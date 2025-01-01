Referência MQL5Biblioteca PadrãoColeções de dados genéricasCLinkedList<T>FindLast AddAddAfterAddBeforeAddFirstAddLastCountHeadFirstLastContainsCopyToClearRemoveRemoveFirstRemoveLastFindFindLast FindLast Procura a última ocorrência de um valor numa matriz bidirecional. CLinkedListNode<T>* FindLast( T value // valor procurado ); Parâmetros value [in] Valor procurado. Valor de retorno Se for bem-sucedido, retorna o ponteiro para o último nó encontrado que contém o valor desejado, caso contrário, NULL. Find CQueue<T>