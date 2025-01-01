- Str
- Len
- Copy
- Fill
- Assign
- Append
- Insert
- Compare
- CompareNoCase
- Left
- Right
- Mid
- Trim
- TrimLeft
- TrimRight
- Clear
- ToUpper
- ToLower
- Reverse
- Find
- FindRev
- Remove
- Replace
Find
Procura a primeira combinação de uma substring.
|
int Find(
Parâmetros
start
[in] O índice do caractere na string para iniciar a pesquisa com, ou 0 para começar a partir do início.
substring
[in] Substring para procurar.
Valor de retorno
O índice do primeiro caractere que corresponde a substring solicitado; -1 Se a substring não foi encontrada.