Remove a primeira ocorrência do elemento especificado da lista bidirecional.

Versão para remoção de um elemento segundo o valor.

bool Remove(
    item                       // valor do elemento
   );

Versão para remover o elemento segundo o ponteiro para o nó.

bool Remove(
   CLinkedListNode<T>*  node     // nó do elemento
   );

Parâmetros

item

[in]  Valor do elemento que deve ser removido.

*node

[in]  Nó do elemento que é necessário remover.

Valor de retorno

Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false.