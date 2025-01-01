Referência MQL5Biblioteca PadrãoCadeias de caracteresCStringReplace StrLenCopyFillAssignAppendInsertCompareCompareNoCaseLeftRightMidTrimTrimLeftTrimRightClearToUpperToLowerReverseFindFindRevRemoveReplace Replace Substitui uma substring a partir de uma string. uint Replace( const string substring, // Substring to replace const string newstring // New substring ) Parâmetros substring [in] A substring para procurar. newstring [in] Uma nova substring para substituir. Valor de retorno Número de substrings substituídas. Remove Objetos gráficos