VolumeDescription

Converts ENUM_APPLIED_VOLUME enumeration value to a string.

string  VolumeDescription(
   const int  val      // value
   ) const

Parameters

val

[in]  Conversion value.

Return Value

The string corresponding to ENUM_APPLIED_VOLUME enumeration value.