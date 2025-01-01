DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoColeções de dados genéricasCLinkedList<T>FindLast 

FindLast

Procura a última ocorrência de um valor numa matriz bidirecional.

CLinkedListNode<T>* FindLast(
   T  value     // valor procurado
   );

Parâmetros

value

[in]  Valor procurado.

Valor de retorno

Se for bem-sucedido, retorna o ponteiro para o último nó encontrado que contém o valor desejado, caso contrário, NULL.