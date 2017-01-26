Lista de mudanças nas versões do Terminal Cliente MetaTrader 5 - página 2
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
A nova versão da plataforma MetaTrader 5 build 1240: aceleramento do trabalho e vídeos incorporados
Na quinta-feira, 17 de dezembro de 2015, será publicada uma atualização da plataforma MetaTrader 5. A atualização contém as seguintes alterações:
Este e muitos outros vídeos estão disponíveis no canal oficial do YouTube da MetaQuotes Software Corp..
MetaEditor: Foi adicionado o link do vídeo tutorial video "Como criar um robô comercial no Master MQL5". Assista a este vídeo de três minutos e crie um robô comercial, sem escrever uma única linha de código.
Este e muitos outros vídeos estão disponíveis no canal oficial da MetaQuotes Software Corp. no YouTube.
A atualização estará disponível através do sistema LiveUpdate.
Nova versão da plataforma MetaTrader 5 build 1325: negociação com cobertura e teste de ticks reais
Na sexta-feira, 22 de abril de 2016, liberaremos uma atualização da plataforma MetaTrader 5. A atualização contém as seguintes alterações:
O novo sistema de registro é análogo ao utilizado na MetaTrader 4, o que faz com que seja familiar para os traders. Além disso, eles poderão utilizar todas as vantagens da quinta versão da plataforma: execução de ordens usando várias transações (incluindo a parcial), o testador multi-moeda e multi-fio (multithread) com o apoio da rede de computação em nuvem MQL5 Cloud Network e muitas outras.
Agora, você pode em uma conta negociar na bolsa, onde se utiliza a compensação, e pode ter apenas um instrumento segundo uma posição. Além disso, na mesma plataforma, mas em outra conta, você pode negociar no mercado Forex e utilizar a cobertura.
Como abrir uma conta com cobertura e onde procurar o tipo registro de posições
O tipo de registro de posições é definido no nível da conta, ele é exibido no cabeçalho da janela do terminal e, também, no diário:
Para abrir uma conta demo com cobertura, habilite a opção correspondente:
Sistema de compensação
Este sistema de registro implica que num dado momento, possa haver apenas uma posição aberta, segundo um mesmo símbolo, na conta:
Neste caso, não importa a ação pela qual é realizada a transação na direção oposta, por outras palavras, é indiferente se foi resultado da execução de uma ordem de mercado ou devido à ativação de uma ordem pendente.
Abaixo mostramos um exemplo da execução de duas transações de compra de EURUSD com um volume de 0,5 lotes cada:
Como resultado da execução destas transações, temos uma posição geral com um volume de 1 lote.
Sistema de cobertura
Este sistema de registro permite que você tenha múltiplas posições do mesmo instrumento, incluindo em direções opostas.
Se, segundo um instrumento de negociação, existir uma posição aberta e o trader executar uma nova transação (ou se estiver ativa uma ordem pendente), ocorrerá a abertura de uma nova posição. A posição atual não será alterada.
Abaixo mostramos um exemplo da execução de duas transações de compra de EURUSD com um volume de 0,5 lotes cada:
Como resultado da execução destas transações, temos a abertura de duas posições distintas.
Novo tipo de operação de negociação Close By
Para contas com cobertura de registro de posições foi adicionado um novo tipo de operação de negociação, isto é, o fechamento de uma posição usando uma oposta. Esta operação permite fechar simultaneamente duas posições opostas de um mesmo instrumento. Se as posições opostas tiverem diferentes números de lotes, então, permanecerá aberta apenas uma das duas ordens. O seu volume será igual à diferença dos lotes de duas posições fechadas, e a direção da posição e o preço de abertura serão iguais à maior (em volume) das posições fechadas.
Em comparação com o fechamento individual de duas posições, o fechamento da oposta permite ao trader poupar um spread:
Ao fechar uma posição usando uma oposta, você estará colocando uma ordem do tipo "close by". Nos comentários estão indicados os bilhetes das posições fechadas. Ao executar duas transações do tipo "out by", estará sendo fechado um par de posições opostas. O tamanho do lucro/perda brutos, resultante do fechamento de duas posições, é indicado apenas numa única transação.
O teste e a otimização de acordo com ticks reais são os que mais se aproximam das condições reais. Em vez de ticks gerados com base em dados de minutos, são usados ticks reais (segundo instrumentos financeiros) acumulados pela corretora. Esses são ticks provindos da bolsa e dos provedores de liquidez.
Para começar a testar ou a otimizar, segundo ticks reais, selecione o respectivo modo de teste de estratégias:
Os dados de ticks são significativamente maiores do que os dados de minutos. Ao executar pela primerira vez o teste, o seu download pode levar muito tempo. Os downloads dos dados de ticks são armazenados por meses em arquivos TKC no catálogo \bases\[nome do servidor de negociação]\ticks\[nome do símbolo]\.
Particularidades ao testar ticks reais
Ao testar com ticks reais, o spread nos limites da barra de minutos pode ser alterado, enquanto ao gerar ticks dentro nessa barra, é utilizado o spread fixado na barra correspondente.
Se, segundo um instrumento, for transmitido o livro de ofertas, as barras serão construídas a partir dos preços de execução da última transação Last. Caso contrário, o testador tentará construir barras a partir dos preços Last. Caso esses preços não existam, então, serão feitas a partir dos preços Bid. O OnTick ativa-se em todos os ticks, independentemente de neles existir, ou não, preço Last.
Por favor, note que as transações são sempre executadas segundo os preços Bid e Ask, mesmo se o gráfico for construído a partir dos preços Last. Por exemplo, se, para a negociação, o expert usar apenas o preço de abertura da barra (particularmente, o Moving Average embutido), então, você receberá um sinal de acordo com um preço (Last), mas a transação será executada de acordo com outro preço (Bid ou Ask, dependendo da direção). Ao usar o modo de geração "Todos os ticks", as barras serão construídas de acordo com os preços Bid, mas as transações serão executadas segundo os preços Bid e Ask. Com isso, o Ask é calculado como o Bid + o spread fixo correspondente à barra de minutos.
Se no histórico do símbolo existir uma barra de minutos, mas, se, nesse minuto, não houver dados de ticks, o testador irá gerar ticks no modo "Todos os ticks". Isso permite que você teste o expert de acordo com o período previsto, no caso de os dados de ticks estarem incompletos na corretora. Se, no histórico do símbolo, não existir uma barra de minutos, mas, se, nesse minuto, houver dados de ticks, então, esses ticks serão ignorados. Os dados de minutos são considerados mais confiáveis.
Teste usando ticks reais na rede de cálculo em nuvem MQL5 Cloud Network
O teste, a partir dos ticks reais, está disponível não só em agentes locais e remotos, mas também na MQL5 Cloud Network. A otimização de estratégias, que poderia levar meses, é agora feita em poucas horas graças ao poder de processamento de milhares de computadores.
Para testar usando a rede ative o uso de agentes de nuvem:
O teste com ticks reais usando a MQL5 Cloud Network pode consumir uma grande quantidade de tráfego de Internet. Isto pode afectar significativamente o custo final pago pelo serviço de rede em nuvem.
Ao conectar pela primeira vez a conta, transferida a partir da MetaTrader 4, aparecerá uma janela de boas-vindas. A transferência é realizada de forma segura. Para começar a trabalhar, indique a senha da conta usada anteriormente na MetaTrader 4 e, em seguida, defina uma nova senha.
Uma vez conectado, você poderá trabalhar normalmente como se a conta tivesse sido originalmente aberta na MetaTrader 5, além disso, todo o histórico das transações da MetaTrader 4 será salvo automaticamente na nova conta.
Quando fizer a importação, os bilhetes de ordens e posições (incluindo as ordens do histórico) não serão salvos, uma vez que uma entrada no histórico de negociação MetaTrader 4 pode corresponder até a 4 entradas no histórico da MetaTrader 5. São colocados novos bilhetes para todas as entradas de negociação.
Os números das contas podem ser salvos ou substituídos por novos, dependendo de como a corretora faça a importação.
Ao mesmo tempo, os programas EX5 compilados nos builds 1325 e superiores não irão funcionar nos terminais de builds antigos, devido à ausência de compatibilidade.
As classes abstratas são projetadas para criar entidades generalizadas, em cujas bases se supõe que serão criadas classes derivadas mais específicas. Uma classe abstrata é uma classe que pode ser usada apenas como uma classe base para outra classe, por isso é impossível criar um objeto do tipo de classe abstrata.
Uma classe, que contenha pelo menos uma função meramente virtual, é abstrata. Portanto, as classes derivadas a partir da classe abstrata devem implementar todas suas funções virtuais puras, caso contrário também serão classes abstratas.
Uma função virtual é considerada "pura" usando a sintaxe de um especificador de pureza. Por exemplo, consideremos a classe CAnimal que é criada apenas para fornecer funções comuns, dito de outro modo, os próprios objetos do tipo CAnimal têm um caráter demasiado amplo para uma aplicação prática. Assim, a classe CAnimal é uma boa candidata para uma classe abstrata:
Aqui a função Sound() é virtual pura, porque está declarada pelo especificador da função virtual PURE (=0).
São funções virtuais puras apenas as funções virtuais para as quais é indicado o especificador de pureza PURE, e precisamente: (=NULL) ou (=0). Exemplo de declaração e uso de uma classe abstrata:
Restrições sobre o uso de classes abstratas
Quando o construtor chamar uma classe abstrata da função virtual pura (direta ou indiretamente) o resultado será indefinido.
No entanto, os construtores e destruidores de classes abstratas podem chamar outras funções membro.
Para declarar um indicador para uma função, defina o tipo "indicador para função", por exemplo:
Agora TFunc é um tipo e é possível declarar o indicador mutável para a função:
Na mutável func_ptr é possível armazenar o endereço da função para, no futuro, chamá-la:
Indicadores para funções podem ser armazenados e transferidos como um parâmetro. É impossível obter um indicador para um método não estático de uma classe.
bool PositionSelectByTicket( ulong ticket // bilhete da posição );
As particularidades do cálculo de margem no sistema de cobertura de registro de posições está descrito no guia do usuário da plataforma de negociação MetaTrader 5.
CPosition
Foram adicionados os métodos:
CTrade
Foram adicionados os métodos:
Foi adicionada a sobrecarga de métodos:
CAccountInfo
Foram alterados os métodos:
Foram adicionados os métodos:
CExpert
Foram adicionados os métodos:
A atualização estará disponível através do sistema LiveUpdate.
Nova versão da plataforma MetaTrader 5 build 1340: transferência cômoda de certificados para terminais móveis e melhorias no testador
Na sexta-feira, 13 de maio de 2016, publicaremos uma atualização da plataforma MetaTrader 5. Ela contém as seguintes alterações:
A plataforma de negociação suporta uma autorização estendida, isto é, além de uma senha, a conta estará protegida por um certificado SSL especial. O certificado consta de um arquivo gerado para a conta no servidor de negociação. Este arquivo é único e na sua ausência é impossível ter acesso à conta.
Anteriormente, quando você tinha de usar uma conta na MetaTrader 5 para iPhone/iPad ou Android, era solicitado e gerado, usando o terminal para PC, um certificado cujo arquivo era necessário transferir e instalar manualmente no seu dispositivo. Agora o certificado pode ser transferido comodamente.
Como ele é transferido
A transferência do certificado é realizada através do servidor de negociação:
O certificado é transferido de forma segura, mais concretamente, o servidor de negociação é usado apenas como um ponto de armazenamento intermediário, a criptografia ocorre no lado do cliente, a senha do certificado não é transmitida ou armazenada no servidor de negociação.
Como transferir certificados
Conecte-se à conta no terminal desktop e selecione "Transferir certificado" no seu menu de contexto:
Indique a senha mestra para confirmar que ele pertence a você. Em seguida, defina uma senha com a qual o certificado será protegido antes de o enviar para o servidor. A senha deve ter não menos de 8 dígitos.
Após o certificado ser enviado com sucesso para o servidor, abra o terminal móvel e conecte-se à conta. Ser-lhe-á solicitado que importe o certificado. Concorde e digite a senha indicada no terminal desktop.
Você pode ver o certificado importado na seção "Sobre o programa — Certificados".
O que mudou para os instrumentos financeiros
No mercado real, no que se refere a instrumentos financeiros, tanto a construção de gráficos como o a ativação de ordens stop são realizadas segundo o último preço de transação (Last). A ativação de ordens limit é realizada segundo os preços Bid/Ask. Além disso, a execução de todos os tipos de ordens sempre é realizada segundo os preços atuais de mercado Bid/Ask. O testador de estratégias foi alterado para que esteja mais perto das condições reais:
Ordens stop-limit e SL/TP segundo o Last
Examinemos um exemplo no instrumento Si-6.16. Tendo os atuais preços Bid=72570, Ask=72572, Last=72552 colocamos a ordem Buy Stop com preço de ativação 72580. No fluxo de preços, obtemos uns novos preços:
Nos instrumentos financeiros, o peço Last é o gatilho para a ativação de ordens stop. Por isso, a obtenção, no fluxo de preços, dum Last = 72 580 resultou na ativação das ordens Buy Stop. Anteriormente, o preço 72.580 era utilizado precisamente para a execução dessa ordem. Este comportamento era impróprio porque o preço Ask=72580, para a execução de operações de compra no mercado, não existia.
No testador atualizado, usa-se o preço de compra atual Ask=72590, e a ordem Buy Stop executa-se exatamente por ele. Assim, no testador, um novo algoritmo de execução de transações reflete mais precisamente o mercado real. Ao usar o algoritmo antigo, a operação de negociação era realizada segundo um preço que não era de mercado, o que fazia com que os resultados do teste fossem imprecisos.
O que mudou para instrumentos de mercado de balcão (OTC)
Para os instrumentos OTC, o algoritmo de ativação continua a ser o mesmo: para todos os tipos de ordens pendentes e ordens SL/TP são utilizados os preços Bid e Ask. Foi alterado o modo de execução: anteriormente, realizava-se segundo o preço indicado na ordem, e agora usam-se os preços atuais do mercado Bid e Ask, no momento da ativação.
O novo em testes visuais
Agora, ao realizar o teste visual, são exibidas as linhas do preço máximo Ask e do preço mínimo Bid para cada barra. Neste gráfico é mais fácil testar conselheiros em instrumentos financeiros, adicionalmente, nele tanto a construção de barras como a ativação de ordens são realizadas segundo os preços Last, e a execução de ordens de mercado é feita segundo Bid e Ask.
No gráfico de teste visual, você pode navegar usando uma data específica. Clique duas vezes no gráfico e indique a data desejada e a hora. Além disso, você pode deslocar gráficos para qualquer ordem ou transação, basta clicar duas vezes sobre uma operação na guia "Negociação", "Histórico" ou "Operações".
2016.05.10 12:47:53 Core 1 GBPUSD: history synchronization completed [5225 Kb]
A atualização estará disponível através do sistema LiveUpdate.
Nova versão da plataforma MetaTrader 5 build 1375: canal de negociações e acesso a ticks durante os testes
Na sexta-feira, 15 de julho de 2016, publicaremos uma atualização da plataforma MetaTrader 5. Ela contém as seguintes alterações:
O que é um canal de negociações
No canal de negociações, é exibida em tempo real uma lista de todas as operações realizadas na bolsa de valores. Para cada transação são mostrados o momento da sua execução, a direção (comprar ou vender), o preço e o volume. Para facilitar a análise visual, cada direção de transação é exibida com uma cor diferente: azul - comprar, rosa - venda, verde - direção não definida. O volume das transações é, adicionalmente, apresentado como um histograma.
Como o canal de negociações ajuda a entender o mercado
O canal de negociações vai permitir analisar os mercados mais detalhadamente. No canal, a direção da operação indica ao trader quem foi o iniciador da sua execução: o comprador ou vendedor. O volume de negociações executadas irá permitir compreender o comportamento dos participantes no mercado, isto é, a sua atividade e competitividade. Enquanto, a velocidade de negociação e o seu volume em determinados níveis de preços permitirá tirar conclusões sobre a importância destes níveis.
Como usar os dados
Além da análise visual da tabela, você também pode fazer o upload dos dados das transações para um arquivo CSV. Eles podem ser estudados imediatamente em qualquer outro aplicativo, por exemplo, no MS Excel. No arquivo, todos os dados são separados por um ponto e vírgula:
2016.07.06 16:05:04.305,89360,89370,89370,4,Buy
2016.07.06 16:05:04.422,89360,89370,89370,2,Buy
2016.07.06 16:05:04.422,89360,89370,89370,10,Buy
2016.07.06 16:05:04.669,89360,89370,89370,1,Buy
2016.07.06 16:05:05.968,89360,89370,89360,7,Sell
Ao usar ticks reais para o teste, os milissegundos são tomados a partir dos dados fonte do tick. Quando os ticks são gerados, os milissegundos são definidos em conformidade com o volume de tics. Por exemplo, se 3 ticks cabem num segundo, o seu tempo em milissegundos será igual a 000, 333 e 666
A janela de teste avançado só é aberta após a conclusão dos testes no período principal.
Abaixo encontra-se uma representação esquemática do (seta vermelha) comportamento anterior e atual da função:
A atualização estará disponível através do sistema LiveUpdate.
Nova versão da plataforma MetaTrader 5 build 1395: aceleração de operações de negociação e melhorias no teste visual
Na sexta-feira, 19 de agosto de 2016, liberaremos uma atualização da plataforma MetaTrader 5. Ela contém as seguintes alterações:
Para a conversão inversa, recomenda-se usar o operador dynamic_cast<nome da classe *>(ponteiro void *). Se a conversão não for possível, o resultado será NULL.
A atualização estará disponível através do sistema LiveUpdate.
Nova versão da plataforma MetaTrader 5 build 1430: guia Exposure atualizadaNa sexta-feira, 16 de setembro de 2016, liberaremos uma atualização da plataforma MetaTrader 5. Ela contém as seguintes alterações:
A seção "Ativos" ajudará aqueles que negociam com moedas ou futuros a entender seu estado atual no mercado. As mesmas moedas podem se encontrar em uma variedade de instrumentos, sendo membros de um par de moedas, sendo a moeda básica, etc. Por exemplo, você pode ter posições opostas nos pares GBPUSD, USDJPY e GBPJY. Neste tipo de situação, será muito problemático compreender, por um lado, qual é a quantidade de moeda que você tem e, por outro, quanto você deve. No entanto, a situação é ainda mais complicada quando o número dessas posições é superior a 3. Nesta situação, é fácil proceder à verificação do estado final da conta na seção "Ativos".
Examinemos um exemplo, no caso de ter três posições:
Buy GBPJPY 1 lot at 134.027 — obtivemos 100 000 GBP, 134 027 000 JPY
Sell USDJPY 1 lot at 102.320 — entregamos 100 000 USD, obtivemos 102 320 000 JPY
Sell GBPUSD 1 lot at 1.30923 — entregamos 100 000 GBP, obtivemos 103 920 USD
Nós compramos e vendemos simultaneamente 100 000 GPB. Em GBP temos 0, e a guia "Ativos" não exibe esta moeda. Em USD, em um caso, entregamos moeda, em outro, obtemos. Como a nossa moeda de depósito é também USD, a guia Ativos calcula o total e totaliza-o com o saldo atual. A moeda JPY participou em duas negociações, a guia também exibe o valor total.
A seção ajudará aqueles que negociam segundo o modelo de bolsa a entender como usar o dinheiro. Ao contrário do modelo anterior, uma vez finalizada a negociação, o dinheiro é diretamente debitado/creditado do/ao saldo. Por exemplo, ao comprar EURRUB, você recebe imediatamente euros, e a partir do saldo debita-se o valor correspondente em rublos. Durante a negociação, mesmo o saldo da conta pode se tornar negativo, isto é: quando você está negociando com dinheiro emprestado, os ativos adquiridos agirão como fundos de manutenção. Nesta situação, a guia "Ativos" permitirá que você entenda facilmente o estado de negociação da conta.
Adicionalmente, neste caso, exibe-se o valor de liquidação, isto é, a soma entre a quantidade de fundos na conta e o valor (resultado) de fechamento das posições atuais, de acordo com o preço de mercado.
Modificador final para classes e estruturas
A presença do modificador final, ao declarar a estrutura ou classe, restringe a futura herança a partir dele. Se a classe (estrutura) não precisar de alterações futuras ou se essas alterações não estiverem disponíveis por razões de segurança, será bom que a declare com o modificador final. Quando você fizer isso, todos os métodos da classe também serão implicitamente considerados como final.
Ao tentar herdar a partir da classe com o modificador final, como foi mostrado no exemplo acima, o compilador exibirá o erro:
see declaration of 'CFoo'
Modificador override para a função
O modificador override indica que a função declarada deve substituir o método da classe pai. Durante a substituição, o uso deste modificador permite evitar erros como, por exemplo, a alteração aleatória de assinatura. Outro exemplo mais detalhado seria, na classe básica, está definido o método func, ele aceita como argumento a variável do tipo int:
Além disso, o método é substituído na classe herdada:
No entanto, de acordo com o erro, o tipo de argumento é alterado de int para short. De fato, neste caso, não acontece uma substituição, senão uma sobrecarga do método. Após agir segundo o algoritmo para determinar a função sobrecarregada, em determinadas situações, o compilador pode selecionar o método definido na classe base, em vez do método substituído.
Para evitar esses erro, é preciso adicionar explicitamente o modificador override ao método override.
Se, durante a substituição, for alterada a assinatura do método, o compilador não poderá encontrar, na classe pai, o método com exatamente a mesma assinatura e exibirá o erro de compilação:
Modificador final para a função
Ao contrário, o modificador final restringe a substituição de método nas classes-herdeiras. Se a realização do método for auto-suficiente é estiver totalmente concluída, declare-o com o modificador final, para que ele não seja modificado posteriormente.
Ao tentar substituir o método com o modificador final, como foi mostrado no exemplo acima, o compilador exibirá o erro:
see declaration of 'CFoo::func'
A atualização estará disponível através do sistema LiveUpdate.
Versão beta da plataforma MetaTrader 5 build 1455: Biblioteca de funções matemáticas MQL5
Na sexta-feira, 14 de outubro de 2016, liberaremos uma atualização da plataforma MetaTrader 5. Ela contém as seguintes alterações:
Terminal: foram adicionados dicas pop-up para os botões Buy, Sell e Close nos diálogos da negociação. As dicas explicam exatamente quais ativos são comprados e vendidos durante a execução de uma operação, ajudando traders iniciantes a entender o processo de negociação.
MQL5: na biblioteca padrão, foi incluía a versão MQL5 da biblioteca de análise numérica ALGLIB.
Possibilidades da biblioteca
Como usar
Os arquivos da biblioteca ALGLIB estão localizados no diretório \MQL5\Include\Math\Alglib. Para usar as funções, adicione o arquivo principal da biblioteca ao seu programa:
MQL5: á biblioteca padrão foram adicionadas funções de trabalho com estatística matemática. Agora, em MQL5, estão disponíveis as possibilidades da linguagem R, ela é um dos melhores instrumentos de processamento estatístico e análise de dados.<br1>
Possibilidades da biblioteca
A biblioteca estatística contém funções para cálculo de características estatísticas de dados, bem como funções para trabalhar com distribuições estatísticas:
Como usar
Os arquivos da biblioteca ALGLIB estão localizados no diretório \MQL5\Include\Math\Stat. Para usar as funções, adicione o arquivo com as funções desejadas ao seu programa, por exemplo:
Leia descrições detalhadas das funções da biblioteca no artigo Distribuições estatísticas em MQL5: pegamos as melhores a partir de R.
MQL5: na biblioteca padrão, foi incluía a versão MQL5 da biblioteca Fuzzy, ela implementa sistemas de inferência de lógica difusa Mastop e Sugeno.
Possibilidades da biblioteca
Como usar
Os arquivos da biblioteca Fuzzy estão localizados no diretório \MQL5\Include\Math\Fuzzy. Para usar as funções, adicione o arquivo com as funções desejadas ao seu programa, por exemplo:
Uma descrição detalhada da biblioteca pode ser encontrada ni Code Base: Fuzzy, biblioteca para trabalhar com lógica difusa
A barra é chamada pressionado a tecla Enter ou Space. Ao usá-la, é possível passar rapidamente para a data especificada no gráfico, alternar o símbolo e período. Se seu programa MQL5 manipula as teclas Enter ou Space, desative a propriedade CHART_QUICK_NAVIGATION para o terminal não capturar esses eventos. Além disso, a barra de navegação rápida pode ser chamada mediante duplo clique.
Exemplo de como armazenar, numa pasta, uma matriz de ticks e, em seguida, lê-la.
Se for indicada uma cor, todas as velas no gráfico serão completamente pintadas com essa cor.
Se forem indicadas duas cores, os contornos das velas serão desenhadas usando a primeira cor, enquanto o corpo usando a segunda.
Se forem indicadas duas cores, os contornos das velas serão desenhadas usando a primeira cor, enquanto o as velas de alta e baixa serão definidas usando uma segunda e terceira.
Assim, usando o estilo DRAW_CANDLES, é possível criar suas próprias opções personalizadas para colorir velas. Também é possível alterar dinamicamente todas as cores -no processo de trabalho do indicador- mediante a função PlotIndexSetInteger(índice_de_construção_DRAW_CANDLES, PLOT_LINE_COLOR, número_de_modificador, cor), aqui o número_de_modificador pode ter os seguintes valores:
A atualização estará disponível através do sistema LiveUpdate.
Nova versão da plataforma 5 build 1485: modos de teste adicionais e gráficos na biblioteca padrão
Na quinta-feira, 24 de novembro de 2016, publicaremos uma atualização da plataforma MetaTrader 5. Ela contém as seguintes alterações:
Além disso, através do menu de contexto do registro agora é possível ocultar as colunas "Tempo" e "Fonte".
ArrayPrint não exibe, no registro, todos os campos da matriz de estruturas, uma vez que os campos tanto de matriz como de ponteiros de objetos são omitidos. Para exibição de todos os campos dessa estrutura, será necessário escrever a função de saída em massa com a formatação desejada.
Plotagem de gráfico de 3 séries de dados usando GraphPlot:
Resultado:
Plotagem de gráfico com base na matriz de dados usando GraphPlot:<br2>
Resultado:
Anteriormente estava disponível apenas o modo de atraso aleatório.
A atualização estará disponível através do sistema LiveUpdate.
Nova versão da plataforma MetaTrader 5 build 1490: melhorias no trabalho
Na sexta-feira, 2 de dezembro de 2016, liberaremos uma atualização da plataforma MetaTrader 5. Corrigimos uma série de bugs reportadas pelos usuários e crash-logs, para tornar o trabalho com a plataforma ainda mais confortável.
A atualização estará disponível através do sistema LiveUpdate.
Nova versão da plataforma MetaTrader 5 build 1495: melhoras na MQL5 para trabalhar com gráficos personalizados
Na sexta-feira, 9 de dezembro de 2016, liberaremos uma atualização da plataforma MetaTrader 5. Ela contém as seguintes alterações:
É necessário escrever uma condição explícita:
A atualização estará disponível através do sistema LiveUpdate.