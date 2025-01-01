Find

Procura a primeira combinação de uma substring.

int Find(

uint start,

const string substring

) const;

Parâmetros

start

[in] O índice do caractere na string para iniciar a pesquisa com, ou 0 para começar a partir do início.

substring

[in] Substring para procurar.

Valor de retorno

O índice do primeiro caractere que corresponde a substring solicitado; -1 Se a substring não foi encontrada.