AddLast

Adiciona um elemento ao final da lista bidirecional.

Versão para adição de um elemento segundo o valor.

CLinkedListNode<T>* AddLast(

T value

);

Valor de retorno

Retorna o ponteiro para o nó adicionado.

Versão para adição de um elemento, como o do nó formado, segundo o valor.

bool AddLast(

CLinkedListNode<T>* node

);

Parâmetros

value

[in] Elemento para adição.

*node

[in] Nó para adição.

Valor de retorno

Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false.