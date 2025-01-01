DocumentaçãoSeções
Compare

Compara uma string.

int  Compare(
   const string  str      // String to compare
   ) const;

Parâmetros

str

[in]  String para comparar.

Valor de retorno

Retorna 0 se as strings são iguais, -1 se uma string da classe é menor do que uma string para comparar, -1 se a string da classe é maior do que uma string para comparar.

Compare

Compara uma string com uma string de instância da classe CString.

int  Compare(
   CString*  str      // Object descriptor
   ) const;

Parâmetros

str

[in]  descritor do objeto da classe CString para comparar.

Valor de retorno

Retorna 0 se as strings são iguais, -1 se uma string da classe é menor do que uma string para comparar, -1 se a string da classe é maior do que uma string para comparar.