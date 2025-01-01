Referência MQL5Biblioteca PadrãoColeções de dados genéricasCLinkedList<T>Find AddAddAfterAddBeforeAddFirstAddLastCountHeadFirstLastContainsCopyToClearRemoveRemoveFirstRemoveLastFindFindLast Find Procura a primeira ocorrência de um valor numa matriz bidirecional. CLinkedListNode<T>* Find( T value // valor procurado ); Parâmetros value [in] Valor procurado. Valor de retorno Se for bem-sucedido, retorna o ponteiro para o primeiro nó encontrado que contém o valor desejado, caso contrário, NULL. RemoveLast FindLast