- Str
- Len
- Copy
- Fill
- Assign
- Append
- Insert
- Compare
- CompareNoCase
- Left
- Right
- Mid
- Trim
- TrimLeft
- TrimRight
- Clear
- ToUpper
- ToLower
- Reverse
- Find
- FindRev
- Remove
- Replace
Insert
Insere uma string de caracteres para uma posição específica.
|
uint Insert(
Parâmetros
pos
[in] Inserir posição.
str
[in] Inserir String.
Valor de retorno
Resultado do comprimento da string.
