------------------------------------+
- MQL5: Adicionado a propriedade OBJPROP_ANCHOR para o "Bitmap" e objetos "Label Bitmap". A propriedade define o ponto de ancoragem dos objetos no gráfico: no canto superior esquerdo, de centro-esquerda, canto inferior esquerdo, inferior central, etc.
- MQL5: Adicionada leitura da propriedade gráfica CHART_BRING_TO_TOP (o gráfico está no topo de todos os outros) na função ChartGetInteger.
- MQL5: Implantado a compilação e a geração do operador ternário "?".
- MQL5: Implantado cruzamento de array estático membro de classe.
- MQL5: Implantada a aplicação de um modelo para a lista de inicialização dos membros da classe do construtor de tamplate.
- Sinais: Restrições para assinaturas dos sinais foi amenizada:
Se no histórico de negociação do sinal contém ativos que não estão disponíveis no terminal do assinante, a assinatura será permitida (era proibida em versões anteriores). Serão ignoradas as ações dos ativos que o assinante não opera. O seguinte registro aparece no Diário:2014.08.26 16:44:29.036 '2620818': Sinal - símbolo GBPNZD não encontradoSe o assinante tem posições e/ou ordens pendentes, aparece um diálogo de aviso sugerindo para fechar/excluir (como antes). No entanto agora não é uma condição obrigatória para continuar operando com sinais.
A sincronização com o provedor de sinal será executada. Posições e ordens que não foram abertas com base na assinatura do sinal são deixadas inalteradas. O usuário pode executar qualquer operação com elas.
Os usuários podem agora realizar operações de negociação manualmente (ou usando um Expert Advisor) na conta em que um sinal está operando. O serviço de Sinais irá ignorar as posições e ordens abertas pelo trader.Tenha em mente que as ordens colocadas manualmente afetam a quantidade de margem disponível na conta de negociação. Ao abrir posições manualmente, aumenta a carga total sobre a sua conta em comparação com a conta do provedor de sinais.
- Sinais: Adicionado suporte para um percentual copiado aos volumes com um ponto flutuante. A percentagem mínima de volumes copiados para os sinais foi reduzida de 1% a 0,001%.
- Tester: Implantado congelamento de agentes de teste quando se trabalha com a MQL5 Cloud Network.
- Tester: Implantado o cálculo de swaps em pontos para os volumes mínimos das posições de negociação.
- MetaEditor: Implantadas teclas de atalho para comandos "Navegar para Frente" e "Navegar para Trás".
- MetaViewer: Implantado navegação de página na barra de ferramentas.
- MetaViewer: Implantada pesquisa de texto com base no idioma da interface corrente.
- Implantados relatórios de erros nos logs de acidentes.
- A documentação foi atualizada.
A atualização estará disponível através do sistema de LiveUpdate.
Atualização da Plataforma MetaTrader 5 build 1035: Option Strategy Builder e Acesso aos Ticks
A atualização da plataforma MetaTrader 5 deve ser lançada na sexta-feira, 12 dezembro de 2014. Ele irá conter as seguintes alterações:
- Terminal: A implementação de funções para a negociação de opções está em andamento. Foi adicionado o Option Strategy Builder. Ela ajuda os usuários a combinar diferentes opções em uma carteira de investimentos, e avaliar as possibilidades e os riscos potenciais.
O Builder é fácil de usar: o trader escolhe a opção com base na data de vencimento e do ativo subjacente, e em seguida, seleciona uma das mais de 30 estratégias disponíveis. O Builder exibe a combinação apropriada de opções e calcula os parâmetros de avaliação - as chamados gregas. O gráfico de lucro/perda baseado nas gregas aparece na parte inferior da janela.
Além de um grande número de estratégias embutidas, os traders podem criar e salvar suas próprias estratégias para usá-las mais tarde.
- Terminal: Adicionado a exibição do número de informativos recebidos nas últimas 24 horas.
- Terminal: A sincronização de um grande histórico de ordens de negociação e transações foi otimizado e acelerado.
- Terminal: Corrigido o lançamento de vários indicadores personalizados na sub-janela do gráfico.
- Terminal: Corrigido o recálculo do indicador Market Facilitation Index de Bill Williams quando o período do gráfico é alterado.
- Terminal: Corrigido a minimização da janela "Caixa de Ferramentas".
- Terminal: Corrigido a geração do relatório sobre o estado da conta publicado via FTP.
- Terminal: Tradução atualizada da interface do usuário em alemão
- Terminal: Adicionado a tradução da interface do usuário para o grego e uzbeque
- MQL5: Nova função para trabalhar com o histórico de ticks - CopyTicks. A função é usada para receber uma série de ticks acumulados pelo terminal para a sessão atual. A profundidade é limitada aos últimos 2000 ticks.
A nova função expande as possibilidades para o desenvolvimento de robôs de escalpelamento. A função OnTick não lida com cada tick, ela notifica o Expert Advisor das mudanças do mercado. Isto pode ser um punhado de alterações: o terminal pode, simultaneamente, fazer alguns ticks, mas a OnTick será chamada apenas uma vez para notificar o EA do último estado do mercado. A função CopyTicks permite receber e analisar todos os ticks.
Os ticks podem ser solicitados até a data se o valor 'de' for especificado, ou com base no número do valor 'count'. Se nenhum dos parâmetros forem especificados, todos os ticks disponíveis são recebidos, mas não mais que 2000. Os ticks também podem ser solicitados com base no seu tipo usando o parâmetro 'flags' . Valores disponíveis:
- COPY_TICKS_ALL - todos os ticks.
- COPY_TICKS_INFO - apenas a informação dos ticks (Bid e Ask).
- COPY_TICKS_TRADE - apenas os ticks negociados (Último e Volume).
- COPY_TICKS_ALL - todos os ticks.
- MQL5: Adicionado uma opção para sobrecarregar as funções do template usando o array de parâmetros.
- MQL5: Adicionado uma opção para sobrecarregar um método baseado na sua constância.
- MQL5: Adicionado a geração do evento CHARTEVENT_MOUSE_MOVE (no ponto de entrada OnChartEvent) com o clique do botão direito do mouse sobre o gráfico.
- MQL5: Corrigido o funcionamento do operador Switch se a condição do caso conter um valor negativo.
- MQL5: Melhoria na precisão do cálculo nas funções ObjectGetValueByTime() e ObjectGetTimeByValue(), usadas para receber o valor do preço no tempo do objeto especificado e vice-versa - valor do tempo para o preço.
- Tester: Os programas em MQL5 comprados no MetaTrader AppStore podem agora ser testados e otimizados através dos agentes MQL5 Cloud Network e sobre os agentes remotos.
- Tester: Corrigido o cálculo de swaps em pontos para posições com menos de 1 lote.
- Tester: Corrigido a verificação e normalização dos níveis de Stop Loss e Take Profit ao abrir uma posição para o instrumento de negociação com o tipo "Execução a Mercado".
- Tester: Corrigido o comportamento da função ObjectGetValueByTime. Em alguns casos, o comportamento da função no dispositivo de teste pode ser diferente do seu comportamento no terminal.
- MetaEditor: Corrigido o "crash" do MetaEditor quando há depuração e profiling de programas com loop.
- MetaEditor: Adicionado a tradução da interface de usuário para o grego e uzbeque
- Corrigido erros relatados nos registros de falhas.
- A documentação foi atualizada.
A atualização estará disponível através do sistema LiveUpdate.
Atualização da Plataforma MetaTrader 5 build 1045: Novo WebRequest
A atualização da plataforma MetaTrader 5 deve ser lançada nesta sexta-feira, 16 de janeiro de 2015. Ele irá conter as seguintes alterações:
- Terminal: Trabalhos preparatórios para o suporte da hospedagem virtual na plataforma MetaTrader 5. O serviço de hospedagem virtual permite o aluguel de um terminal que opera o tempo todo, sem interrupções, diretamente de seu MetaTrader 5. Uma das principais características é a seleção de um servidor com a localização mais próxima com o servidor da corretora para minimizar a latência da rede.
Terminal: Agora, os agentes de teste só funcionam em sistemas de 64 bits. Esta decisão foi motivada pela necessidade de acompanhar o desenvolvimento da indústria de TI. A mudança para as novas tecnologias aumentam o desempenho da computação e permite um maior desenvolvimento da MQL5 Cloud Network.
Mudanças nos componentes da plataforma:
- Os agentes remotos e os agentes da MQL5 Cloud Network não estão mais disponíveis para uso nos terminais de 32 bits. Em vez da lista de agentes, é exibido "Disponível apenas na versão 64-bit".
- O Gerenciador de Agentes MetaTester 5 (MetaTester 5 Agents Manager) está disponível apenas na versão de 64 bits. Assim, é possível instalar os agentes apenas nos sistemas de 64-bit.
- Terminal: Corrigido os filtros de notícias quando a lista de idioma é especificado manualmente nas configurações do terminal.
- Terminal: Otimizado o trabalho com um grande número de ordens em aberto.
- Terminal: Acelerado o envio de ordens de negociação.
- Terminal: A interface foi adaptada para monitores de alta resolução - FULL HD ou maior.
- MQL5: Adicionado o novo tipo da função WebRequest:
int WebRequest (string method, string url,string headers,int timeout, const char &data[], int data_size,char &result[], string &result_headers)Esta função permite-lhe formar explicitamente o conteúdo de um cabeçalho de solicitação HTTP fornecendo mecanismos mais flexíveis para interagir com os variados serviços da Web.
- MQL5: Adicionado novas propriedades da conta de negociação. As propriedades estão disponíveis via função AccountInfoDouble.
- ACCOUNT_MARGIN_INITIAL - margem inicial atual de uma conta.
- ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE - margem de manutenção de uma conta corrente.
- ACCOUNT_ASSETS - atuais ativos na conta.
- ACCOUNT_LIABILITIES - passivo atual em conta.
- ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED - bloqueio de comissão da conta atual.
- MQL5: Adicionado novas propriedades para o símbolo de negociação:
- SYMBOL_OPTION_STRIKE - preço de strike do contrato de opção. A propriedade é recebida pela função SymbolInfoDouble.
- SYMBOL_BASIS - nome do ativo subjacente ao símbolo de negociação A propriedade é recebida pela função SymbolInfoString.
- SYMBOL_OPTION_MODE - Modo da opção, o valor é definido utilizando a enumeração ENUM_SYMBOL_OPTION_MODE.
- SYMBOL_OPTION_RIGHT - direito da opção, o valor é definido utilizando a enumeração ENUM_SYMBOL_OPTION_RIGHT. A propriedade é recebida pela função SymbolInfoInteger.
- SYMBOL_OPTION_STRIKE - preço de strike do contrato de opção. A propriedade é recebida pela função SymbolInfoDouble.
- MQL5: Adicionado a função SymbolInfoMarginRate - recebe o valor inicial e o custo da margem de manutenção de acordo com o tipo de ordem de negociação e a direção.
- MQL5: Corrigido a função de operação ChartIndicatorName no testador de estratégia.
- MQL5: Corrigido a compilação de macros contendo a substituição do nome utilizando ##.
- MQL5: Corrigido o erro de reset no fim do indicador ao abrir um novo arquivo.
- Corrigido erros relatados nos registros de falhas.
- Documentação atualizada.
A atualização estará disponível através do sistema LiveUpdate.
Atualização da Plataforma MetaTrader 5 build 1075: Aluguel de produtos do Mercado
A atualização da plataforma MetaTrader 5 deve ser lançada nesta sexta-feira, 06 de fevereiro de 2015. Ele irá conter as seguintes alterações:
- Mercado: O novo recurso do Mercado MetaTrader permitirá fornecer os produtos para alugar no período de 1, 3, 6 ou 12 meses. Sem dúvida, o aluguel é vantajoso tanto para os desenvolvedores e seus clientes. Os vendedores podem aumentar significativamente a confiança do usuário em seus produtos, dando ao cliente a oportunidade de verificar totalmente a funcionalidade do produto a um baixo custo. Para os compradores do produto, o aluguel significa uma outra oportunidade para verificar se a escolha do software está correta. Ao contrário das versões demo, os produtos alugados não têm quaisquer restrições de funcionalidade, eles só são limitadas por tempo.
Qualquer desenvolvedor do Mercado poderá escolher se quer ou não fornecer seus produtos para aluguel, e qual será o custo desta.
O desenvolvedor poderá optar por não oferecer os produtos para alugar, apenas vender a licença completa com o período ilimitado de uso.
Se o produto é permitido alugar, as possíveis opções de locação aparecerá em sua página: tempo e preço. Clique em "Alugar" e selecione o período do aluguel.
Após o término, você pode estender o período do aluguel do produto ou adquirir uma versão ilimitada do produto.
- Terminal: Corrigido o erro no cálculo e no controle das configurações do indicador técnico embutido "Gator Oscillator".
- Terminal: O escaneamento de pontos de conexão do servidor de negociação foi melhorado.
- Terminal: Corrigido os erros ocasionais no LiveUpdate.
- MQL5: Uma nova propriedade foi adicionada na enumeração ENUM_SIGNAL_BASE_STRING - SIGNAL_BASE_CURRENCY mostra a moeda de depósito do provedor de sinais. A propriedade pode ser acessada usando a função SignalBaseGetString.
- MQL5: Corrigido os erros de compilação para determinar os direitos de acesso aos membros da classe pai durante a herança.
- MQL5: Corrigido o erro de compilação quando há sobrecarga dos métodos de classe com base na constância do parâmetro.
- Corrigido erros relatados nos registros de falhas.
- Documentação atualizada.
A atualização estará disponível através do sistema LiveUpdate.
Atualização Build 1085 da Plataforma MetaTrader 5
Foi liberada um nova atualização da Plataforma MetaTrader 5 com as seguintes alterações:
- Terminal: disponibilizado novo serviço de Hospedagem Virtual. Agora um servidor virtual para contas de negociação pode ser alugado a partir do terminal do cliente. Oferece uma conexão consistente para o servidor de negociação com execução de Expert Advisors sem as interrupções do computador, as cópia de negociações ficaram ainda mais fáceis.
Os servidores virtuais são hospedados por empresas parceiras da MetaQuotes Software Corp.
Alocando um Servidor Virtual
Para obter o terminal virtual de um servidor virtual é necessário se conectar usando uma conta de negociação e executar o comando "Registrar um Servidor Virtual" no menu de contexto.
Então aparecerá a janela Virtual Hosting Wizard explicando o funcionamento da rede de hospedagem virtual O processo para obter um servidor virtual consiste de três passos. Primeiro, você aprenderá como preparar a migração. Depois, irá selecionar o servidor virtual com latência mínima de rede mais próximo do servidor da sua corretora de negociação.
Você pode escolher um dia de hospedagem gratuita fornecida para cada usuário registrado na MQL5.community ou selecionar um dos planos oferecidos. Finalmente, dependendo de seus objetivos você irá selecionar o modo de migração de dados:
- Expert Advisors/indicadores e cópia de negociação simultaneamente - é necessária uma migração completa se você quiser executar desta forma;
- somente Expert Advisors e indicadores - se a assinatura de Sinais não for necessária;
- somente copiar negociação - apenas as configurações da cópia do Sinal (sem gráficos ou programas) são executadas.
Depois de selecionar o modo de migração, você pode iniciar imediatamente o servidor virtual, clicando em "Migrar agora", ou fazer isso mais tarde a qualquer momento.
Preparando para Migração
Antes de executar o terminal virtual, você deve preparar um ambiente ativo para ele - os gráficos, anexar indicadores e Expert Advisors, os parâmetros da cópia de Sinal e as configurações do terminal.
- Gráficos e Observação do Mercado - ocultar todos os instrumentos de negociação desnecessários na Observação do Mercado para reduzir o tráfego, fechar gráficos desnecessários, na configuração do terminal, especificar o valor no campo "Max. barras no gráfico "- após este procedimento, o terminal deve ser reiniciado.
- Indicadores e Expert Advisors - anexar os EAs e indicadores no seus gráficos. Produtos comprados no Mercado e lançados no gráfico também são movidos durante a migração, eles permanecem completamente funcional e o número das ativações disponíveis não serão diminuídas. Todos os parâmetros externos dos indicadores e Expert Advisors devem ser definidos corretamente.
- E-mail, FTP e Sinais - se um Expert Advisor envia e-mails, carrega os dados via FTP ou copia Sinais de Negociação, certifique-se de especificar todas as definições necessárias. Defina corretamente o login e a senha da sua conta MQL5.community na aba "Community". Isto é necessário para copiar Sinal.
- Permissão para negociar e copiar sinais - a negociação automática é sempre permitida no terminal virtual. Para trabalhar com os sinais, os parâmetros da cópia são definidos na seção Sinais.
- WebRequest - se um programa que está operando no terminal virtual, utiliza a função WebReqest() para enviar solicitações HTTP, você deve definir a permissão e listar todos as URLs confiáveis na aba Expert Advisors.
Migração
Migração é a transferência do ambiente ativo atual do terminal de cliente para um virtual.
A migração é realizada durante cada sincronização do terminal de cliente. A sincronização é um processo sempre de uma só direção - o ambiente do terminal de cliente é transferido para o terminal virtual, nunca vice-versa. O status do terminal virtual pode ser monitorado via solicitação dos registros (logs) dos Expert Advisors no terminal, bem como os dados de monitoramento do servidor virtual.
Para executar a sincronização, abra o menu de contexto e selecione o tipo de conta da migração.
Assim, você sempre pode alterar o número de gráficos, a lista dos ativos, o conjunto de programas anexados com seus parâmetros de entrada, as configurações do terminal e assinatura de Sinais.
Ao realizar a migração, todos os dados são gravados no registro (log) do terminal do cliente.
Após a sincronização, abra o diário principal do terminal virtual para examinar todas as ações realizadas.
Trabalhando com o Terminal Virtual
O status do servidor virtual alugado também pode ser facilmente monitorado a partir do terminal do cliente. Execute o comando "Detalhes" no menu de contexto.
A informação é apresentada em quatro abas:
Para obter maiores informações sobre o serviço, por favor, leia o artigo "Como Preparar Sua Conta de Negociação para Migrar à Hospedagem Virtual" e "Regras de Utilização do Serviço de Hospedagem Virtual".
- Detalhes - dados no próprio servidor virtual e ambiente ativo do terminal.
- Uso da CPU - gráfico de uso da CPU, %.
- Uso de Memória - gráfico de uso da memória, Mb.
- Uso do Hard Disk (HD) - gráfico de uso do hard disk (HD), Mb.
- Mercado: Agora, existe a possibilidade de alugar os produtos do Mercado MetaTrader para 1, 3, 6 ou 12 meses. Isso proporciona vantagens inegáveis tanto aos desenvolvedores como aos compradores. Os autores aumentarão significativamente a confiança do usuário, permitindo aos potenciais compradores verificarem os produtos a um custo menor. Para os compradores, o aluguel é mais uma oportunidade para avaliar um produto antes de comprá-lo. Ao contrário de versões demonstrações, produtos alugados não têm limites, exceto o período da validade.
Qualquer desenvolvedor do Mercado escolhe se deseja ou não que o seu produto fique disponível para aluguel e definirá o preço deste aluguel.
Os desenvolvedores podem optar em não oferecer seus produtos para aluguel e somente vender as licenças completas de uso ilimitado.
Se o aluguel está habilitado para um produto, sua página web mostra as opções possíveis: período de aluguel e o preço. Clique Alugar e selecione o período do aluguel.
Depois do prazo expirar, os usuários podem renovar o aluguel ou comprar a licença completa.
- Terminal: a marca registrada "MetaTrader 5, @ 2001-2015 MetaQuotes-Software Corp." foi removida ao salvar uma captura de tela do gráfico usando o comando "Salvar como imagem" no terminal ou via a função MQL5 Screenshot(). Isto simplifica a distribuição de imagem.
- Terminal: foi corrigido o cálculo e gerenciamento dos parâmetros do indicador técnico Gator Oscillator.
- Terminal: foi Melhorado a digitalização dos pontos de conexão com o servidor de negociação.
- Terminal: foi corrigido os erros ocasionais de operação da atualização "Live Update".
- MQL5: Modificado a propriedade de sinal SIGNAL_BASE_CURRENCY - depósito de moeda do provedor de sinal- para o enumerador ENUM_SIGNAL_BASE_STRING. A propriedade pode ser recebida através da função SignalBaseGetString.
- MQL5: foram corrigidos erros de compilação ao determinar os direitos de acesso aos membros da classe pai durante a herança.
- MQL5: Corrigido um erro de compilação quando sobrecarregava os métodos de classe pela constância de parâmetros.
- Testador: Otimizado os agentes da Rede Nuvem MQL5. Agora os agentes não gastam tempo em conexão com os servidores da rede em nuvem que distribuem as tarefas - o chamado "aquecimento". Em vez disto, os agentes estão sempre prontos para receber e executar uma tarefa. Isso acelera a otimização via Rede Nuvem MQL5.
- Testador: Melhoria da apresentação local dos agentes remotos e nuvens no testador de estratégia.
- Corrigidos erros reportados nos crash logs.
- Documentação atualizada.
Build 1052 para MetaTrader 5 Android
A nova versão do MetaTrader 5 para Android está disponível agora no Google Play. Ele apresenta algumas correções e melhoria da estabilidade. Objetos de análise e sistemas de mensagens deverão ser adicionados em breve.
Os aplicativos podem ser baixados aqui: https://download.mql5.com/cdn/mobile/mt5/android&hl=en
A atualização está disponível através dos sistema LiveUpdate.
Atualização da Plataforma MetaTrader 5 Build 1100: Mais Rapidez nos Testes e Otimizações dos Expert Advisors
A atualização da plataforma MetaTrader 5 deve ser lançada nesta sexta-feira, 20 de março. Ele irá conter as seguintes alterações:
- Tester: O status de conexão com a MQL5 Cloud Network agora é exibido no Gerenciador de Agentes. Isso permite aos usuários verificar facilmente se eles podem receber tarefas a partir da rede de computação em nuvem após a instalação dos agentes.
- Tester: Foram feitas algumas melhorias e correções de bugs na operação do Strategy Tester. O tempo gasto em operações de preparação intermediárias e de latência da rede foi reduzido significativamente. Testes e otimizações agora estão mais rápidos em todos os modos de operação: trabalhar com agentes locais de teste, com vários agentes de uma rede local e utilizando a MQL5 Cloud Network.
- Terminal: Adicionado a exibição do número de e-mails não lidos na aba "Correio" da janela da Caixa de Ferramentas.
- Terminal: A janela Navegador contém agora a lista dos Expert Advisors que estão em execução na conta de negociação ativa. Além do nome do Expert Advisor, é especificado na lista o gráfico em que o EA está em execução. Um ícone indica se o EA está autorizado a negociar.
O menu de contexto contém comandos para habilitar ou desabilitar a negociação automática para qualquer um dos Expert Advisors, bem como para a visualização de suas propriedades ou para removê-lo do gráfico.
- Terminal: Melhorado a precisão do algoritmo para determinar os pontos de acesso disponíveis para conexão com o servidor de negociação.
- Terminal: Corrigido um erro que poderia ocasionalmente limpar o banco de dados das contas dos clientes quando um terminal for reinstalado em cima de um já existente.
- Terminal: A interface do terminal foi adaptada para telas de alta resolução (4K).
- Mercado: Corrigido a atualização do saldo da conta MQL5 após a compra ou aluguel de um produto.
- Hospedagem Virtual: Corrigido a migração dos indicadores personalizados para o ambiente de hospedagem virtual.
- Hospedagem Virtual: Corrigido a atualização do estado da hospedagem virtual na janela do Navegador.
- MQL5: Corrigido os erros que poderiam, eventualmente, interferir com a otimização dos Expert Advisors na MQL5 Cloud Network.
- MQL5: Corrigido a chamada do OnDeinit ao excluir um Expert Advisor usando a função ExpertRemove durante os testes. Anteriormente, sob as condições descritas, o evento OnDeinit era chamado.
- MQL5: Corrigido os erros na utilização dos recursos das bibliotecas EX5.
- MQL5: Corrigido os erros na análise de macros.
- Corrigido os erros relatados nos registros de falhas.
- Documentação atualizada.
A atualização estará disponível através do sistema LiveUpdate.
Atualização da Plataforma MetaTrader 5 Build 1150: Compra Fácil no Mercado, Depuração no Histórico, Times & Sales das Negociações
A atualização da plataforma MetaTrader está para ser lançada na sexta-feira, 22 de maio de 2015. A atualização contará com as seguintes alterações:
Terminal Cliente MetaTrader 5 build 1150
- Mercado: Estamos lançando um novo mecanismo de compra "direta". Agora está ainda mais fácil realizar a compra de um robô de negociação ou um indicador no Mercado, e você não precisa nem de uma conta MQL5.community.
Compra em Um Passo
O usuário não precisa fazer login para uma conta MQL5.community e adicionar dinheiro nela. O pagamento para um produto agora pode ser feito diretamente na plataforma usando um dos sistemas de pagamento disponíveis. Para manter uma histórico claro e unificado das compras do Mercado, a quantidade necessária será transferida primeiro para a sua conta MQL5.community, a partir do qual será feito o pagamento pelo produto.
Você pode facilmente acessar e revisar todos os seus pagamentos a partir do seu perfil MQL5.community.
Compra sem registro
Um produto do mercado pode ser comprado sem uma conta MQL5.community. Clique em "Comprar" e pague o produto usando um dos sistemas de pagamentos disponíveis.
Em seguida, você será redirecionado para a página web do sistema de pagamento para concluir a compra.
Depois disso, nós recomendamos fortemente que você registre uma conta na MQL5.community, para que sua compra seja automaticamente vinculada a ela. Isso permite que você atualize o produto e instale-o em vários computadores.
- Editor: Novos recursos permitem a depuraração de Expert Advisors e indicadores sobre o histórico de preços. Nas versões anteriores, a depuração precisava de gráficos ao vivo em tempo real.
Agora, qualquer programa poderá ser testado no histórico de dados requerido. A depuração é executada no modo de teste visual do Strategy Tester. Um aplicativo é executado em um gráfico com uma sequência emulada de ticks no testador.
Defina os parâmetros de depuração nas configurações do MetaEditor: símbolo, período, intervalo, modo de execução, modo de geração do tick, depósito inicial e alavancagem. Esses parâmetros serão aplicados para o teste visual.
Defina os pontos de interrupção no código e, em seguida, inicie a depuração usando o histórico de preços.
Isto irá iniciar o teste visual e o processo de depuração.
- Hospedagem: Várias melhorias e correções foram implementadas no serviço de hospedagem virtual.
As principais alterações aplicam-se a operação no Wine em computadores rodando Linux e Mac OS. Todas as funções estão disponíveis nos servidores virtuais alocados no Wine, incluindo a migração, monitoramento de desempenho e logs.
A operação do Log também mudou. Se um usuário solicitar muitos registros, em seguida, apenas uma parte dos primeiros registros para o período especificado serão baixados. Isso evita a degradação do desempenho, resultante de logs grandes. Se você deseja baixar mais logs, você não precisa mais alterar o período de solicitação. Basta selecionar a última linha na janela do visualizador de log e pressionar PgDn.
- Terminal: Adicionado o suporte para um tipo especial de bens não transacionáveis, que podem ser utilizados como patrimônio dos clientes para fornecer a margem necessária para posições abertas em outros instrumentos. Por exemplo, uma certa quantidade de ouro em forma física poderá estar disponível na conta de um trader para que possa ser utilizado como margem (colateral) para posições abertas.
Tais recursos são exibidos como posições em aberto. Seu valor é calculado pela fórmula: Tamanho do contrato * Lotes * Preço a Mercado * Taxa de Liquidez.
A Taxa de Liquidez aqui, significa a parcela do ativo que uma corretora permite usar para a margem.
Os ativos são adicionados ao Patrimônio do cliente para aumentar a Margem Livre, aumentando assim, o volume das operações de negociação permitidos na conta.
Desta maneira, agora é possível abrir contas com vários tipos de margem.
No exemplo acima, um trader tem 1 onça de ouro com o valor atual de mercado de 1210,56 USD. Este valor é adicionado ao patrimônio e a margem livre permitindo que o trader continue a negociação, mesmo no caso de um saldo zerado.
- Terminal: Uma nova Profundidade do Mercado com um gráfico de tick e os dados de Times & Sales das negociações.
O gráfico de tick dos instrumentos de negociação com os preços reais da operação são exibidos agora na Profundidade do Mercado. Todas as transações realizadas na Bolsa são plotadas neste gráfico:
- Círculos em vermelho - operações de Venda
- Círculos em azul - operações de Compra
- Círculos em verde - a direção da operação é indefinida. Ela é usada quando a negociação não transmite a direção de uma operação. Neste caso, a direção é determinada pelo preço da operação, em comparação com os preços de compra e venda. Uma operação de Compra é executada ao preço das ofertas de venda (Ask) ou acima, uma operação de Venda é executada pelo preço das ofertas de compra (Bid) ou inferior. A direção é indefinida, caso o preço da operação está entre a oferta de compra e a oferta de venda.
Quanto maior for o círculo, maior será o volume da operação O volume das operações também são mostrados como um histograma abaixo do gráfico de tick.
Na parte superior e inferior do histograma, é exibido o volume total da oferta atual de compra e venda.
- Terminal: A caixa de diálogo de seleção do símbolo agora contém uma coluna que mostra a data de expiração do símbolo. Além disso, os instrumentos expirados podem ser escondidos da lista. Contratos vencidos são automaticamente substituídos por outros ativos.
Todos os símbolos vencidos são escondidos para manter uma exibição mais compacta. Isto é particularmente útil quando se trabalha no mercado de futuros. Um símbolo irrelevante é um expirado, que é definido pelo parâmetro "Última negociação". Esta data é especificada na coluna "Vencimento". Para ver todos os símbolos, clique em "Exibir contratos vencidos".
A lista de símbolos é ordenada automaticamente para uma exibição mais conveniente:
- Os primeiros listados são os símbolos sem a data de validade
- eles são seguidos pelos símbolos com uma data de validade a partir da data mais próxima
- em seguida, os símbolos vencidos são mostrados começando pelo último que expirou
- outros símbolos são classificados em ordem alfabética
A opção "Auto remover vencido" no menu de contexto permite substituir os símbolos expirados pelos que estão ativos na janela "Market Watch".
Após o reinício do terminal, os símbolos expirados são escondidos, e os vigentes são adicionados em seu lugar. Por exemplo, o contrato de futuros expirado LKOH 3.15 será substituído pelo próximo contrato do mesmo ativo subjacente LKOH 6.15.
Os símbolos adequados nos gráficos abertos também são substituídos, desde que não haja a execução de Expert Advisors sobre eles.
- Terminal: Corrigido a atualização dos estados do botão de negociação na janela da Profundidade do Mercado dependendo se há uma posição, e se há permissão para abrir apenas posições compradas. Se não houver posições, o botão Fechar estará inativo. Se a abertura de posições vendidas não é permitida, o botão de venda estrá inativo.
- Terminal: A interface do terminal foi adaptada para telas de alta resolução (4K).
- Terminal: Corrigido a verificação do volume de uma posição fechada no modo de execução da solicitação, caso o volume de negócio seja menor que o valor mínimo permitido.
- Terminal: Corrigido um erro que poderia, eventualmente, levar ao lançamento de várias instâncias do terminal a partir de um diretório.
- Terminal: Adicionado suporte e a filtragem automática do calendário econômico em diferentes idiomas. A filtragem é realizada de acordo com o idioma da interface do terminal.
- Teminal: O Visualizador de Log agora apresenta uma busca através dos registros exibidos atualmente.
Ele procura por uma palavra/frase na lista exibida de logs.
- Terminal: Adicionado a tradução do terminal do cliente em tailandês.
- Terminal: Atualizado a tradução do terminal do cliente em Hindi.
- MQL5: A nova função GetMicrosecondCount retorna o número de microssegundos que se passaram desde o início do programa MQL5:
ulong GetMicrosecondCount();Esta função pode ser usada para perfilar a execução de um programa e identificar "entraves".
- MQL5: Nova propriedade do gráfico CL_BUFFER_SIZE na enumeração ENUM_OPENCL_PROPERTY_INTEGER - ele retorna o tamanho real do buffer OpenCL em bytes. A propriedade pode ser recebida através da função CLGetInfoInteger.
- MQL5: Uma notificação de erro na função WebRequest foi modificada. Se ocorrer um erro, o array "resultado" conterá a descrição do erro.
- MQL5: As funções de ordenação e busca ArraySort, ArrayBsearch, ArrayMinimum e ArrayMaximum agora são capazes de trabalhar com arrays multidimensionais. A ordenação e busca são realizadas apenas pelo primeiro índice (zero) do array. Anteriormente, estas funções funcionavam apenas com arrays unidimensionais.
- MQL5: Corrigido alguns erros na compilação de macros.
- Tester: Algumas melhorias e correções de bugs no funcionamento do teste visual. O testador agora fornece um controle mais suave da velocidade do teste usando a barra de ferramentas.
- Corrigido os erros relatados nos registros de falhas.
- Documentação atualizada.
A atualização estará disponível através do sistema LiveUpdate.
Atualização da Plataforma MetaTrader 5 Build 1200: Recebendo o Histórico de Tick e Pagamento Direto pelos ServiçosAtualização da Plataforma MetaTrader 5 estará disponível na sexta-feira, 23 de outubro de 2015. A atualização contará com as seguintes alterações:
- Terminal:
implantado a condição de trabalhar com o histórico de tick na
Observação do Mercado. Anteriormente um gráfico de tick mostrava apenas o
histórico coletado no terminal durante o seu funcionamento. Agora você
poderá acessar todo o histórico de tick no servidor de negociação.
Desative a rolagem automática e inicie a rolagem do gráfico de tick
voltando no tempo, usando o mouse para fazer o download do histórico
anterior a partir do servidor de negociação, da mesma forma como é feito
nos gráficos de preços comuns. O novo recurso será útil para os traders
que desejam obter os gráficos mais detalhados dos preços.
A função CopyTicks() é usada para receber um histórico de tick mais detalhado, ela foi modificada para chamar o histórico anterior e baixando-o se estiver presente no servidor de negociação.
- Hospedagem e sinais:
Pagamentos pela Hospedagem Virtual e assinaturas de Sinais poderão ser
transferidos diretamente dos sistemas de pagamento.
Para pagamento dos serviços de hospedagem, os usuários não precisam acessar a conta da Comunidade MQL5 e creditar dinheiro nela. O pagamento de um serviço poderá ser transferido diretamente da plataforma usando um dos sistemas de pagamento disponíveis.
Escolha um dos sistemas disponíveis para fazer uma transferência de dinheiro online:
Da mesma forma, o pagamento de uma assinatura de sinal de negociação poderá ser realizado diretamente do terminal através de um sistema de pagamento.
Primeiramente o montante necessário será transferido para sua conta na Comunidade MQL5, a partir de então, um pagamento do serviço será realizado. Assim, você mantém uma histórico claro e unificado das locações das plataformas de hospedagem virtuais e assinaturas de sinais, podendo facilmente acessar e revisar todos os seus pagamentos aos serviços na Comunidade MQL5.
- MQL5: desenvolvido
um novo compilador de otimização. A execução de programas foi acelerado
em até 5 vezes com uma plataforma de 64 bits. Os Programas MQL5 devem
ser recompilados na última versão do MetaEditor.
- Terminal:
implementado um ícone para rápida abertura/fechamento do Livro de
Ofertas (Profundidade do Mercado). O ícone está localizado perto do
painel de Negociação a Um Clique no gráfico. Você também pode usar a
nova tecla de atalho Alt+B. A tecla de atalho também funciona na
Janela da Observação do Mercado para abertura do Livro de Ofertas
(Profundidade do Mercado) mediante qualquer símbolo (ativo) selecionado.
- Terminal:
informações sobre as características de hardware do PC e do sistema
operacional estão agora disponíveis no ínicio do Diário do terminal do
cliente. Exemplo:
2015.10.14 14:48:18.486 Data Folder: C:\Program Files\MetaTrader 5 2015.10.14 14:48:18.486 Windows 7 Professional (x64 based PC), IE 11.00, UAC, 8 x Intel Core i7 920 @ 2.67GHz, RAM: 8116 / 12277 Mb, HDD: 534262 / 753865 Mb, GMT+03:00 2015.10.14 14:48:18.486 MetaTrader 5 build 1190 started (MetaQuotes Software Corp.)
- Terminal: Foi aprimorada a execução com os símbolos (ativos) na janela da Observação do Mercado:
- Implementada a exibição da quantidade de símbolos (ativos) na janela da Observação do Mercado e a quantidade total de símbolos (ativos) disponíveis no servidor de negociação.
- Implementado uma linha para adicionar um novo símbolo com a lista de seleção inteligente.
- A busca da nova linha do símbolo (ativo), além do próprio nome, é também realizada pela sua descrição e nome internacional.
- Terminal: Implementado o suporte do calendário econômico em diferentes idiomas.
- Terminal: Adicionado ícones dos países que estão faltando no calendário econômico.
- Terminal: Adicionado a tecla de atalho para abrir a janela de gerenciamento dos símbolos (ativos) na Observação do Mercado - Ctrl+U.
- Terminal: Corrigido a organização das janelas abertas no gráfico de acordo com os comandos de menu Janela.
- Terminal: Corrigido um erro que ocasionalmente prejudicava a capacidade do terminal em encontrar um arquivo certificado ao usar a autenticação avançada.
- Terminal: Corrigido um erro em relação a sincronização do histórico que eventualmente poderia levar a repetição da mesma dentro do programa (looping).
- Terminal: Corrigido a situação onde os níveis de StopLoss/TakeProfit eram anulados de uma posição aberta previamente após o volume dela ser aumentado, quando um símbolo (ativo) era negociado no modo Solicitação de Execução.
- Terminal: Corrigido a colocação de uma posição vendida quando o modo de negociação dos símbolos (ativos) no Livro de Ofertas (Profundidade do Mercado) era "Apenas Comprar."
- Terminal: Corrigido a função de operação do Trailing Stop. Em alguns casos raros, um Stop Loss era movido incorretamente para uma posição aberta.
- Terminal: A interface do terminal foi adaptado para telas de alta resolução (4K).
- Terminal: Corrigido o descarregamento dos dados históricos com sendo excessivos, a pesar das solicitações regulares dos mesmos nos programas MQL5.
- Terminal: Corrigida a exibição de alguns elementos da interface do usuário ao trabalhar com Windows 10.
- Terminal: Atualizado as traduções da interface do usuário.
- Mercado: A operação com o banco de dados do produto no mercado MQL5 foi revista e otimizada.
- Mercado: Compras sem uma conta na Comunidade MQL5 foram desativadas nos terminais instalados em VPS. Para comprar agora é exigido a especificação de uma conta na Comunidade MQL5 configurada no terminal: Ferramentas - Opções - Comunidade.
- Mercado: Adicionado compra de produtos usando o sistema UnionPay.
- Mercado: registro avançado ao comprar produtos no Mercado MQL5.
- Hospedagem: Implentado um gerenciameno da hospedagem virtual (exceto para a migração) ao trabalhar na versão do terminal do cliente de 32 bits.
- Hospedagem:
Corrigida a migração das configurações de exportação FTP na hospedagem
virtual, independentemente da permissão para publicar relatórios via
FTP.
- MQL5: Formato extendido da estrutura MqlTick. Agora, a transmissão do tempo de chegada de um tick é em milissegundos, bem como as flags para determinar qual parâmetro de tick foi alterado.
struct MqlTick { datetime time; // Tempo da última atualização do preço double bid; // Preço Bid em tempo real (atual) double ask; // Preço Ask em tempo real (atual) double last; // "Last" Preço em tempo real (último preço atual) ulong volume; // Volume do "Last" preço em tempo real (atual) long time_msc; // Tempo do "Last" preço atualizado em milissegundos uint flags; // Flags de tick };Os parâmetros de cada tick são preenchidos independentemente se existem alterações comparadas com o tick anterior. Assim, é possível descobrir o preço correto para qualquer momento no passado, sem a necessidade de procurar os valores anteriores do histórico do tick. Por exemplo, mesmo que apenas altere o preço Bid durante a chegada do tick, a estrutura ainda contém outros parâmetros, bem como incluindo o preço Ask anterior, volume, etc. Você pode analisar as flags dos ticks para descobrir quais dados foram alterados exatamente:
- TICK_FLAG_BID - tick alterou o preço Bid
- TICK_FLAG_ASK - tick alterou o preço Ask
- TICK_FLAG_LAST - tick alterou o último preço da oferta
- TICK_FLAG_VOLUME - tick alterou o volume
- TICK_FLAG_BUY - tick é resultado de uma compra
- TICK_FLAG_SELL - tick é resultado de uma venda
A estrutura MqlTick é usada através de dois métodos:
- CopyTicks - este método não suporta o formato da antiga estrutura. Quando chamar a função CopyTicks usando a compilação EX5 no formato anterior de tick, irá retornar o erro 4006 (ERR_MQL_INVALID_ARRAY).
- SymbolInfoTick - este método suporta tanto o formato novo como o da antiga estrutura.
- MQL5: Implementado modelos de classe que permitem criar
classes parametrizadas como no C++. Isso permite uma maior capacidade
de abstração e uso do mesmo código para trabalhar com objetos de
diferentes classes de uma maneira uniforme. Exemplo de uso:
//+------------------------------------------------------------------+ //| TemplTest.mq5 | //| Copyright 2015, MetaQuotes Software Corp. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2015, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ //| Declara uma classe template | //+------------------------------------------------------------------+ template<typename T> class TArray { protected: T m_data[]; public: bool Append(T item) { int new_size=ArraySize(m_data)+1; int reserve =(new_size/2+15)&~15; //--- if(ArrayResize(m_data,new_size,reserve)!=new_size) return(false); //--- m_data[new_size-1]=item; return(true); } T operator[](int index) { static T invalid_index; //--- if(index<0 || index>=ArraySize(m_data)) return(invalid_index); //--- return(m_data[index]); } }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Classe template do array de ponteiro. No processo de destruição, | //| exclui os objetos que são os ponteiros armazenados no array. | //| | //| Por favor, note a herança do array da classe template | //+------------------------------------------------------------------+ template<typename T> class TArrayPtr : public TArray<T *> { public: void ~TArrayPtr() { for(int n=0,count=ArraySize(m_data);n<count;n++) if(CheckPointer(m_data[n])==POINTER_DYNAMIC) delete m_data[n]; } }; //+------------------------------------------------------------------------------+ //| Declarar a classe. Ponteiros aos respectivos objetos são armazenados no array| //+------------------------------------------------------------------------------+ class CFoo { int m_x; public: CFoo(int x):m_x(x) { } int X(void) const { return(m_x); } }; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ TArray<int> ExtIntArray; // criar instância TArray (TArray especializada pelo tipo int) TArray<double> ExtDblArray; // criar instância TArray (TArray especializada pelo tipo double) TArrayPtr<CFoo> ExtPtrArray; // criar instância TArrayPtr (TArrayPtr especializada pelo tipo CFoo) //+------------------------------------------------------------------+ //| Função "Start" de Programa Script | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { //--- preencher o array com dados for(int i=0;i<10;i++) { int integer=i+10; ExtIntArray.Append(integer); double dbl=i+20.0; ExtDblArray.Append(dbl); CFoo *ptr=new CFoo(i+30); ExtPtrArray.Append(ptr); } //--- Saída do conteúdo do array string str="Int:"; for(int i=0;i<10;i++) str+=" "+(string)ExtIntArray[i]; Print(str); str="Dbl:"; for(int i=0;i<10;i++) str+=" "+DoubleToString(ExtDblArray[i],1); Print(str); str="Ptr:"; for(int i=0;i<10;i++) str+=" "+(string)ExtPtrArray[i].X(); Print(str); //--- Objetos CFoo criados via nova versão não deve ser suprimidos, uma vez que eles são excluídos no objeto destructor TArrayPtr <CFoo>}Resultado da execução:TemplTest (EURUSD,H1) Int: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
TemplTest (EURUSD,H1) Dbl: 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0 26.0 27.0 28.0 29.0
TemplTest (EURUSD,H1) Ptr: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
- MQL5: Novos operadores * e & para receber uma variável pela referência e receber uma referência à variável.
- MQL5: Implementado a forma sobrecarregada da função ObjectsDeleteAll - exclui todos os objetos de um tipo específico por um prefixo de nome numa sub-janela do gráfico.
int ObjectsDeleteAll( long chart_id, // ID de gráfico const string prefix, // prefixo do nome do objeto int sub_window=-1, // índice da janela int object_type=-1 // tipo de objeto para deletar );
- MQL5: Corrigido o funcionamento da função ObjectGetValueByTime. Anteriormente um valor de preço incorreto por um tempo gráfico poderia algumas vezes ser devolvido (por exemplo, por uma linha de tendência horizontal).
- MQL5: Corrigido a operação das
funções Copy* na ausência de dados históricos no servidor. Anteriormente
esses casos causavam atrasos de 30 a 50 segundos antes de retornar o
controle.
- MQL5: Adicionado algumas melhorias na biblioteca padrão MQL5.
- MQL5: Documentação da Biblioteca Padrão traduzida ao Alemão, Francês, Chinês, Turco, Espanhol e Português.
- MQL5: Adicionada a Documentação MQL5 em japonês.
- Testador:
O processo da seleção de programas a serem executados no Testador de
Estratégia tornou-se muito mais fácil. A lista é exibida agora como uma
árvore, em conformidade com os diretórios onde os Expert Advisors e
indicadores estão armazenados.
- Testador: Carregado a exibição de alguns indicadores durante a visualização de teste alinhados com o terminal do cliente.
- Testador: Corrigido a configuração da alavancagem e timeframe do gráfico durante a depuração de programas MQL5 via o Testador de Estratégia.
- Testador: Corrigida a depuração de inidicadores quando testados no histórico.
- Corrigidos erros relatados nos registros (logs) quebrados.
- Documentação atualizada.
A atualização estará disponível através do sistema LiveUpdate.
Novo MetaTrader 5 Versão 1210: Melhoria no Book de Ofertas e Melhorias no Geral
Atualização da plataforma MetaTrader 5 estará disponível nesta sexta-feira, 30 de outubro de 2015. A atualização contará com as seguintes alterações:
- Terminal: Implementado a colocação de ordens limitadas a um preço pior do que o mercado no Book de Ofertas (Profundidade de Mercado). Permitindo a garantia da execução de ordens num determinado preço no mercado.
Se arrastar uma ordem limitada nos níveis Ask/Bid, então vai alterar uma ordem stop (uma ordem Limitada de Compra será substituído por uma Stop de Compra, enquanto que uma Limitada de Venda - por uma Stop de Venda). Segure a tecla Ctrl enquanto arrasta uma ordem limitada e ela não seja substituída por uma stop.
- Terminal: Adicionado a opção "Mostrar botões de negociação rápida" nas configurações do gráfico, isto permitirá ocultar o painel de Negociação a Um Clique, habilitando os botões e o Book de Ofertas a partir do gráfico.
- Terminal: Corrigido conflitos ocasionais entre as caixas de dicas e outros aplicativos.
- MQL5: Corrigido o funcionamento das funções Copy* para copiar dados do histórico com arrays dinâmicos tendo a flag AS_SERIES. A flag é definida pela função ArraySetAsSeries e indica que a indexação dos elementos do array é realizado igual as timeseries.
- MQL5: Alterado o gerenciamento da propriedade CHART_SHOW_ONE_CLICK via ChartSetInteger e ChartGetInteger. Anteriormente a propriedade permitia mostrar/ocultar o painel de Negociação a Um Click no gráfico. Agora além de configurar o painel de Negociação a Um Clique, permite também mostrar/ocultar os botões e o Book de Ofertas no gráfico (similar ao "Mostrar botões de negociação rápida" nas configurações do gráfico).
- MQL5: Corrigido operações de templates.
- Documentação atualizada.
A atualização estará disponível através do sistema LiveUpdate.
Atualização da Plataforma MetaTrader 5 Build 965: Busca inteligente, OTP e transferência de dinheiro entre contas
A atualização da plataforma MetaTrader 5 esta para ser lançada na sexta-feira, 27 de junho de 2014. Ela contém as seguintes alterações:
Conforme você digita na consulta de pesquisa, o sistema lhe oferece as possíveis opções de forma instantânea:
Para procurar por uma das consultas anteriores, coloque o cursor no campo de busca e pressione a tecla "seta para baixo" para abrir o histórico de buscas. A seleção de uma área de pesquisa não está mais disponível na barra de buscas, uma vez que o sistema seleciona automaticamente os resultados mais relevantes, organizando-os por categorias mais práticas:
Para melhorar sua exibição, os resultados de busca agora contém não apenas textos, mas também avatares de artigos, livros e aplicativos. Utilize o painel superior para exibir os resultados da busca por Produtos da Appstore MetaTrader, Base de Código, Sinais, Fórum da comunidade MQL5 e da Documentação. Se uma categoria não possuir resultados, ela é destacada em cinza.
As senhas únicas são geradas no terminal móvel MetaTrader 5 para iPhone. Em breve será adicionado a mesma opção de geração de senha única ao terminal móvel para Android.
Como habilitar OTP
Para começar a usar as senhas de uso único, uma conta de negociação deve ser ligada a um gerador de senha, que é o terminal móvel MetaTrader 5 para iPhone.
Na janela que se abre, selecione "Vincular a conta".
Em seguida, especifique o nome do servidor no qual a conta de negociação foi aberta, o número da conta e sua senha mestra. O "Bind" deve ser mantido como ativado. Ela deve ser desativada, caso a conta especificada não esteja mais vinculada ao gerador de senhas de uso único.
Após clicar no botão "Bind", localizado na parte superior da janela, a conta de negociação estará vinculada ao gerador e uma mensagem correspondente será exibida.
Da mesma forma, um número ilimitado de contas podem ser ligados ao gerador.
A senha de uso único é exibida na parte superior da sessão OTP. Abaixo dela, uma barra azul indica a duração da senha. Uma vez que a senha expira, ele não é mais válida, e uma nova senha será gerada.
Comandos adicionais:
Como usar o OTP no terminal do computador
Após o vínculo da conta de negociação com o gerador, a senha de uso único será novamente solicitada quando se conectar através do terminal do computador:
Na caixa de diálogo, selecione a conta em que os fundos serão transferidos. O valor da transferência é especificado na moeda de depósito da conta corrente. O valor não poderá exceder o saldo atual e o montante atual da margem livre da conta. No campo "Comentário" introduza um comentário que será adicionado ao saldo das respectivas operações.
Para transferir fundos, uma senha mestra deve ser especificada para ambas as contas. Se a autenticação OTP é usada para a conta, a partir do qual os fundos são transferidos, a senha de uso único deve ser adicionalmente especificada.
A transferência de fundos será feita sob a forma de saldo de operações: uma operação de retirada da conta atual e uma operação de depósito na conta do destinatário.
A opção de transferência de dinheiro deve ser habilitada no servidor de negociação. Dependendo das configurações, existem algumas restrições sobre as contas, entre as quais a transferência é permitida. Em particular, a transferência de dinheiro pode ser permitida apenas para contas com nomes e emails idênticos.
Agora, qualquer conta pode ser selecionada na janela "Navegador" e suas senhas podem ser alteradas clicando no comando apropriado do menu de contexto:
Para posições compradas, arrastando-o para baixo é possível definir o nível de stop loss, para cima - take profit. E vice-versa para as posições vendidas. Quando um nível é arrastado, é exibido seu provável lucro / prejuízo em pips e na moeda, que deve acontecer quando este nível for acionado.
Todos os indicadores personalizados, exemplos e indicadores comprados na AppStore do MetaTrader são agora mostrados juntamente com os indicadores técnicos embutidos. As quatro categorias dos indicadores embutidos são exibidos sempre em primeiro.
O Login foi renomeado para "Login na Conta de Negociação". A autenticação na comunidade MQL5 está disponível não só através das configurações do terminal, mas também através dos menu de contexto da seção "Contas" e suas subseções.
As seguintes alterações foram implementadas para o menu de contexto da conta:
A nova função permite que qualquer EA troque dados com sites de terceiros, executando negócios com base nas mais recentes notícias e entradas do calendário econômico, implementar análises, gerar e publicar relatórios automáticos, ler as últimas cotações e fazer muitas outras coisas que antes estava disponível somente por meio de DLLs de terceiros de confiabilidade duvidosa. O novo recurso é absolutamente seguro para os traders, pois eles são capazes de gerenciar a lista de sites confiáveis que os programas têm acesso.
A função WebRequest envia e recebe dados de sites usando solicitações GET e POST. Para permitir que um programa MQL5 realize este tipo de aplicação, é necessário habilitar a opção "Permitir WebRequest para a seguinte URL" na configuração do terminal e escrever manualmente as URLs das páginas de confiança.
Essa opção é desativada por padrão por razões de segurança.
Agora, o usuário pode receber a lista de sinais, avaliá-los de acordo com seus critérios, selecionar o melhor e subscrevê-lo automaticamente a partir de um programa MQL5. Na verdade, isso significa o advento da nova classe de robôs de negociação que analisam periodicamente os sinais disponíveis e se inscrevem no que é mais adequado no momento.
Para isto, novas funções de gerenciamento de sinal foram adicionados à linguagem MQL5:
Assim, um usuário pode copiar não só os negócios, mas também selecionar os sinais para cópia. Ambos os processos são automatizados.
Por padrão, não é permitido ao robô de negociação alterar as configurações de sinal por razões de segurança. Para ativar esta função, marque a opção "Permitir modificação das configurações de sinais" nas configurações do Expert Advisor.
Assinatura das funções:
Uma nova enumeração ENUM_CRYPT_METHOD foi adicionada para trabalhar com as funções:
A atualização estará disponível através do sistema LiveUpdate.