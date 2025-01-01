- Add
- AddAfter
- AddBefore
- AddFirst
- AddLast
- Count
- Head
- First
- Last
- Contains
- CopyTo
- Clear
- Remove
- RemoveFirst
- RemoveLast
- Find
- FindLast
Remove
Remove a primeira ocorrência do elemento especificado da lista bidirecional.
Versão para remoção de um elemento segundo o valor.
|
bool Remove(
Versão para remover o elemento segundo o ponteiro para o nó.
|
bool Remove(
Parâmetros
item
[in] Valor do elemento que deve ser removido.
*node
[in] Nó do elemento que é necessário remover.
Valor de retorno
Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false.