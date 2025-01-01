DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoObjetos gráficosObjetos de SetasArrows with fixed codeType 

Type

Retorna gráfico tipo identificador de objeto

virtual int  Type() const

Valor de retorno

Tipo identificador de objeto(OBJ_ARROW_CHECK for CChartObjectArrowCheck, OBJ_ARROW_DOWN for CChartObjectArrowDown, OBJ_ARROW_UP for CChartObjectArrowUp, OBJ_ARROW_STOP for CChartObjectArrowStop, OBJ_ARROW_THUMB_DOWN for CChartObjectArrowThumbDown, OBJ_ARROW_THUMB_UP for CChartObjectArrowThumbUp, OBJ_ARROW_LEFT_PRICE for CChartObjectArrowLeftPrice, OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE for CChartObjectArrowRightPrice).

Exemplo

//--- example for CChartObjectArrowCheck::Type  
//--- example for CChartObjectArrowDown::Type  
//--- example for CChartObjectArrowUp::Type  
//--- example for CChartObjectArrowStop::Type   
//--- example for CChartObjectArrowThumbDown::Type   
//--- example for CChartObjectArrowThumbUp::Type   
//--- example for CChartObjectArrowLeftPrice::Type   
//--- example for CChartObjectArrowRightPrice::Type   
#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
//--- for example, take CChartObjectArrowCheck  
   CChartObjectArrowCheck arrow;  
//--- get arrow type  
   int type=arrow.Type();  
  }  