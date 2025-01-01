DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoCadeias de caracteresCStringTrim 

Trim

Remove todas as ocorrências a esquerda e a direita de uma configuração específica de caracteres (e ' ','\t','\r','\n') a partir de uma string.

int  Trim(
   const string  targets      // Set of characters to remove
   )

Parâmetros

targets

[in]  Define os caracteres para remover.

Valor de retorno

Número de caracteres removidos.

Exemplo

//--- example for CString::Trim
#include <Strings\String.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CString str;
   //--- 
   str.Assign("   \t\tABCD\r\n");
   printf("Source string '%s'",str.Str());
   //---
   str.Trim("DA-DA-DA");
   printf("Result string '%s'",str.Str());
  } 
Mid