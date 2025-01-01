DocumentaçãoSeções
Procura a primeira ocorrência de um valor numa matriz bidirecional.

CLinkedListNode<T>* Find(
    value     // valor procurado
   );

Parâmetros

value

[in]  Valor procurado.

Valor de retorno

Se for bem-sucedido, retorna o ponteiro para o primeiro nó encontrado que contém o valor desejado, caso contrário, NULL.