- Add
- AddAfter
- AddBefore
- AddFirst
- AddLast
- Count
- Head
- First
- Last
- Contains
- CopyTo
- Clear
- Remove
- RemoveFirst
- RemoveLast
- Find
- FindLast
AddAfter
Adiciona um elemento à lista bidirecional após o nó especificado.
Versão para adição de um elemento segundo o valor.
|
CLinkedListNode<T>* AddAfter(
Valor de retorno
Retorna o ponteiro para o nó adicionado.
Versão para adição de um elemento, como o do nó formado, segundo o valor.
|
bool AddAfter(
Parâmetros
*node
[in] Nó da lista bidirecional, após o qual será adicionado o novo elemento.
value
[in] Elemento para adição.
*new_node
[in] Nó para adição.
Valor de retorno
Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false.