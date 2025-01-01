- Str
- Len
- Copy
- Fill
- Assign
- Append
- Insert
- Compare
- CompareNoCase
- Left
- Right
- Mid
- Trim
- TrimLeft
- TrimRight
- Clear
- ToUpper
- ToLower
- Reverse
- Find
- FindRev
- Remove
- Replace
Trim
Remove todas as ocorrências a esquerda e a direita de uma configuração específica de caracteres (e ' ','\t','\r','\n') a partir de uma string.
|
int Trim(
Parâmetros
targets
[in] Define os caracteres para remover.
Valor de retorno
Número de caracteres removidos.
Exemplo
|
//--- example for CString::Trim