Remove

Remove a primeira ocorrência do elemento especificado da lista bidirecional.

Versão para remoção de um elemento segundo o valor.

bool Remove(

T item

);

Versão para remover o elemento segundo o ponteiro para o nó.

bool Remove(

CLinkedListNode<T>* node

);

Parâmetros

item

[in] Valor do elemento que deve ser removido.

*node

[in] Nó do elemento que é necessário remover.

Valor de retorno

Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false.