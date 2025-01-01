DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoCadeias de caracteresCStringReplace 

Replace

Substitui uma substring a partir de uma string.

uint  Replace(
   const string  substring,     // Substring to replace
   const string  newstring      // New substring
   )

Parâmetros

substring

[in]  A substring para procurar.

newstring

[in]  Uma nova substring para substituir.

Valor de retorno

Número de substrings substituídas.