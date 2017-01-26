Lista de mudanças nas versões do Terminal Cliente MetaTrader 5 - página 2

A nova versão da plataforma MetaTrader 5 build 1240: aceleramento do trabalho e vídeos incorporados

Na quinta-feira, 17 de dezembro de 2015, será publicada uma atualização da plataforma MetaTrader 5. A atualização contém as seguintes alterações:

  1. Hosting: Uma ligação que conduz ao vídeo tutorial "Como arrendar uma plataforma virtual" foi adicionada à caixa de diálogo do servidor virtual. Assista a este vídeo de dois minutos e descubra como é simples pôr o robô comercial a funcionar ou a copiar sinais 24 horas por dia, 7 dias por semana.


    Este e muitos outros vídeos estão disponíveis no canal oficial do YouTube da MetaQuotes Software Corp..
  2. Terminal: Atualização acelerada da lista de ordens e posições abertas ao realizar operações comerciais de alta frequência (50 operações por segundo ou mais).
  3. Terminal: A sincronização inicial do terminal com o servidor comercial foi otimizada e significativamente acelerada em presença de uma grande quantidade de instrumentos financeiros (dezenas de milhares). Agora, depois de se conectar, pode começar a trabalhar mais rápido.
  4. Terminal: O consumo da memória usada pelo terminal foi otimizado e significativamente reduzido.
  5. Terminal: A configuração da profundidade de mercado "DOM" foi adicionada ao fechamento/abertura do terminal.
  6. Terminal: Os erros, na forma de artefatos, que ocorriam no Windows 10 ao arrastar as janelas do terminal, foram corrigidos.
  7. Terminal: O trabalho do menu de contexto para ajuda foi corrigido. Para ativar a ajuda de um elemento do menu de contexto, coloque o cursor em cima dele e clique F1.
  8. Terminal: Os trabalhos para a adaptação da interface em ecrãs de alta resolução (4K) encontram-se em desenvolvimento.
  9. MQL5: Para a obtenção de informação sobre as ordens e negociações OrderGetString, HistoryOrderGetString e HistoryDealGetString foram adicionadas novas propriedades:

    • ORDER_EXTERNAL_ID - a ID de ordem no sistema externo de comércio (na bolsa).
    • DEAL_EXTERNAL_ID - a ID de negociação no sistema externo de comércio.

  10. MQL5: O erro da função ZeroMemory ao trabalhar com estruturas e classes foi corrigido. Em alguns casos, a limpeza da memória não foi realizada.
  11. MQL5: Foram adicionados códigos de erro ao trabalhar com a função SendFTP. A função envia o ficheiro para o endereço indicado na janela de configuração "FTP".

    • ERR_FTP_NOSERVER - o servidor FTP não está especificado nos atributos de configuração
    • ERR_FTP_NOLOGIN - o login FTP não está especificado nos atributos de configuração
    • ERR_FTP_FILE_ERROR - o ficheiro não existe
    • ERR_FTP_CONNECT_FAILED - a ligação ao servidor FTP falhou
    • ERR_FTP_CHANGEDIR - não foi encontrado o diretório no servidor FTP para o upload do ficheiro
    • ERR_FTP_CLOSED - a ligação ao servidor FTP foi fechada

  12. MQL5: Foi corrigida a verificação do acesso para colocar objetos segundo hierarquia de descendentes a antepassados.
  13. MQL5: Foi corrigida uma série de erros nas classes de escalas.
  14. MQL5: Foi corrigido o erro ao pedido da função CopyTicks. Ao especificar o parâmetro COPY_TICKS_TRADE (copiar apenas trade ticks) para ticks de negociação consecutivos e idênticos (de igual volume e last price), só o primeiro tick passou.
  15. MQL5: Foi corrigido o erro no tamanho de uma variável tipo personalizada.
  16. MQL5: Foi corrigido o erro ao usar ZLib na função CryptDecode que levava a um ciclo infinito de descompressão.
  17. Tester: Foi corrigido o erro de sincronização para um instrumento comercial diferente do instrumento básico de teste, no historial de preços.
  18. Tester: Foi corrigida a duplicação da transação comercial TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD (a adição da negociação ao historial) no criador de eventos OnTradeTransaction.

  19. MetaEditor: Foi adicionado o link do vídeo tutorial video "Como criar um robô comercial no Master MQL5". Assista a este vídeo de três minutos e crie um robô comercial, sem escrever uma única linha de código.


    Este e muitos outros vídeos estão disponíveis no canal oficial da MetaQuotes Software Corp. no YouTube.
  20. Tester: Foi alterado o comportamento dos forward testes durante a otimização genética. Agora, todos os resultados obtidos depois da otimização genética participam nas forward passes. Anteriormente, só 1/4 dos resultados eram usados.
  21. MetaEditor: Foi corrigido o comando para organizar janelas abertas, no caso de uma delas estar completamente expandida. Através do menu "Janela" é possível empilhar os ficheiros em forma de mosaico, na vertical, na horizontal e em cascata.
  22. MetaEditor: Os trabalhos para a adaptação da interface em ecrãs de alta resolução (4K) encontram-se em desenvolvimento.
  23. Hosting: Foi corrigido o erro de migração para o hosting, quando é chamado um indicador personalizado, ou quando a biblioteca EX5 dentro de um indicator personalizado é chamada desde o Expert Advisor.
  24. Documentação atualizada.

A atualização estará disponível através do sistema LiveUpdate.

 

Nova versão da plataforma MetaTrader 5 build 1325: negociação com cobertura e teste de ticks reais

Na sexta-feira, 22 de abril de 2016, liberaremos uma atualização da plataforma MetaTrader 5. A atualização contém as seguintes alterações:

  1. Terminal: Para ampliar as possibilidades dos retail traders que negociam no mercado Forex, à plataforma foi adicionada a cobertura, isto é, um segundo sistema de registro. Agora, segundo um instrumento, você pode ter várias posições, incluindo posições opostas. Isto permite implementar estratégias de negociação com o assim chamado “bloqueio”, dito de outro modo, se o preço estiver contra o trader, ele terá a possibilidade de abrir uma posição na direção oposta.

    O novo sistema de registro é análogo ao utilizado na MetaTrader 4, o que faz com que seja familiar para os traders. Além disso, eles poderão utilizar todas as vantagens da quinta versão da plataforma: execução de ordens usando várias transações (incluindo a parcial), o testador multi-moeda e multi-fio (multithread) com o apoio da rede de computação em nuvem MQL5 Cloud Network e muitas outras.

    Agora, você pode em uma conta negociar na bolsa, onde se utiliza a compensação, e pode ter apenas um instrumento segundo uma posição. Além disso, na mesma plataforma, mas em outra conta, você pode negociar no mercado Forex e utilizar a cobertura.

    Como abrir uma conta com cobertura e onde procurar o tipo registro de posições
    O tipo de registro de posições é definido no nível da conta, ele é exibido no cabeçalho da janela do terminal e, também, no diário:



    Para abrir uma conta demo com cobertura, habilite a opção correspondente:




    Sistema de compensação
    Este sistema de registro implica que num dado momento, possa haver apenas uma posição aberta, segundo um mesmo símbolo, na conta:

    • Se existir uma posição segundo um instrumento, ao realizar uma transação na mesma direção ocorrerá o aumento do volume dessa posição.
    • Ao realizar uma transação na direção oposta, ocorrerá a diminuição do volume da posição existente, quer o seu fechamento (ao realizar uma transação de volume idêntico ao da posição atual), quer a reversão (se o volume da transação oposta for superior ao da posição atual).


    Neste caso, não importa a ação pela qual é realizada a transação na direção oposta, por outras palavras, é indiferente se foi resultado da execução de uma ordem de mercado ou devido à ativação de uma ordem pendente.

    Abaixo mostramos um exemplo da execução de duas transações de compra de EURUSD com um volume de 0,5 lotes cada:


    Como resultado da execução destas transações, temos uma posição geral com um volume de 1 lote.

    Sistema de cobertura
    Este sistema de registro permite que você tenha múltiplas posições do mesmo instrumento, incluindo em direções opostas.

    Se, segundo um instrumento de negociação, existir uma posição aberta e o trader executar uma nova transação (ou se estiver ativa uma ordem pendente), ocorrerá a abertura de uma nova posição. A posição atual não será alterada.

    Abaixo mostramos um exemplo da execução de duas transações de compra de EURUSD com um volume de 0,5 lotes cada:


    Como resultado da execução destas transações, temos a abertura de duas posições distintas.

    Novo tipo de operação de negociação Close By
    Para contas com cobertura de registro de posições foi adicionado um novo tipo de operação de negociação, isto é, o fechamento de uma posição usando uma oposta. Esta operação permite fechar simultaneamente duas posições opostas de um mesmo instrumento. Se as posições opostas tiverem diferentes números de lotes, então, permanecerá aberta apenas uma das duas ordens. O seu volume será igual à diferença dos lotes de duas posições fechadas, e a direção da posição e o preço de abertura serão iguais à maior (em volume) das posições fechadas.

    Em comparação com o fechamento individual de duas posições, o fechamento da oposta permite ao trader poupar um spread:

    • Com o fechamento individual, o trader paga duas vezes pelo spread: fecha a compra ao menor preço (Bid), e a venda, ao maior (Ask).
    • Ao fechar a primeira posição utilizando uma oposta, usa-se o preço de abertura da segunda posição, e para fechar a segunda posição é utilizado o preço de abertura da primeira.


    Ao fechar uma posição usando uma oposta, você estará colocando uma ordem do tipo "close by". Nos comentários estão indicados os bilhetes das posições fechadas. Ao executar duas transações do tipo "out by", estará sendo fechado um par de posições opostas. O tamanho do lucro/perda brutos, resultante do fechamento de duas posições, é indicado apenas numa única transação.



  2. Tester: Foi adicionada a possibilidade de testar robôs de negociação e indicadores técnicos de acordo com o histórico de ticks reais.

    O teste e a otimização de acordo com ticks reais são os que mais se aproximam das condições reais. Em vez de ticks gerados com base em dados de minutos, são usados ticks reais (segundo instrumentos financeiros) acumulados pela corretora. Esses são ticks provindos da bolsa e dos provedores de liquidez.

    Para começar a testar ou a otimizar, segundo ticks reais, selecione o respectivo modo de teste de estratégias:



    Os dados de ticks são significativamente maiores do que os dados de minutos. Ao executar pela primerira vez o teste, o seu download pode levar muito tempo. Os downloads dos dados de ticks são armazenados por meses em arquivos TKC no catálogo \bases\[nome do servidor de negociação]\ticks\[nome do símbolo]\.

    Particularidades ao testar ticks reais
    Ao testar com ticks reais, o spread nos limites da barra de minutos pode ser alterado, enquanto ao gerar ticks dentro nessa barra, é utilizado o spread fixado na barra correspondente.

    Se, segundo um instrumento, for transmitido o livro de ofertas, as barras serão construídas a partir dos preços de execução da última transação Last. Caso contrário, o testador tentará construir barras a partir dos preços Last. Caso esses preços não existam, então, serão feitas a partir dos preços Bid. O OnTick ativa-se em todos os ticks, independentemente de neles existir, ou não, preço Last.

    Por favor, note que as transações são sempre executadas segundo os preços Bid e Ask, mesmo se o gráfico for construído a partir dos preços Last. Por exemplo, se, para a negociação, o expert usar apenas o preço de abertura da barra (particularmente, o Moving Average embutido), então, você receberá um sinal de acordo com um preço (Last), mas a transação será executada de acordo com outro preço (Bid ou Ask, dependendo da direção). Ao usar o modo de geração "Todos os ticks", as barras serão construídas de acordo com os preços Bid, mas as transações serão executadas segundo os preços Bid e Ask. Com isso, o Ask é calculado como o Bid + o spread fixo correspondente à barra de minutos.

    Se no histórico do símbolo existir uma barra de minutos, mas, se, nesse minuto, não houver dados de ticks, o testador irá gerar ticks no modo "Todos os ticks". Isso permite que você teste o expert de acordo com o período previsto, no caso de os dados de ticks estarem incompletos na corretora. Se, no histórico do símbolo, não existir uma barra de minutos, mas, se, nesse minuto, houver dados de ticks, então, esses ticks serão ignorados. Os dados de minutos são considerados mais confiáveis.

    Teste usando ticks reais na rede de cálculo em nuvem MQL5 Cloud Network
    O teste, a partir dos ticks reais, está disponível não só em agentes locais e remotos, mas também na MQL5 Cloud Network. A otimização de estratégias, que poderia levar meses, é agora feita em poucas horas graças ao poder de processamento de milhares de computadores.

    Para testar usando a rede ative o uso de agentes de nuvem:



    O teste com ticks reais usando a MQL5 Cloud Network pode consumir uma grande quantidade de tráfego de Internet. Isto pode afectar significativamente o custo final pago pelo serviço de rede em nuvem.


  3. Terminal: Para complementar a cobertura, na plataforma foi acrescentada a possibilidade de transferir contas a partir da MetaTrader 4. Agora as corretoras podem, no modo automático, migrar as contas para a MetaTrader 5, juntamente com todas as operações, nomeadamente, ordens abertas e pendentes, bem como todo o histórico de negociação.

    Ao conectar pela primeira vez a conta, transferida a partir da MetaTrader 4, aparecerá uma janela de boas-vindas. A transferência é realizada de forma segura. Para começar a trabalhar, indique a senha da conta usada anteriormente na MetaTrader 4 e, em seguida, defina uma nova senha.



    Uma vez conectado, você poderá trabalhar normalmente como se a conta tivesse sido originalmente aberta na MetaTrader 5, além disso, todo o histórico das transações da MetaTrader 4 será salvo automaticamente na nova conta.

    Quando fizer a importação, os bilhetes de ordens e posições (incluindo as ordens do histórico) não serão salvos, uma vez que uma entrada no histórico de negociação MetaTrader 4 pode corresponder até a 4 entradas no histórico da MetaTrader 5. São colocados novos bilhetes para todas as entradas de negociação.

    Os números das contas podem ser salvos ou substituídos por novos, dependendo de como a corretora faça a importação.


  4. Terminal: Foi adicionado um bate-papo. Agora, diretamente na plataforma, você pode conversar com amigos e colegas na MQL5.community. No bate-papo são exibidas todas as mensagens pessoais da conta MQL5. Para começar a conversar, acesse a sua conta diretamente da caixa de bate-papo ou a partir das configurações da plataforma: Ferramentas -> Opções -> Comunidade.




  5. Terminal: Foi simplificada a janela de abertura da conta demo e adicionada a possibilidade de abrir contas com cobertura. Agora você não precisa de preencher um formulário extenso, basta indicar as informações básicas e selecionar as opções de negociação: o tipo de conta, depósito, alavancagem e possibilidade de cobertura.



  6. Terminal: Para começar a trabalhar rapidamente com a plataforma, foi adicionada a seleção automática da conta demo. Se, na plataforma, ainda não houver uma conta, então, ao iniciar o trabalho, será selecionada a conta demo. Após abrir a conta com sucesso, ela será imediatamente conectada.

  7. Terminal: Agora todas as posições têm o seu próprio bilhete ou número único. Geralmente, ele corresponde ao bilhete da ordem, segundo o qual a posição foi aberta, exceto nos casos em que as operações de serviço no servidor tenham alterado o bilhete da ordem. Por exemplo, quando os swaps se acumulam com a reabertura de uma posição. O bilhete será atribuído automaticamente a todas as posições anteriormente abertas, após a atualização para uma nova versão do terminal.




  8. Terminal: Foi corrigida a colocação de posições Stop Loss e Take Profit, ao estabelecer uma ordem de mercado que provoque a alteração da direção da posição. Os anteriores níveis correspondentes não foram colocados na nova posição.
  9. Terminal: Foi corrigida a exibição dos preços com quatro ou mais dígitos após o ponto decimal nos controles do painel de negociação em um clique.
  10. Terminal: Foi corrigido o erro de exibição de notícias na janela de visualização de impressão.
  11. Terminal: Foram corrigidos os bugs de exibição do gráfico de ticks.
  12. Terminal: Foi corrigida a abertura do livro de ofertas após um desligamento de emergência do terminal.
  13. Terminal: Foi adicionada a possibilidade de verificar as ordens de mercado, ao exibir os elementos de gerenciamento do painel de negociação em um clique.
  14. Terminal: Foi otimizado o cálculo de lucro e margem, quando existe um grande número de ordens e posições abertas.
  15. Terminal: Foi adicionada a tradução da interface do usuário para malaio.
  16. Terminal: Foi completamente atualizado o guia de usuário. Novo design, capturas de tela interativas e vídeos embutidos, tudo para fazer com que a aprendizagem, utilizando o MetaTrader 5, seja simples e cômoda.




  17. Terminal: Foi corrigida a exibição de objetos gráficos no modo "Gráfico acima".

  18. MQL5: Foi alterado o formato dos arquivos executáveis EX5, devido à adição de novos recursos na linguagem MQL5 e ao surgimento da cobertura na plataforma MetaTrader 5. Todos os antigos programas EX5, compilados no MetaEditor de builds anteriores, irão funcionar corretamente após a atualização, de modo que a compatibilidade de baixo para cima é totalmente mantida.

    Ao mesmo tempo, os programas EX5 compilados nos builds 1325 e superiores não irão funcionar nos terminais de builds antigos, devido à ausência de compatibilidade.
  19. MQL5: Foi adicionado o suporte para classes abstratas e funções virtuais puras.

    As classes abstratas são projetadas para criar entidades generalizadas, em cujas bases se supõe que serão criadas classes derivadas mais específicas. Uma classe abstrata é uma classe que pode ser usada apenas como uma classe base para outra classe, por isso é impossível criar um objeto do tipo de classe abstrata.

    Uma classe, que contenha pelo menos uma função meramente virtual, é abstrata. Portanto, as classes derivadas a partir da classe abstrata devem implementar todas suas funções virtuais puras, caso contrário também serão classes abstratas.

    Uma função virtual é considerada "pura" usando a sintaxe de um especificador de pureza. Por exemplo, consideremos a classe CAnimal que é criada apenas para fornecer funções comuns, dito de outro modo, os próprios objetos do tipo CAnimal têm um caráter demasiado amplo para uma aplicação prática. Assim, a classe CAnimal é uma boa candidata para uma classe abstrata:
    class CAnimal
  {
public:
                      CAnimal();     // construtor
   virtual void       Sound() = 0;   // função virtual pura
private:
   double             m_legs_count;  // número de patas do animal
  };
    Aqui a função Sound() é virtual pura, porque está declarada pelo especificador da função virtual PURE (=0).

    São funções virtuais puras apenas as funções virtuais para as quais é indicado o especificador de pureza PURE, e precisamente: (=NULL) ou (=0). Exemplo de declaração e uso de uma classe abstrata:
    class CAnimal
  {
public:
   virtual void       Sound()=NULL;   // PURE method, deve ser redefinido no descendente, a mesma classe tornou-se abstrata e não pode ser criada
  };
//--- descendente da classe abstrata
class CCat : public CAnimal
 {
public:
  virtual void        Sound() { Print("Myau"); } // PURE redefinido, a classe CCat não é abstrata e pode ser criada
 };

//--- exemplos de uso correto
new CAnimal;         // erro 'CAnimal' - o compilador emitirá o erro "cannot instantiate abstract class"
CAnimal some_animal; // erro 'CAnimal' - o compilador emitirá o erro "cannot instantiate abstract class"

//--- exemplos de uso correto
new CCat;  // não há erro - a classe CCat não é abstrata
CCat cat;  // não há erro - a classe CCat não é abstrata
    Restrições sobre o uso de classes abstratas
    Quando o construtor chamar uma classe abstrata da função virtual pura (direta ou indiretamente) o resultado será indefinido.
    //+------------------------------------------------------------------+
//| Classe básica abstrata                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
class CAnimal
  {
public:
   //--- função virtual pura
   virtual void      Sound(void)=NULL;
   //--- função
   void              CallSound(void) { Sound(); }
   //--- construtor
   CAnimal()
    {
     //--- chamada direta do método virtual
     Sound();
     //--- chamada indireta (através de una terceira função)
     CallSound();
     //--- no construtor e/ou destrutor sempre são chamadas suas funções,
     //--- apesar do caráter virtual e da redefinição da função da chamada no descendente
     //--- se a função chamada for virtual pura, então,
     //--- a chamada provocará um erro crítico de execução: "pure virtual function call"
    }
  };
    No entanto, os construtores e destruidores de classes abstratas podem chamar outras funções membro.

  20. MQL5: Para facilitar a organização de modelos de eventos, foi adicionado o suporte de indicadores para funções.

    Para declarar um indicador para uma função, defina o tipo "indicador para função", por exemplo:
    typedef int (*TFunc)(int,int);
    Agora TFunc é um tipo e é possível declarar o indicador mutável para a função:
    TFunc func_ptr;
    Na mutável func_ptr é possível armazenar o endereço da função para, no futuro, chamá-la:
    int sub(int x,int y) { return(x-y); }
int add(int x,int y) { return(x+y); }
int neg(int x)       { return(~x);  }

func_ptr=sub;
Print(func_ptr(10,5));

func_ptr=add;
Print(func_ptr(10,5));

func_ptr=neg;           // erro: neg não tem tipo  int (int,int)
Print(func_ptr(10));    // erro: deve ter dois parâmetros
    Indicadores para funções podem ser armazenados e transferidos como um parâmetro. É impossível obter um indicador para um método não estático de uma classe.

  21. MQL5: Na estrutura da solicitação de negociação MqlTradeRequest foram adicionados dois novos tipos de campos:

    • position — bilhete de posição. Deve ser preenchido, ao negociar com cobertura ao alterar e fechar a posição para a sua identificação inequívoca. Ao negociar com sistema de cobertura de registro, o preenchimento deste campo não tem efeito, porque a identificação de posições ocorre segundo o nome do instrumento de negociação.
    • position_by — bilhete da posição oposta. Utiliza-se ao fechar uma posição usando outra oposta, se estiver aberta no mesmo instrumento, mas na direção oposta. É utilizado apenas na cobertura do registro de posições.

  22. MQL5: Na enumeração dos tipos de operações ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS foi adicionado o valor TRADE_ACTION_CLOSE_BY — fechamento da posição oposta. É utilizado apenas na cobertura do registro de posições.

  23. MQL5: Na enumeração das propriedades das ordens, transações e posições, foram adicionados os bilhetes correspondentes às operações de negociação:

    • No ENUM_ORDER_PROPERTY_INTEGER foi adicionada a propriedade ORDER_TICKET — bilhete da ordem. Um número exclusivo atribuído a cada ordem.
    • No ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER foi adicionada a propriedade DEAL_TICKET — bilhete da transação. Um número exclusivo atribuído a cada transação.
    • No ENUM_POSITION_PROPERTY_INTEGER foi adicionada a propriedade POSITION_TICKET — bilhete da posição. Um número exclusivo atribuído a cada posição. Geralmente, ele corresponde ao bilhete da ordem, segundo o qual a posição foi aberta, exceto nos casos em que as operações de serviço no servidor tenham alterado o bilhete da ordem. Por exemplo, quando os swaps se acumulam com a reabertura de uma posição. Para localizar a ordem, segundo a qual foi aberta a posição, você deve utilizar a propriedade POSITION_IDENTIFIER. Valor POSITION_TICKET corresponde a MqlTradeRequest::position.

  24. MQL5: Na enumeração dos tipos de ordens ENUM_ORDER_TYPE foi adicionado o valor ORDER_TYPE_CLOSE_BY — ordem para fechamento da posição oposta.
  25. MQL5: Na enumeração das propriedades das ordens ENUM_ORDER_PROPERTY_INTEGER foi adicionado o valor ORDER_POSITION_BY_ID — identificador da posição oposta para ordens do tipo ORDER_TYPE_CLOSE_BY.
  26. MQL5: Na enumeração das direções da transação ENUM_DEAL_ENTRY foi adicionado o valor DEAL_ENTRY_OUT_BY — a transação foi efetuada como resultado do fechamento da posição oposta .
  27. MQL5: À estrutura da transação financeira MqlTradeTransaction foram adicionados dois campos análogos:

    • position — bilhete da posição que foi afetado pela transação. Preenche-se para transações relacionadas com o processamentos das ordens de mercado (TRADE_TRANSACTION_ORDER_* exceto TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD, onde o bilhete da posição ainda não foi atribuído) e o histórico de ordens (TRADE_TRANSACTION_HISTORY_*).
    • position_by — bilhete da posição oposta. Utiliza-se ao fechar uma posição usando outra oposta, se estiver aberta no mesmo instrumento, mas na direção oposta. Preenche-se apenas para ordens de fechamento da posição oposta (close by) e transações de fechamento da oposta (out by).

  28. MQL5: Adicionada a função PositionGetTicket — retorna o bilhete da posição segundo o índice na lista de posições abertas e seleciona automaticamente essa posição para trabalhar no futuro com ela usando a função PositionGetDouble, PositionGetInteger, PositionGetString.
    ulong  PositionGetTicket(
   int  index      // número na lista de posições
   );

  29. MQL5: Adicionada a função PositionSelectByTicket — seleciona uma posição aberta para trabalhar no futuro com ela segundo o bilhete indicado.
    bool  PositionSelectByTicket(
   ulong   ticket     // bilhete da posição
   );

  30. MQL5: Na numeração das propriedades de instrumentos financeiros ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE foi adicionado o valor SYMBOL_MARGIN_HEDGED — tamanho do contrato ou margem para um lote de posições sobrepostas (posições com várias direções segundo um mesmo símbolo).

    • Se, para o instrumento, tiver sido estabelecida uma margem inicial (SYMBOL_MARGIN_INITIAL), então, a margem de cobertura é indicada como valor absoluto (em dinheiro).
    • Se não se tiver estabelecido uma margem inicial (igual a 0), então, no campo SYMBOL_MARGIN_HEDGED indica-se o tamanho do contrato que será usado no cálculo da margem segundo a fórmula correspondente ao tipo de instrumento de negociação (SYMBOL_TRADE_CALC_MODE).

    As particularidades do cálculo de margem no sistema de cobertura de registro de posições está descrito no guia do usuário da plataforma de negociação MetaTrader 5.

  31. MQL5: Na enumeração das propriedades da conta ENUM_ACCOUNT_INFO_INTEGER foi adicionado o valor ACCOUNT_MARGIN_MODE — modo de cálculo de margem para a conta de negociação atual:

    • ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING — Usa-se para o mercado de balcão ao registrar as posições no modo "compensação" (segundo um símbolo pode existir apenas uma posição). O cálculo da margem é realizado com base no tipo de instrumento (SYMBOL_TRADE_CALC_MODE).
    • ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE — usa-se para o mercado de bolsa. O cálculo da margem é realizado com base nos descontos indicados nas configurações dos instrumentos. Os descontos são determinados pelo corretor, no entanto, não podem ser inferiores aos valores definidos pela bolsa de valores.
    • ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING — usa-se para o mercado de balcão ao ser realizado o registro independente de posições ("cobertura", segundo um símbolo, podem existir várias posições). O cálculo da margem realiza-se com base no tipo de instrumento (SYMBOL_TRADE_CALC_MODE) e tendo em conta o tamanho da margem de cobertura (SYMBOL_MARGIN_HEDGED).

  32. MQL5: Na numeração das propriedades do terminal de cliente ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER foi adicionado o valor TERMINAL_SCREEN_DPI — resolução da informação na tela que está definida pelo número de pontos por polegada linear na superfície (DPI). Ao conhecer esse parâmetro, você pode especificar as dimensões dos objetos gráficos para que eles que sejam iguais em monitores com resolução diferente.

  33. MQL5: Na enumeração das propriedades ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER foi adicionado o valor TERMINAL_PING_LAST — último valor conhecido de um ping até ao servidor em microssegundos. Em um segundo há um milhão de microssegundos.

  34. MQL5: Corrigido o retorno do resultado da chamada da função SendFTP. Anteriormente, após o envio bem-sucedido, retornava o valor FALSE em vez de TRUE.
  35. MQL5: Corrigido o erro na função StringConcatenate, que, em alguns casos, causava o erro de execução "Access violation".
  36. MQL5: Corrigidos vários bugs ao trabalhar com funções-modelos.
  37. MQL5: Agora as funções Print, Alert e Comment podem exibir seqüências maiores que 4.000 caracteres.
  38. MQL5: Corrigido o erro na função ArrayCompare que aparecia quando a matriz era comparada consigo mesma.
  39. MQL5: À biblioteca padrão foi adicionado o suporte de negociação com cobertura:

    CPosition
    Foram adicionados os métodos:

    • SelectByMagic — seleciona a posição segundo um número mágico e um símbolo para trabalhos futuros.
    • SelectByTicket —seleciona a posição segundo um bilhete para trabalhos futuros.

    CTrade
    Foram adicionados os métodos:

    • RequestPosition — obtém os bilhetes de posição.
    • RequestPositionBy — obtém os bilhetes da posição oposta.
    • PositionCloseBy — fecha a posição com o bilhete indicado da posição com direção oposta.
    • SetMarginMode — define o modo de cálculo da margem de acordo com as configurações da conta atual.

    Foi adicionada a sobrecarga de métodos:

    • PositionClose — fecha a posição segundo o bilhete.
    • PositionModify — modifica a posição segundo o bilhete.

    CAccountInfo
    Foram alterados os métodos:

    • MarginMode — agora obtém o modo para o cálculo da margem. Anteriormente, trabalhava analogamente ao novo método StopoutMode.
    • MarginDescription — agora obtém o modo de cálculo para a margem como para a linha. Anteriormente, trabalhava analogamente ao novo método StopoutModeDescription.

    Foram adicionados os métodos:

    • StopoutMode — obtém o modo para definir o nível mínimo de garantia.
    • StopoutModeDescription — obtém o modo para definir o nível mínimo de garantia como para a linha.

    CExpert
    Foram adicionados os métodos:

    • SelectPosition — seleciona uma posição para o subseqüente trabalho com ela.

  40. MQL5: Foram adicionadas várias correções à biblioteca padrão.
  41. MQL5: Foi corrigido o erro de download das bibliotecas DLL.
  42. MQL5: Foi adicionado o suporte para construtores de escalas de classes.
  43. Sinais: Foram corrigidos vários erros de exibição no mostruário de sinais de negociação.
  44. Tester: Foi corrigido o erro onde a comissão não era calculada para alguns tipos de instrumentos de negociação.
  45. Tester: Foi corrigido o preenchimento do campo Expert nas ordens de negociação que apareciam como resultado da SL/TP, em conformidade com o valor do campo Expert na posição respectiva. Anteriormente não era preenchido.
  46. Tester: Foi corrigida a alternância para a guia de resultados da optimização normal e em tempo real.
  47. Tester: Foi corrigido o cálculo e exibição do indicador "Envelopes".
  48. Tester: Foi otimizada a execução do teste visual.
  49. Tester: Foi otimizado o cálculo de lucro e de margem quando haver um grande número de ordens e posições abertas.
  50. Tester: Foi otimizada a execução de operações ao negociar em alta-frequência.
  51. Tester: Agora a sincronização do histórico não ocorre devido às configurações de um símbolo fora de funcionamento e não requerido pelas cotações atuais. Por exemplo,  SYMBOL_SELECT, SYMBOL_DIGITS, SYMBOL_SPREAD_FLOAT, SYMBOL_TRADE_CALC_MODE, SYMBOL_TRADE_MODE, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL, SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL, SYMBOL_TRADE_EXEMODE и т.п. Anteriormente, a configuração de um símbolo fora de funcionamento fazia com que o histórico deste símbolo se começasse a sincronizar.
  52. Tester: Foi corrigido o cálculo fixo em porcentagens anuais.
  53. MetaEditor: Foi corrigida a pesquisa de palavra por arquivo no modo "Apenas palavra inteira".
  54. Metaeditor: Foi adicionada a possibilidade de ir até ao arquivo através de um duplo clique nos resultados da compilação do arquivo respectivo.
  55. MetaEditor: Foi corrigida a exibição de alguns elementos de gerenciamento no Windows XP.
  56. Documentação atualizada.

A atualização estará disponível através do sistema LiveUpdate.

 

Nova versão da plataforma MetaTrader 5 build 1340: transferência cômoda de certificados para terminais móveis e melhorias no testador

Na sexta-feira, 13 de maio de 2016, publicaremos uma atualização da plataforma MetaTrader 5. Ela contém as seguintes alterações:

  1. Terminal: Agora os certificados, para se conectar no modo de alta segurança, podem ser comodamente transferidos a partir da versão desktop para os terminais móveis.

    A plataforma de negociação suporta uma autorização estendida, isto é, além de uma senha, a conta estará protegida por um certificado SSL especial. O certificado consta de um arquivo gerado para a conta no servidor de negociação. Este arquivo é único e na sua ausência é impossível ter acesso à conta.

    Anteriormente, quando você tinha de usar uma conta na MetaTrader 5 para iPhone/iPad ou Android, era solicitado e gerado, usando o terminal para PC, um certificado cujo arquivo era necessário transferir e instalar manualmente no seu dispositivo. Agora o certificado pode ser transferido comodamente.

    Como ele é transferido
    A transferência do certificado é realizada através do servidor de negociação:

    • Primeiro, o certificado é criptografado no terminal para PC, quer dizer, o titular da conta indica a senha com a qual o certificado será criptografado através do confiável algoritmo AES-256. Essa senha é conhecida apenas pelo usuário e não é enviada para o servidor.
    • Em seguida, o certificado criptografado é enviado para o servidor onde será armazenado, mas não por mais de uma hora, até ser recebido via terminal móvel.
    • Para obter um certificado, o usuário deve conectar-se à conta através de um terminal móvel. Depois de se conectar, é solicitada a importação do certificado. Para fazer isso, você deve especificar a senha com a qual foi criptografado no terminal desktop.

    O certificado é transferido de forma segura, mais concretamente, o servidor de negociação é usado apenas como um ponto de armazenamento intermediário, a criptografia ocorre no lado do cliente, a senha do certificado não é transmitida ou armazenada no servidor de negociação.

    Como transferir certificados
    Conecte-se à conta no terminal desktop e selecione "Transferir certificado" no seu menu de contexto:



    Indique a senha mestra para confirmar que ele pertence a você. Em seguida, defina uma senha com a qual o certificado será protegido antes de o enviar para o servidor. A senha deve ter não menos de 8 dígitos.

    Após o certificado ser enviado com sucesso para o servidor, abra o terminal móvel e conecte-se à conta. Ser-lhe-á solicitado que importe o certificado. Concorde e digite a senha indicada no terminal desktop.



    Você pode ver o certificado importado na seção "Sobre o programa — Certificados".
    Em breve serão lançados terminais móveis MetaTrader 5 atualizados para iPhone/iPad e Android com suporte para transferência de certificados.
  2. Tester: Foi alterado o algoritmo de funcionamento e execução das ordens pendentes e ordens SL/TP para testar de modo correto. Possibilidades estendidas para testar visualmente.

    O que mudou para os instrumentos financeiros
    No mercado real, no que se refere a instrumentos financeiros, tanto a construção de gráficos como o a ativação de ordens stop são realizadas segundo o último preço de transação (Last). A ativação de ordens limit é realizada segundo os preços Bid/Ask. Além disso, a execução de todos os tipos de ordens sempre é realizada segundo os preços atuais de mercado Bid/Ask. O testador de estratégias foi alterado para que esteja mais perto das condições reais:
      Foi
    		 Tornou-se
    Ativação Todos os tipos de ordens pendentes e ordens SL/TP segundo o Bid/Ask
    		 Ordens limit segundo o Bid/Ask
    Ordens stop-limit e SL/TP segundo o Last
    Execução Todos os tipos de ordens pendentes e ordens SL/TP segundo o preço na ordem anunciada
    		 Todos os tipos de ordens pendentes e ordens SL/TP segundo o Bid/Ask no momento de ativação

    Examinemos um exemplo no instrumento Si-6.16. Tendo os atuais preços Bid=72570, Ask=72572, Last=72552 colocamos a ordem Buy Stop com preço de ativação 72580. No fluxo de preços, obtemos uns novos preços:

    • Bid=72588
    • Ask=72590
    • Last=72580


    Nos instrumentos financeiros, o peço Last é o gatilho para a ativação de ordens stop. Por isso, a obtenção, no fluxo de preços, dum Last = 72 580 resultou na ativação das ordens Buy Stop. Anteriormente, o preço 72.580 era utilizado precisamente para a execução dessa ordem. Este comportamento era impróprio porque o preço Ask=72580, para a execução de operações de compra no mercado, não existia.


    No testador atualizado, usa-se o preço de compra atual Ask=72590, e a ordem Buy Stop executa-se exatamente por ele. Assim, no testador, um novo algoritmo de execução de transações reflete mais precisamente o mercado real. Ao usar o algoritmo antigo, a operação de negociação era realizada segundo um preço que não era de mercado, o que fazia com que os resultados do teste fossem imprecisos.
    O que mudou para instrumentos de mercado de balcão (OTC)
    Para os instrumentos OTC, o algoritmo de ativação continua a ser o mesmo: para todos os tipos de ordens pendentes e ordens SL/TP são utilizados os preços Bid e Ask. Foi alterado o modo de execução: anteriormente, realizava-se segundo o preço indicado na ordem, e agora usam-se os preços atuais do mercado Bid e Ask, no momento da ativação.

    O novo em testes visuais
    Agora, ao realizar o teste visual, são exibidas as linhas do preço máximo Ask e do preço mínimo Bid para cada barra. Neste gráfico é mais fácil testar conselheiros em instrumentos financeiros, adicionalmente, nele tanto a construção de barras como a ativação de ordens são realizadas segundo os preços Last, e a execução de ordens de mercado é feita segundo Bid e Ask.



    No gráfico de teste visual, você pode navegar usando uma data específica. Clique duas vezes no gráfico e indique a data desejada e a hora. Além disso, você pode deslocar gráficos para qualquer ordem ou transação, basta clicar duas vezes sobre uma operação na guia "Negociação", "Histórico" ou "Operações".

  3. MQL5: Foi corrigido o erro pelo qual, às vezes, a função CopyTicks retornava menos ticks do que era solicitado.
  4. MQL5: Foi corrigido o erro ao gerar funções-modelo.
  5. Tester: Foi expandido o registro no diário do loading do histórico de preços e de ticks antes de iniciar o teste. Agora, no diário, ao finalizar o loading do histórico, será exibida uma janela com o volume de dados carregados e o tempo gasto durante o loading:
    2016.05.10 12:47:53    Core 1    5.10 Mb of history processed in 0:00.842
    2016.05.10 12:47:53    Core 1    GBPUSD: history synchronization completed [5225 Kb]
  6. Documentação atualizada.
  7. Correções de crash-logs.

A atualização estará disponível através do sistema LiveUpdate.

 

Nova versão da plataforma MetaTrader 5 build 1375: canal de negociações e acesso a ticks durante os testes

Na sexta-feira, 15 de julho de 2016, publicaremos uma atualização da plataforma MetaTrader 5. Ela contém as seguintes alterações:

  1. Terminal: Foi adicionado um canal de negociações no livro de ofertas.




    O que é um canal de negociações
    No canal de negociações, é exibida em tempo real uma lista de todas as operações realizadas na bolsa de valores. Para cada transação são mostrados o momento da sua execução, a direção (comprar ou vender), o preço e o volume. Para facilitar a análise visual, cada direção de transação é exibida com uma cor diferente: azul - comprar, rosa - venda, verde - direção não definida. O volume das transações é, adicionalmente, apresentado como um histograma.

    Como o canal de negociações ajuda a entender o mercado
    O canal de negociações vai permitir analisar os mercados mais detalhadamente. No canal, a direção da operação indica ao trader quem foi o iniciador da sua execução: o comprador ou vendedor. O volume de negociações executadas irá permitir compreender o comportamento dos participantes no mercado, isto é, a sua atividade e competitividade. Enquanto, a velocidade de negociação e o seu volume em determinados níveis de preços permitirá tirar conclusões sobre a importância destes níveis.

    Como usar os dados
    Além da análise visual da tabela, você também pode fazer o upload dos dados das transações para um arquivo CSV. Eles podem ser estudados imediatamente em qualquer outro aplicativo, por exemplo, no MS Excel. No arquivo, todos os dados são separados por um ponto e vírgula:
    Time,Bid,Ask,Last,Volume,Type
    2016.07.06 16:05:04.305,89360,89370,89370,4,Buy
    2016.07.06 16:05:04.422,89360,89370,89370,2,Buy
    2016.07.06 16:05:04.422,89360,89370,89370,10,Buy
    2016.07.06 16:05:04.669,89360,89370,89370,1,Buy
    2016.07.06 16:05:05.968,89360,89370,89360,7,Sell
    Para salvar dados num arquivo, abra o menu de atalho:



    Para determinar com precisão a direção das operações, a plataforma de negociação da corretora deve ser atualizada para a versão 1375.

  2. Tester: Foi adicionada a solicitação do histórico de ticks, durante o teste, usando a função CopyTicks. Anteriormente, essa função não estava funcionando no testador de estratégias.

    • No modo "Cada tick", a função retorna o histórico de ticks gerados. Você pode solicitar não mais de 128 000 dos últimos ticks.
    • No modo "Cada tick na base de ticks reais", a função devolve o histórico de ticks reais. A profundidade dos dados solicitados está restrita apenas pela disponibilidade desses dados. No entanto, tenha em mente que os últimos 128 000 ticks são armazenados na cache do testador de estratégias, adicionalmente, a solicitação destes dados será realizada com suficiente rapidez. Além disso, é possível solicitar um histórico mais profundo a partir do disco rígido, porém, a execução desse pedido levará muito mais tempo.
    • Nos modos "Apenas preços de abertura" e "OHLC em M1", a função ainda não vai funcionar, pois o histórico de ticks não se cria na realidade.

  3. Tester: Foi adicionado o suporte para tempo com exatidão de um milissegundo. Anteriormente, no testador de estratégias, um quantum era igual a um segundo.

    • Agora as funções EventSetMillisecondTimer e Sleep trabalham com mais precisão no testador de estratégias.
    • Além disso, melhorou a precisão de emissão de ticks durante o teste dos conselheiros multi-moedas. Anteriormente, ao pôr vários ticks num segundo (volume de ticks da barra minutos maior que 60), todos eles ficavam com o mesmo tempo. Ao testar os conselheiros mono-moeda, isto realmente não importa, porque os ticks são apenas transmitidos seqüencialmente para o conselheiro. No entanto, quando testamos em vários pares, é importante saber a partir de qual par o tick veio primeiro. Em versões anteriores, os ticks de cada símbolo eram passados para o conselheiro seqüencialmente: primeiro, todos os ticks por segundo para um símbolo e, em seguida, todos os ticks, de forma diferente. Agora, eles são enviados em milissegundos.

      Ao usar ticks reais para o teste, os milissegundos são tomados a partir dos dados fonte do tick. Quando os ticks são gerados, os milissegundos são definidos em conformidade com o volume de tics. Por exemplo, se 3 ticks cabem num segundo, o seu tempo em milissegundos será igual a 000, 333 e 666

  4. Tester: Nos modos "Abrir apenas preços" e "OHCL em 1M", a execução de ordens pendentes e de ordens SL/TP agora é realizada segundo os preços indicados nas ordens, e não pelo preço atual no momento da execução. O algoritmo de execução, segundo os preços de mercado, usado nos modos de precisão (cada tick e ticks reais), não é adequado para modos menos precisos. Em alguns modos, os ticks intermediários não são gerados, portanto, a diferença entre a ordem solicitada e o preço atual de mercado (Aberto ou OHLC) pode ser significativa. A execução de ordens, ao preço solicitado no modo, "Abrir apenas preços" e "OHLC em M1", fornece resultados de testes mais precisos.

  5. Tester: Foi adicionado o suporte para o teste em tempo real (avançado) no modo visual. Agora, para o bektest e o teste avançado, serão abertas duas janelas separadas para visualização do teste, o que permitirá que você compare comodamente os resultados do trabalho dos conselheiros em períodos diferentes.




    A janela de teste avançado só é aberta após a conclusão dos testes no período principal.

  6. Tester: No gráfico de teste, agora em vez do nível de margem, é exibida a carga do depósito, ela é calculada como a razão margem/capital (margin/equity).




  7. MQL5: Foi alterado o comportamento da função OrderSend, durante a colocação da ordem, modificação e cancelamento das ordens. As alterações apenas afetam as ordens enviadas para sistemas de negociação externos. Anteriormente, o controle da função OrderSend era devolvido após a colocação (processamento) bem sucedida da ordem no servidor da corretora. Agora o controle é retornado apenas depois que o servidor da corretora recebe uma notificação de um sistema de negociação externo dizendo que a ordem foi colocada com sucesso nesse sistema.

    Abaixo encontra-se uma representação esquemática do (seta vermelha) comportamento anterior e atual da função:




  8. MQL5: Foi adicionado o campo retcode_external -código de erro no sistema de negociação exterior- para a estrutura do resultado de negociação MqlTradeResult. O uso e os tipos desses erros dependem da corretora e do sistema de negociação externo para o qual as operações são enviadas. Por exemplo, os valores de retcode_external preenchidos pela bosa de Moscou diferem dos retornado pela DGCX.

  9. MQL5: Foram adicionadas as propriedades CHART_EXPERT_NAME e CHART_SCRIPT_NAME para a enumeração ENUM_CHART_PROPERTY_STRING. Agora, usando a função ChartGetString, é possível calcular os nomes do conselheiro e/ou script, anexados ao gráfico, definidos pelo parâmetro chart_id.
  10. Terminal: Foi significativamente reduzido o tempo entre a chegada de um novo tick/alteração do livro de ofertas e a chamada do ponto de entrada OnTick e OnCalculate. Também foi reduzido entre a chegada do evento de alteração do estado de negociação e a chamada do ponte de entrada OnTrade e OnTradeTransaction. Assim, os programas MQL5 agora reagirão mais rapidamente aos eventos do mercado.
  11. Terminal: As solicitações de negociação agora são enviadas mais rápido, ao usar a autenticação estendida com certificados SSL.
  12. Terminal: Foi atualizada a tradução da interface do usuário em persa.
  13. Terminal: Foi corrigida a exibição do comando de configuração SL/TP no menu de contexto do gráfico ao trabalhar no modo de cobertura.
  14. Signals: Foi corrigido o erro, devido ao qual podia falhar a cópia da posição oposta (close by).
  15. Signals: Foi melhorada a comparação automática dos pares de moedas contendo RUB e RUR.
  16. Mercado: Foi corrigida a classificação por categoria do produto.
  17. Tester: Foi corrigido o cálculo da comissão em porcentagens anuais.
  18. Tester: Foi corrigido o recálculo e a exibição do saldo no gráfico formado durante o teste.
  19. MetaEditor: Foi corrigida a configuração do foco, no campo do texto de substituição, ao abrir a caixa de diálogo de substituição.
  20. MetaEditor: Foi corrigida substituição de texto em massa, ao pesquisar para cima, a partir da posição atual.
  21. Documentação atualizada.

A atualização estará disponível através do sistema LiveUpdate.
 

Nova versão da plataforma MetaTrader 5 build 1395: aceleração de operações de negociação e melhorias no teste visual

Na sexta-feira, 19 de agosto de 2016, liberaremos uma atualização da plataforma MetaTrader 5. Ela contém as seguintes alterações:

  1. Terminal: Foi otimizado e consideravelmente acelerado o envio de comandos de negociação para o terminal de cliente.
  2. Terminal: Foi corrigido um bug que não permitia executar programas MQL5 nos terminais, ao trabalhar em versões de 32 bits do Windows 10 build 1607.
  3. Terminal: Foi adicionado ao navegador a exibição do modo de trabalho da conta de negociação, isto é, a cobertura e compensação (Hedging e Netting).
  4. Terminal: Foi adicionado ao navegador um comando de menu de contexto para conetar a conta desejada ao terminal web.
  5. Terminal: Foi redesenhada a seção do menu "Ajuda", foram anexados links para assistir a vídeos de treinamento.
  6. Terminal: Foram corrigidos vários erros de interface, ao trabalhar em telas de alta resolução (4K).
  7. Terminal: Foram corrigidos os erros na tradução da interface do usuário para persa.
  8. MQL5: Foram adicionados os ponteiros 'void *', o que permitirá criar coleções abstratas de objetos. Neste tipo de variável, você pode armazenar um ponteiro para um objeto de qualquer classe.
    Para a conversão inversa, recomenda-se usar o operador dynamic_cast<nome da classe *>(ponteiro void *). Se a conversão não for possível, o resultado será NULL.
    class CFoo { };
class CBar { };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   void *vptr[2];
   vptr[0]=new CFoo();
   vptr[1]=new CBar();
//---
   for(int i=0;i<ArraySize(vptr);i++)
     {
      if(dynamic_cast<CFoo *>(vptr[i])!=NULL)
         Print("CFoo * object at index ",i);
      if(dynamic_cast<CBar *>(vptr[i])!=NULL)
         Print("CBar * object at index ",i);
     }
   CFoo *fptr=vptr[1];  // emitirá o erro de apresentação de ponteiros, vptr[1] não é um objeto CFoo
  }
//+------------------------------------------------------------------+
  9. MQL5: Foi adicionado o suporte do operador [] para a cadeia de caracteres, isso irá permitir obter um símbolo a partir da cadeia de caracteres no índice. Se o índice especificado sair dos limites da cadeia de carateres, o resultado será 0.
    string text="Hello";
ushort symb=text[0];  // retorna o código do símbolo 'H'
  10. MQL5: Foi adicionada a segunda opção do processador de eventos TesterInit com rótulo int OnTesterInit(void), ele pode retornar o código INIT_SUCCEEDED (0) ou INIT_FAILED (o qualquer valor diferente de zero). Se OnTesterInit retornar um valor diferente de zero, não começará a otimização.
  11. MQL5: Foi corrigido o erro pelo cual diferentes sobrecargas da função ChartGetString dava um resultado diferente.
  12. Tester: Foram adicionados comandos e atalhos adicionais para o teste visual. Agora, os gráficos, tanto no testador visual como no terminal, podem ser configurados: alterar cores, controlar a exibição de vários elementos, aplicar modelos, etc.




  13. Tester: Foi corrigido o trabalho da função Sleep em modo de teste "segundo os preços de abertura" ("Price Open").
  14. Tester: Foi corrigido o erro que causava a formação de um estado incorreto das barras, ao trabalhar em períodos W1 e MN1.
  15. MetaEditor: Foi adicionada a tradução da interface do usuário para chines tradicional.
  16. Documentação atualizada.

A atualização estará disponível através do sistema LiveUpdate.
 

Nova versão da plataforma MetaTrader 5 build 1430: guia Exposure atualizada

Na sexta-feira, 16 de setembro de 2016, liberaremos uma atualização da plataforma MetaTrader 5. Ela contém as seguintes alterações:

  1. Terminal: Foi desenvolvido um novo algoritmo que ajuda a geração da guia "Ativos" para o mercado de ações. Agora o terminal adapta a apresentação de ativos dependendo do sistema de gerenciamento de riscos utilizado para a conta de negociação: Retail Forex, CFD, Futures ou Modelo de bolsa.

    A seção "Ativos" ajudará aqueles que negociam com moedas ou futuros a entender seu estado atual no mercado. As mesmas moedas podem se encontrar em uma variedade de instrumentos, sendo membros de um par de moedas, sendo a moeda básica, etc. Por exemplo, você pode ter posições opostas nos pares GBPUSD, USDJPY e GBPJY. Neste tipo de situação, será muito problemático compreender, por um lado, qual é a quantidade de moeda que você tem e, por outro, quanto você deve. No entanto, a situação é ainda mais complicada quando o número dessas posições é superior a 3. Nesta situação, é fácil proceder à verificação do estado final da conta na seção "Ativos".
    Examinemos um exemplo, no caso de ter três posições:

    Buy GBPJPY 1 lot at 134.027 — obtivemos 100 000 GBP, 134 027 000 JPY
    Sell USDJPY 1 lot at 102.320 — entregamos 100 000 USD, obtivemos 102 320 000 JPY
    Sell GBPUSD 1 lot at 1.30923 — entregamos 100 000 GBP, obtivemos 103 920 USD

    Nós compramos e vendemos simultaneamente 100 000 GPB. Em GBP temos 0, e a guia "Ativos" não exibe esta moeda. Em USD, em um caso, entregamos moeda, em outro, obtemos. Como a nossa moeda de depósito é também USD, a guia Ativos calcula o total e totaliza-o com o saldo atual. A moeda JPY participou em duas negociações, a guia também exibe o valor total.




    A seção ajudará aqueles que negociam segundo o modelo de bolsa a entender como usar o dinheiro. Ao contrário do modelo anterior, uma vez finalizada a negociação, o dinheiro é diretamente debitado/creditado do/ao saldo. Por exemplo, ao comprar EURRUB, você recebe imediatamente euros, e a partir do saldo debita-se o valor correspondente em rublos. Durante a negociação, mesmo o saldo da conta pode se tornar negativo, isto é: quando você está negociando com dinheiro emprestado, os ativos adquiridos agirão como fundos de manutenção. Nesta situação, a guia "Ativos" permitirá que você entenda facilmente o estado de negociação da conta.

    Adicionalmente, neste caso, exibe-se o valor de liquidação, isto é, a soma entre a quantidade de fundos na conta e o valor (resultado) de fechamento das posições atuais, de acordo com o preço de mercado.





  2. Terminal: Foi corrigido o erro de exibição do tipo de negociação no histórico de operações de negociação.
  3. Terminal: Foi corrigida a exibição da janela de notificação sobre riscos durante a reconexão da conta de negociação.
  4. Terminal: Foi melhorado e corrigido o trabalho com o diálogo de seleção de instrumentos de negociação ao ter um número grande de símbolos (alguns milhares e mais).
  5. Terminal: Foi corrigida a exibição de níveis nos indicadores embutidos, calculados com base na média móvel (Bollinger Bands, Adaptive Moving Average, etc.). O problema surgia ao construir os indicadores em uma janela separada.
  6. Terminal: Foi corrigido o erro que, em alguns casos, não permitia colocar a ordem em um contrato futuro. O problema surgia se o preço na ordem coincidia com o limite superior ou inferior do preço do contrato.
  7. MQL5: Foi otimizada e acelerada a compilação de programas MQL5.
  8. MQL5: Foi adicionado o suporte dos modificadores final e override para classes, estruturas e funções.

    Modificador final para classes e estruturas
    A presença do modificador final, ao declarar a estrutura ou classe, restringe a futura herança a partir dele. Se a classe (estrutura) não precisar de alterações futuras ou se essas alterações não estiverem disponíveis por razões de segurança, será bom que a declare com o modificador final. Quando você fizer isso, todos os métodos da classe também serão implicitamente considerados como final.
    class CFoo final
  {
  //--- corpo da classe
  };
 
class CBar : public CFoo
  {
  //--- тело класса
  };
    Ao tentar herdar a partir da classe com o modificador final, como foi mostrado no exemplo acima, o compilador exibirá o erro:
    cannot inherit from 'CFoo' as it has been declared as 'final'
    see declaration of 'CFoo'

    Modificador override para a função
    O modificador override indica que a função declarada deve substituir o método da classe pai. Durante a substituição, o uso deste modificador permite evitar erros como, por exemplo, a alteração aleatória de assinatura. Outro exemplo mais detalhado seria, na classe básica, está definido o método func, ele aceita como argumento a variável do tipo int:
    class CFoo
  {
   void virtual func(int x) const { }
  };
    Além disso, o método é substituído na classe herdada:
    class CBar : public CFoo
  {
   void func(short x) { }
  };
    No entanto, de acordo com o erro, o tipo de argumento é alterado de int para short. De fato, neste caso, não acontece uma substituição, senão uma sobrecarga do método. Após agir segundo o algoritmo para determinar a função sobrecarregada, em determinadas situações, o compilador pode selecionar o método definido na classe base, em vez do método substituído.

    Para evitar esses erro, é preciso adicionar explicitamente o modificador override ao método override.
    class CBar : public CFoo
  {
   void func(short x) override { }
  };
    Se, durante a substituição, for alterada a assinatura do método, o compilador não poderá encontrar, na classe pai, o método com exatamente a mesma assinatura e exibirá o erro de compilação:
    'CBar::func' method is declared with 'override' specifier but does not override any base class method

    Modificador final para a função
    Ao contrário, o modificador final restringe a substituição de método nas classes-herdeiras. Se a realização do método for auto-suficiente é estiver totalmente concluída, declare-o com o modificador final, para que ele não seja modificado posteriormente.
    class CFoo
  {
   void virtual func(int x) final { }
  };
 
class CBar : public CFoo
  {
   void func(int) { }
  };
    Ao tentar substituir o método com o modificador final, como foi mostrado no exemplo acima, o compilador exibirá o erro:
    'CFoo::func' method declared as 'final' cannot be overridden by 'CBar::func'
    see declaration of 'CFoo::func'
  9. MQL5: Foi corrigido o erro de compilação de funções modelo com parâmetros padrão.
  10. Market: Foi corrigida a série de erros na classificação de produtos do Mercado-
  11. Tester: Foi corrigida a atualização das ordens de mercado atuais, nas posições abertas e posições no modo de teste visual.
  12. Tester: Foi removida a derrapagem (slippage) de execução de ordens Buy Limit e Sell Limit ao testar em instrumentos financeiros.
  13. Tester: Foi corrigido o erro que levava à geração de preços incorretos no modo de teste "Segundo os preços de abertura".
  14. Tester: Foi corrigida a formação de eventos OnTradeTransaction durante o teste.
  15. Tester: Ao testar com base em ticks reais, no diário do testador, são exibidas informações sobre a discrepância de preços dos ticks (bid ou last, dependendo do preço é baseada a barra) para os valores low ou high disponíveis na barra minuto.
  16. MetaEditor: Foram corrigidos os erros de exibição de dados nos arquivos do código fonte.
  17. Documentação atualizada.

A atualização estará disponível através do sistema LiveUpdate.
 

Versão beta da plataforma MetaTrader 5 build 1455: Biblioteca de funções matemáticas MQL5

Na sexta-feira, 14 de outubro de 2016, liberaremos uma atualização da plataforma MetaTrader 5. Ela contém as seguintes alterações:

  1. Terminal: foram adicionados dicas pop-up para os botões Buy, Sell e Close nos diálogos da negociação. As dicas explicam exatamente quais ativos são comprados e vendidos durante a execução de uma operação, ajudando traders iniciantes a entender o processo de negociação.




  2. Terminal: foram adicionados novos ícones de ordens, transações e posições nas guias "Negociação" e "Histórico".




  3. Terminal: foram otimizados e acelerados consideravelmente (até 4-5 vezes) a exibição e atualização do livro de ofertas, gráfico de ticks do livro de ofertas e canal de negociações.
  4. Terminal: Foi corrigido o erro de sincronização do histórico de ticks em tempo de não-negociação. Em alguns casos, o erro levava ao consumo excessivo de tráfego de rede.

  5. MQL5: na biblioteca padrão, foi incluía a versão MQL5 da biblioteca de análise numérica ALGLIB.

    Possibilidades da biblioteca

    • Álgebra linear
    • Solução de sistemas de equações lineares e não lineares
    • Interpolação
    • Otimização
    • Transformada rápida de Fourier
    • Integração numérica
    • Aproximação de mínimos quadrados lineares e no-lineares
    • Solução de equações diferenciais ordinárias
    • Cálculo de funções especiais
    • Estatística descritiva e testes de hipóteses
    • Análise de dados: classificação, regressão
    • Implementação de algoritmos de álgebra linear, interpolação, etc. na aritmética de alta precisão (usando MPFR)

    Como usar

    Os arquivos da biblioteca ALGLIB estão localizados no diretório \MQL5\Include\Math\Alglib. Para usar as funções, adicione o arquivo principal da biblioteca ao seu programa:

    #include <Math\Alglib\alglib.mqh>

  6. MQL5: á biblioteca padrão foram adicionadas funções de trabalho com estatística matemática. Agora, em MQL5, estão disponíveis as possibilidades da linguagem R, ela é um dos melhores instrumentos de processamento estatístico e análise de dados.<br1>

    Possibilidades da biblioteca

    A biblioteca estatística contém funções para cálculo de características estatísticas de dados, bem como funções para trabalhar com distribuições estatísticas:

    • Funções para calcular as características estatísticas de elementos de matriz
    • Funções para trabalhar com distribuições estatísticas: distribuição normal, distribuição log-normal, distribuição beta, etc.

    Como usar

    Os arquivos da biblioteca ALGLIB estão localizados no diretório \MQL5\Include\Math\Stat. Para usar as funções, adicione o arquivo com as funções desejadas ao seu programa, por exemplo:

    #include <Math\Stat\Binomal.mqh>
#include <Math\Stat\Cauchy.mqh>

    Leia descrições detalhadas das funções da biblioteca no artigo Distribuições estatísticas em MQL5: pegamos as melhores a partir de R.


  7. MQL5: na biblioteca padrão, foi incluía a versão MQL5 da biblioteca Fuzzy, ela implementa sistemas de inferência de lógica difusa Mastop e Sugeno.

    Possibilidades da biblioteca

    • 13 funções de associação
    • Forma flexível de criação de regras para sistemas fuzzy
    • Sistema de inferência de lógica difusa Mastop
    • Sistema de inferência de lógica difusa Sugeno
    • 5 métodos de exclusão da difusão para sistemas do tipo Mamdani
    • Número ilimitado de variáveis de entrada e saída

    Como usar

    Os arquivos da biblioteca Fuzzy estão localizados no diretório \MQL5\Include\Math\Fuzzy. Para usar as funções, adicione o arquivo com as funções desejadas ao seu programa, por exemplo:

    #include <Math\Fuzzy\mamdanifuzzysystem.mqh>
#include <Math\Fuzzy\sugenofuzzysystem.mqh>

    Uma descrição detalhada da biblioteca pode ser encontrada ni Code Base: Fuzzy, biblioteca para trabalhar com lógica difusa


  8. MQL5: foi adicionada a propriedade CHART_QUICK_NAVIGATION para habilitar/desabilitar a barra de navegação rápida no gráfico. Para alterar e obter o estado das propriedades, utilize as funções ChartSetInteger e ChartGetInteger.




    A barra é chamada pressionado a tecla Enter ou Space. Ao usá-la, é possível passar rapidamente para a data especificada no gráfico, alternar o símbolo e período. Se seu programa MQL5 manipula as teclas Enter ou Space, desative a propriedade CHART_QUICK_NAVIGATION para o terminal não capturar esses eventos. Além disso, a barra de navegação rápida pode ser chamada mediante duplo clique.

  9. MQL5: foram adicionadas as funções FileLoad e FileSave para facilitar a leitura e armazenamento de matizes nos arquivos. Ao contrário de FileRead* e FileWrite*, essas funções não precisam o manipulador de arquivo. FileLoad e FileSave trabalham com matrizes de tipos numéricos, bem como com estruturas simples sem cadeias de caracteres, matrizes dinâmicas ou objetos de uma classe.
    long  FileLoad(
   const string filename,      // [in] nome do arquivo
   void         &buffer[],     // [out] matriz na qual é tomado em consideração o arquivo
   uint         common_flag=0  // [in] 0 - busca do arquivo na pasta Files do terminal, FILE_COMMON - na pasta comum dos terminais
   );

bool  FileSave(
   const string filename,      // [in] nome do arquivo
   const void   &buffer[],     // [in] matriz armazenada no arquivo
   uint         common_flag=0  // [in] 0 - criação do arquivo na pasta Files do terminal, FILE_COMMON - na pasta comum dos terminais
   );
    Exemplo de como armazenar, numa pasta, uma matriz de ticks e, em seguida, lê-la.
    //--- parâmetros de entrada
input int      ticks_to_save=1000; // número de ticks
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   string  filename=_Symbol+"_ticks.bin";
   MqlTick ticks[];
//---
   int copied=CopyTicks(_Symbol,ticks,COPY_TICKS_ALL,0,ticks_to_save);
   if(copied!=-1)
     {
      PrintFormat(" CopyTicks(%s) copied %d ticks",_Symbol,copied);
      //--- se o histórico de ticks estiver sincronizado, o código de erro será igual a zero
      if(!GetLastError()==0)
         PrintFormat("%s: Ticks are not synchronized. Error=",_Symbol,copied,_LastError);
      //---  armazenamos os ticks no arquivo
      if(!FileSave(filename,ticks,FILE_COMMON))
         PrintFormat("FileSave() failed, error=%d",GetLastError());
     }
   else
      PrintFormat("Failed CopyTicks(%s), Error=",_Symbol,GetLastError());
//--- agora lemos de volta estes ticks a partir do arquivo
   ArrayFree(ticks);
   long count=FileLoad(filename,ticks,FILE_COMMON);
   if(count!=-1)
     {
      Print("Time\tBid\tAsk\tLast\tVolume\tms\tflags");
      for(int i=0;i<count;i++)
        {
         PrintFormat("%s.%03I64u:\t%G\t%G\t%G\t%I64u\t0x%04x",
         TimeToString(ticks[i].time,TIME_DATE|TIME_SECONDS),ticks[i].time_msc%1000,
         ticks[i].bid,ticks[i].ask,ticks[i].last,ticks[i].volume,ticks[i].flags);
        }
     }
  }

  10. MQL5: foi modificada a exibição do indicador personalizado com modo de desenho DRAW_CANDLES. Agora é possível definir de uma a três cores. A exibição de velas depende de quantas cores são definidas.

    Se for indicada uma cor, todas as velas no gráfico serão completamente pintadas com essa cor.
    //--- velas pintadas na mesma cor
#property indicator_label1  "One color candles"
#property indicator_type1   DRAW_CANDLES
//--- foi indicado apenas uma cor, por isso todas as velas terão apenas uma cor
#property indicator_color1  clrGreen  
    Se forem indicadas duas cores, os contornos das velas serão desenhadas usando a primeira cor, enquanto o corpo usando a segunda.
    //--- a cor das velas difere da cor das sombras
#property indicator_label1  "Two color candles"
#property indicator_type1   DRAW_CANDLES
//--- sombras e contorno de velas de cor verde, corpo de cor branca
#property indicator_color1  clrGreen,clrWhite
    Se forem indicadas duas cores, os contornos das velas serão desenhadas usando a primeira cor, enquanto o as velas de alta e baixa serão definidas usando uma segunda e terceira.
    //--- o cor das velas é diferente da cor das sombras
#property indicator_label1  "One color candles"
#property indicator_type1   DRAW_CANDLES
//--- as sombras e contornos de cor verde; o corpo da vela de alta de cor branca; corpo da vela de baixa de cor vermelha
#property indicator_color1  clrGreen,clrWhite,clrRed
    Assim, usando o estilo DRAW_CANDLES, é possível criar suas próprias opções personalizadas para colorir velas. Também é possível alterar dinamicamente todas as cores -no processo de trabalho do indicador- mediante a função PlotIndexSetInteger(índice_de_construção_DRAW_CANDLES, PLOT_LINE_COLOR, número_de_modificador, cor), aqui o número_de_modificador pode ter os seguintes valores:
    • 0 – cor do contorno e as sombras
    • 1 – cor do corpo da vela de alta
    • 2 – cor do corpo da vela de baixa
    //--- definimos a cor do contorno e das sombras
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,0,clrBlue);
//--- definimos a cor do corpo para a vela de alta
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,1,clrGreen);
//--- definimos a cor do corpo para a vela de baixa
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,2,clrRed);
  11. MQL5: foram corrigidos vários bugs e foi acelerado o trabalhar com o histórico de ticks usando as funções CopyTicks.
  12. MQL5: é permitido usar operadores nas interfaces.
  13. Market: foi corrigido o erro que, em alguns casos, levava a um pedido repetido de autorização na MQL5.community ao comprar no Mercado.
  14. Tester: Foi adicionada a tradução da interface do usuário para grego, malaio e hebraico.
  15. Documentação atualizada.

A atualização estará disponível através do sistema LiveUpdate.

 

Nova versão da plataforma 5 build 1485: modos de teste adicionais e gráficos na biblioteca padrão

Na quinta-feira, 24 de novembro de 2016, publicaremos uma atualização da plataforma MetaTrader 5. Ela contém as seguintes alterações:

  1. Terminal: foi alterada a ordem de exibição das entradas no registro do terminal e MetaEditor. Anteriormente, no início, no registro eram exibidas as entradas mais recentes, agora, as mais antigas. Inverter a ordem de classificação fará a leitura do registro mais fácil e familiar.




    Além disso, através do menu de contexto do registro agora é possível ocultar as colunas "Tempo" e "Fonte".

  2. Terminal: no histórico de negociação, as ordens e transações de fechamento de posição - no modo de cobertura - agora mostram o bilhete de posição fechada. Isso facilita a busca de operações pares de abertura e fechamento.




  3. Terminal: foi corrigido o erro que levava à cópia dos níveis SL/TP a partir das posições atuais para a posição nova do mesmo instrumento. O erro acontecia ao utilizar a função Negociação em um clique (por exemplo, painel no gráfico, janela Observação do mercado) no modo de cobertura.
  4. Terminal: foi corrigida a exibição de objetos de seta em telas de alta resolução (4K).
  5. MQL5: foi adicionada a função ArrayPrint para saída no registro de matrizes de tipos e estruturas simples.
    void  ArrayPrint(
   const void&   array[],             // matriz de saída
   uint          digits=_Digits,      // número de casas decimais
   const string  separator=NULL,      // delimitador entre os valores dos campos de estrutura
   ulong         start=0,             // índice do primeiro elemento de saída
   ulong         count=WHOLE_ARRAY,   // número de elementos de saída
   ulong         flags=ARRAYPRINT_HEADER|ARRAYPRINT_INDEX|ARRAYPRINT_LIMIT|ARRAYPRINT_ALIGN    
   );
    ArrayPrint não exibe, no registro, todos os campos da matriz de estruturas, uma vez que os campos tanto de matriz como de ponteiros de objetos são omitidos. Para exibição de todos os campos dessa estrutura, será necessário escrever a função de saída em massa com a formatação desejada.
    //--- exibe os valores das 10 últimas barras
   MqlRates rates[];
   if(CopyRates(_Symbol,_Period,1,10,rates))
     {
      ArrayPrint(rates);
      Print("Verificação\n[time]\t[open]\t[high]\t[low]\t[close]\t[tick_volume]\t[spread]\t[real_volume]");
      for(int i=0;i<10;i++)
        {
         PrintFormat("[%d]\t%s\t%G\t%G\t%G\t%G\t%G\t%G\t%I64d\t",i,
         TimeToString(rates[i].time,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS),
         rates[i].open,rates[i].high,rates[i].low,rates[i].close,
         rates[i].tick_volume,rates[i].spread,rates[i].real_volume);
        }
     }
   else
      PrintFormat("CopyRates failed, error code=%d",GetLastError());
//--- exemplo de saída
/*
                    [time]  [open]  [high]   [low] [close] [tick_volume] [spread] [real_volume]
   [0] 2016.11.09 04:00:00 1.11242 1.12314 1.11187 1.12295         18110       10   17300175000
   [1] 2016.11.09 05:00:00 1.12296 1.12825 1.11930 1.12747         17829        9   15632176000
   [2] 2016.11.09 06:00:00 1.12747 1.12991 1.12586 1.12744         13458       10    9593492000
   [3] 2016.11.09 07:00:00 1.12743 1.12763 1.11988 1.12194         15362        9   12352245000
   [4] 2016.11.09 08:00:00 1.12194 1.12262 1.11058 1.11172         16833        9   12961333000
   [5] 2016.11.09 09:00:00 1.11173 1.11348 1.10803 1.11052         15933        8   10720384000
   [6] 2016.11.09 10:00:00 1.11052 1.11065 1.10289 1.10528         11888        9    8084811000
   [7] 2016.11.09 11:00:00 1.10512 1.11041 1.10472 1.10915          7284       10    5087113000
   [8] 2016.11.09 12:00:00 1.10915 1.11079 1.10892 1.10904          8710        9    6769629000
   [9] 2016.11.09 13:00:00 1.10904 1.10913 1.10223 1.10263          8956        7    7192138000
   Verificação
   [time] [open] [high] [low] [close] [tick_volume] [spread] [real_volume]
   [0] 2016.11.09 04:00:00 1.11242 1.12314 1.11187 1.12295 18110 10 17300175000 
   [1] 2016.11.09 05:00:00 1.12296 1.12825 1.1193 1.12747 17829 9 15632176000 
   [2] 2016.11.09 06:00:00 1.12747 1.12991 1.12586 1.12744 13458 10 9593492000 
   [3] 2016.11.09 07:00:00 1.12743 1.12763 1.11988 1.12194 15362 9 12352245000 
   [4] 2016.11.09 08:00:00 1.12194 1.12262 1.11058 1.11172 16833 9 12961333000 
   [5] 2016.11.09 09:00:00 1.11173 1.11348 1.10803 1.11052 15933 8 10720384000 
   [6] 2016.11.09 10:00:00 1.11052 1.11065 1.10289 1.10528 11888 9 8084811000 
   [7] 2016.11.09 11:00:00 1.10512 1.11041 1.10472 1.10915 7284 10 5087113000 
   [8] 2016.11.09 12:00:00 1.10915 1.11079 1.10892 1.10904 8710 9 6769629000 
   [9] 2016.11.09 13:00:00 1.10904 1.10913 1.10223 1.10263 8956 7 7192138000 
*/

  6. MQL5: foi corrigido o erro ao adicionar cadeias de caracteres do tipo S1=S2+S1
  7. MQL5: foi alterado o comportamento da função ArrayResize. Ao enviar - como parâmetros reserve_size - o valor -1, a função liberta a memória não utilizada (memória reservada), desde que o aumento no tamanho da matriz não aconteça. Alteração do tamanho da matriz para 0 com valor reserve_size=-1 equivalente à chamada ArrayFree. O novo comportamento permite otimizar o uso de memória em programas MQL5.
    void OnStart()
  {
   int arr[];
//--- quanta memória é usada inicialmente 
   Print("Array size:",ArraySize(arr)," Memory used:",MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_USED)," MB");
//--- quanta memória é usado para uma matriz de tamanho 1, mas com uma reserva de
   ArrayResize(arr,1,1024*1024);
   Print("Array size:",ArraySize(arr)," Memory used:",MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_USED)," MB");
//--- após aumentar a matriz, o tamanho da memória utilizada não é alterado pela reserva
   ArrayResize(arr,1024*512,1024*1024);
   Print("Array size:",ArraySize(arr)," Memory used:",MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_USED)," MB");
//--- após reduzir a matriz, o tamanho da memória utilizada também não é alterado
   ArrayResize(arr,1);
   Print("Array size:",ArraySize(arr)," Memory used:",MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_USED)," MB");
//--- a memória sem uso é liberada pela remoção da reserva
   ArrayResize(arr,1,-1);
   Print("Array size:",ArraySize(arr)," Memory used:",MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_USED)," MB");
  }

  8. MQL5: à biblioteca padrão foram adicionadas funções para plotagem de gráficos. Para usar, habilite o arquivo MQL5\Include\Graphics\Graphic.mqh em seu projeto.

    Plotagem de gráfico de 3 séries de dados usando GraphPlot:
    #include <Graphics/Graphic.mqh>

double Func1(double x) { return MathPow(x,2); }
double Func2(double x) { return MathPow(x,3); }
double Func3(double x) { return MathPow(x,4); }

void OnStart()
  {
   GraphPlot(Func1,Func2,Func3,-2,2,0.05,CURVE_LINES);
  }
    Resultado:


    Plotagem de gráfico com base na matriz de dados usando GraphPlot:<br2>
    #include <Math/Stat/Binomial.mqh>
#include <Graphics/Graphic.mqh>

void OnStart(void)
  {
   double    vars[101];
   double    results[101];
   const int N=2000;
//---  
   MathSequence(0,N,20,vars);
   MathProbabilityDensityBinomial(vars,N,M_PI/10,true,results);
   ArrayPrint(results,4);
   GraphPlot(results);
//---
  }
    Resultado:



  9. MQL5: foram atualizadas as funções de trabalho com estatística matemática na biblioteca padrão. Foi realizada uma verificação grande quanto à qualidade e precisão de todas as funções na versão MQL5, bem como na linguagem de origem R. Para controlar a precisão e a velocidade do trabalho, juntamente com biblioteca estática são distribuídos testes de unidade. Eles estão localizados no diretório \MQL5\Scripts\UnitTests\Stat.

    • TestStat.mq5 — script de teste base para verificar os resultados dos cálculos
    • TestPrecision.mq5 — teste de precisão de cálculos
    • TestBenchmark.mq5 — teste com medida do desempenho de cálculos

  10. Tester: foram estendidas as configurações de espera na execução de pedidos de negociação durante o teste. Agora é possível verificar o robô de negociação em uma variedade de condições financeiras mais amplas: desde o caso ideal sem demora a qualquer atraso definido pelo usuário.



    Anteriormente estava disponível apenas o modo de atraso aleatório.

  11. Tester: foi corregido erro de formação de volume de tick de barras ao testar em modo OHLC em М1.
  12. Tester: foi corrigida a colocação de tempo de abertura de ordens e posições em milissegundos ao negociar no modo de cobertura.
  13. Tester: foi corregido o erro "old tick" (tick obsoleto) durante o teste multi-moeda ou multi-timeframe no modo de ticks reias.
  14. Tester: foram aceleradas as funções CopyTicks quando os ticks solicitados eram lidos a partir do banco de dados no disco.
  15. MetaEditor: foram adicionados os comados de trabalho com o repositório versionado de códigos-fonte MQL5 Storage ao menu de contexto do arquivo no Navegador e na barra de ferramentas.




  16. MetaEditor: foi corrigido o erro que levava à violação da integridade do banco de dados local MQL5 Storage quando se trabalhava com mais de 1024 arquivos no repositório.
  17. MetaEditor: foram corrigidos bugs de exibição da árvore em arquivos da MQL5 Storage.
  18. MetaEditor: foi corrigido a exibição de arquivo após a substituição de texto em massa.
  19. Documentação atualizada.

A atualização estará disponível através do sistema LiveUpdate.

 

Nova versão da plataforma MetaTrader 5 build 1490: melhorias no trabalho

Na sexta-feira, 2 de dezembro de 2016, liberaremos uma atualização da plataforma MetaTrader 5. Corrigimos uma série de bugs reportadas pelos usuários e crash-logs, para tornar o trabalho com a plataforma ainda mais confortável.

A atualização estará disponível através do sistema LiveUpdate.

 

Nova versão da plataforma MetaTrader 5 build 1495: melhoras na MQL5 para trabalhar com gráficos personalizados

Na sexta-feira, 9 de dezembro de 2016, liberaremos uma atualização da plataforma MetaTrader 5. Ela contém as seguintes alterações:

  1. MQL5: foi adicionada a função CopyTicksRange.
  2. MQL5: na classe CCanvas foram adicionadas funções de suavização melhoradas:
  3. MQL5: à documentação MQL5 foi adicionada a descrição da biblioteca gráfica, com a qual é possível construir rapidamente gráficos de barras, distribuições e gráficos lineares diretamente sobre os gráficos de preços.
  4. MQL5: às constantes Status do terminal de cliente foram adicionados identificadores de estado de teclas de atalho. A chamada de TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_XXX) retorna o mesmo código de status de teclas como a função GetKeyState() a partir de MSDN.
  5. MQL5: não suporta conversão do tipo string para o tipo bool. Para verificar as cadeias de caracteres será preciso especificar explicitamente a condição. Por exemplo, para o código a seguir, na nova versão, será emitido um erro de compilação:
    string str;
...
if(str)                        // aparecerá o erro de compilação "Cannot convert type 'string' to 'bool'" (nas compilações anteriores não acontecia o erro)
   Print("str is true");
    É necessário escrever uma condição explícita:
    string str;
...

//--- verifica se a cadeia de caracteres é inicializada
if(str!=NULL)
   Print("str is true");

ou

//--- verifica se o valor da cadeia de caracteres é "true"
if(StringCompare(str,"true",false))
   Print("str is true");

ou

//--- verifica se a cadeia de caracteres é um número e não é igual a zero
if((int)str!=0)
   Print("str is true");
  6. Correções de crash-logs.

A atualização estará disponível através do sistema LiveUpdate.

