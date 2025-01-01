Referência MQL5Biblioteca PadrãoCadeias de caracteresCStringFindRev StrLenCopyFillAssignAppendInsertCompareCompareNoCaseLeftRightMidTrimTrimLeftTrimRightClearToUpperToLowerReverseFindFindRevRemoveReplace FindRev Procura a última combinação de uma substring. int FindRev( const string substring // Substring ) const; Parâmetros substring [in] A substring para procurar. Valor de retorno O índice do último caractere que corresponde a substring solicitada; -1 Se a substring não foi encontrada. Find Remove