AddFirst

Adiciona um elemento ao topo da lista bidirecional.

Versão para adição de um elemento segundo o valor.

CLinkedListNode<T>* AddFirst(
     value                     // elemento para adição
   );

Valor de retorno

Retorna o ponteiro para o nó adicionado.

Versão para adição de um elemento, como o do nó formado, segundo o valor.

bool AddFirst(
   CLinkedListNode<T>*  node     // nó para adição
   );

Parâmetros

value

[in]  Elemento para adição.

*node

[in]  Nó para adição.

Valor de retorno

Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false.