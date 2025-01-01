AddBefore

Adiciona um elemento à lista bidirecional antes do nó especificado.

Versão para adição de um elemento segundo o valor.

CLinkedListNode<T>* AddBefore(

CLinkedListNode<T>* node,

T value

);

Valor de retorno

Retorna o ponteiro para o nó adicionado.

Versão para adição de um elemento, como o do nó formado, segundo o valor.

bool AddBefore(

CLinkedListNode<T>* node,

CLinkedListNode<T>* new_node

);

Parâmetros

*node

[in] Nó da lista bidirecional, antes do qual será adicionado o novo elemento.

value

[in] Elemento para adição.

*new_node

[in] Nó para adição.

Valor de retorno

Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false.