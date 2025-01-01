Save
Salva array de dados no arquivo.
virtual bool Save(
int file_handle
)
Parâmetros
file_handle
Manipulador para abrir mais cedo, com a função FileOpen (...), arquivo binário.
Exemplo
//--- example for CArray::Save(int)
#include <Arrays\Array.mqh>
//---
void OnStart()
{
int file_handle;
CArray *array=new CArray;
//---
if(array!=NULL)
{
printf("Object create error");
return;
}
//--- open file
file_handle=FileOpen("MyFile.bin",FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_ANSI);
if(file_handle>=0)
{
if(!array.Save(file_handle))
{
//--- file save error
printf("File save: Error %d!",GetLastError());
delete array;
FileClose(file_handle);
//---
return;
}
FileClose(file_handle);
}
//--- delete array
delete array;
}