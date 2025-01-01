DocumentaçãoSeções
Adiciona um elemento à lista bidirecional após o nó especificado.

Versão para adição de um elemento segundo o valor.

CLinkedListNode<T>* AddAfter(
   CLinkedListNode<T>*  node,        // nó seguido pela adição
   T                    value        // elemento a ser adicionado 
   );

Valor de retorno

Retorna o ponteiro para o nó adicionado.

Versão para adição de um elemento, como o do nó formado, segundo o valor.

bool AddAfter(
   CLinkedListNode<T>*  node,        // nó seguido pela adição
   CLinkedListNode<T>*  new_node     // nó a ser adicionado 
   );

Parâmetros

*node

[in]  Nó da lista bidirecional, após o qual será adicionado o novo elemento.

value

[in]  Elemento para adição.

*new_node

[in]  Nó para adição.

Valor de retorno

Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false.

