Insert

Insere uma string de caracteres para uma posição específica.

uint  Insert(
   uint          pos,     // Position
   const string  str      // String to insert
   )

Parâmetros

pos

[in]  Inserir posição.

str

[in]  Inserir String.

Valor de retorno

Resultado do comprimento da string.

Insert

Insere uma string de caracteres na posição determinada para a instância de classe CString.

uint  Insert(
   uint      pos,     // Position
   CString*  str      // Object descriptor
   )

Parâmetros

pos

[in]  Inserir posição.

str

[in]  Descritor de objeto da classe CString para inserir.

Valor de retorno

Resultado do comprimento da string.