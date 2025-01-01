DocumentaçãoSeções
FindRev

Procura a última combinação de uma substring.

int  FindRev(
   const string  substring      // Substring
   ) const;

Parâmetros

substring

[in]  A substring para procurar.

Valor de retorno

O índice do último caractere que corresponde a substring solicitada; -1 Se a substring não foi encontrada.