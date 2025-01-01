DocumentaçãoSeções
Find

Procura a primeira combinação de uma substring.

int  Find(
   uint          start,         // Position
   const string  substring      // Substring to search for
   ) const;

Parâmetros

start

[in]  O índice do caractere na string para iniciar a pesquisa com, ou 0 para começar a partir do início.

substring

[in]  Substring para procurar.

Valor de retorno

O índice do primeiro caractere que corresponde a substring solicitado; -1 Se a substring não foi encontrada.