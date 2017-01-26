Lista de mudanças nas versões do Terminal Cliente MetaTrader 5 - página 3
Nova versão da plataforma MetaTrader 5 build 1525: apresentação do histórico na forma de posições e melhorias no testador
Na sexta-feira, 27 de janeiro de 2017, será publicada uma atualização da plataforma MetaTrader 5. Ela contém as seguintes alterações:
Para contas de cobertura, esse tipo de apresentação de posições, na verdade, é semelhante ao histórico da conta na plataforma MetaTrader 4.
Declaração da variável de recurso
Características
Exemplos de utilização
Se for definido como false, será desativada a plotagem de todos os atributos do gráfico de colunas de preços e serão removidas todos os recuos nas bordas do gráfico de colunas: escala do tempo e preço, barra de navegação rápida, marcas de eventos de calendário, ícones de transação, dicas de indicadores e barras, painéis indicadores, histogramas de volume, etc.
A desativação da plotagem é uma solução ideal para criar sua própria interface de programa usando recursos gráficos.
Os objetos gráficos sempre são plotados independentemente do valor da propriedade CHART_SHOW.
Para obter e definir propriedades, são utilizadas as funções ChartGetInteger e ChartSetInteger.
Novas propriedades para trabalhar com a memória
Usando CLGetInfoIntegrer agora é possível quatro novas propriedades:
bool CLExecutionStatus(int kernel)
Retornar o estado de execução do programa OpenCL. Como parâmero é enviado o identificador para a kernel do programa OpenCL.
bool CLSetKernelArgMemLocal(int kernel_handle,int arg_index,ulong local_mem_size)
Ele define o buffer local como argumento da função kernel. Como parâmero são enviados: o identificador para a kernel do programa OpenCL, o número do argumento de função OpenCL e tamanho de buffer.
{
if(id==CHARTEVENT_KEYDOWN)
{
short sym=TranslateKey((int)lparam);
//--- se o caractere digitado for convertido com sucesso para Unicode
if(sym>0)
Print(sym,"'",ShortToString(sym),"'");
else
Print("Error in TranslateKey for key=",lparam);
}
}
A atualização estará disponível através do sistema LiveUpdate.