Nova versão da plataforma MetaTrader 5 build 2755: janela de cotações e depurador melhorados
Na sexta-feira, 15 de janeiro de 2021, será lançada uma versão atualizada da plataforma MetaTrader 5. A atualização terá as seguintes alterações:
- Terminal: modificada a janela de cotações que permite visualizar os preços dos instrumentos em telas de qualquer tamanho.
Agora as informações podem ser exibidas em várias colunas, o que permite um uso mais otimizado do espaço da tela. Para mudar o modo de exibição, use a caixa de diálogo de propriedades da janela.
Além disso, foram feitas uma série de pequenas melhorias:
- Adicionado menu de seleção de coluna. Agora tem as mesmas propriedades do instrumento que na "Observação do mercado".
- Otimizado o trabalho com um grande número de ferramentas. Agora a janela funciona igualmente bem com 10 e 1000 ferramentas.
- Adicionada exibição de breves informações sobre a ferramenta na dica de ferramenta.
- Corrigida a aplicação de configurações de cores para exibir preços altistas e baixistas.
- Terminal: adicionada a exibição de transações no gráfico de ticks do livro de ofertas sintético.
O livro de ofertas sintético é usado para símbolos dos quais não são transmitidos os preços de Level 2. Nele os níveis são criados automaticamente, pois eles são formados a partir dos melhores Bid e Ask com uma etapa de alteração de preço. Agora, se com base no símbolo forem transmitidos os dados sobre o preço e o volume da última transação, você pode vê-los claramente no gráfico de tick. As informações são exibidas como círculos:
- Círculos vermelhos — transações de venda.
- Círculos azuis — transações de compra.
- Círculos verdes — sentido da transação não definido.
Quanto maior o tamanho do círculo, maior será o volume da transação.
- Terminal: corrigido o cálculo das "gregas" no quadro de opções. O erro ocorria quando o ativo base da opção tinha um preço zero para a última transação.
- Terminal: continua o trabalho com o novo serviço "Assinaturas", permitindo que você compre serviços adicionais para trading. Em particular, foi corrigida a exibição de assinaturas que dependem de outras assinaturas. Essas assinaturas são usadas para serviços agrupados.
- Terminal: aprimorado o funcionamento da plataforma para Wine.
- MQL5: adicionada a geração de eventos do gráfico ChartEvent ao soltar os botões direito e do meio do mouse. Isso pode ser usado, por exemplo, ao criar painéis gráficos. Para que os eventos funcionem, você deve desativar o menu de contexto do gráfico usando a propriedade CHART_CONTEXT_MENU.
- MQL5: corrigido um bug que causava um erro significativo no tempo de espera na função Sleep.
- MetaEditor: começamos a trabalhar com a atualização global do depurador. Em particular, foi significativamente melhorada a janela expressões observadas. Adicionada a capacidade de visualizar o conteúdo de arrays e objetos, bem como os valores de ponteiros na forma de listas suspensas.
Para visualizar uma matriz ou objeto, clique duas vezes sobre ele na janela de observação.
- MetaEditor: corrigido travamento ao abrir alguns projetos.
- Documentação atualizada.
A atualização estará disponível através do sistema Live Update.
A função StringToInteger() agora só retorna valor zerado após atualizar. O que houve? Como faço rollback dessa atualização pra versão antiga?
Só adicionei a variável ValorTxT para utilizar-la na visualização. Notem que ela contem o valor "1" e ao passar pela função StringToInteger() o array destino fica com valor 0!
Alinha original : VolumesPorNivel[i] = StringToInteger(Lista[i]); funcionava até antes da atualização e ainda funciona nos notebooks sem a atualização.
Bom dia,
Recomendo vc verificar o valor da sua variável "valorTxt". Outro ponto, note que seu ponto de interrupção esta no cabeçalho do for e isso significa que o programa ainda não avançou sobre a sua variável.
veja as simulações:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { Print("BUILD: ",__MQL5BUILD__); Print(StringToInteger("25")); Print(StringToInteger("1000")); }
Bom dia,
Recomendo vc verificar o valor da sua variável "valorTxt". Outro ponto, note que seu ponto de interrupção esta no cabeçalho do for e isso significa que o programa ainda não avançou sobre a sua variável.
veja as simulações:
É pq já passou e voltou pra passar de novo. a variavel inteira continua zerada. Preste atenção no valor de i e verá. Eu atualizei pra versão 2755, a ultima disponivel.
Voltei o codigo original. Veja se consegue entender o que há de errado. Rodei a iteração 4 vezes, como indica o valor de i janela visualizar. Tambem note os valores do array do tipo long zerados apos passarem pela função e ter pego os valores da array Lista[]. Deviam todos conter o valor 1.
repito, esse codigo funcionava perfeitamente ate atualizar pra versão 2755.
essa versão não é a ultima disponível. A ultima é a 2769...a partir da 2755 foi lançado um novo editor totalmente redesenhado e otimizado, palavras do CEO da Metaquotes, porem gerou diversos erros de visualizações que vem sendo tratados nas versões betas subsequentes.
Isso está mais para um bug na visualização do que um erro propriamente, tente um bom e velho print para ver os retornos, ou tente baixar a versão mais recente 2769.
Mesmo a versão 2769 ainda encontra alguns problemas com as paradas dentro do código, eu em particular não tive problemas com meus códigos.
essa versão não é a ultima disponível. A ultima é a 2769...a partir da 2755 foi lançado um novo editor totalmente redesenhado e otimizado, palavras do CEO da Metaquotes, porem gerou diversos erros de visualizações que vem sendo tratados nas versões betas subsequentes.
Isso está mais para um bug na visualização do que um erro propriamente, tente um bom e velho print para ver os retornos, ou tente baixar a versão mais recente 2769.
Mesmo a versão 2769 ainda encontra alguns problemas com as paradas dentro do código, eu em particular não tive problemas com meus códigos.
Bom, é a última versão que a corretora XP soltou, que é onde tenho minha conta...
Baixei e instalei a versão 2769 e resolveu o problema... sinceramente... me pergunto pq o instalador automatico do terminal teria instalado um versão mais antiga...
Não se trata de versão antiga, e sim de uma "estavel" e uma "beta". Eu por escolha so trabalho em beta...Para isso vc precisa estar ligado nas atualizações, e tbm ciente que pode estar exposto a alguns erros, mas como podemos ver, algumas versões "estaveis" tbm são liberadas com erros.
Se isso esta correto ou errado é assunto para o setor de qualidade de códigos da meta quotes, enfim....
