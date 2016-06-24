CodeBaseSeções
ZeroLag Stochs true - indicador para MetaTrader 4

O Indicador ZeroLag Stochs_true é um Oscilador Estocástico (Stoch) com zero atraso, desenvolvido por George C. Lane. O Indicador ZeroLag Stochs_true em contraste com o Oscilador Estocástico padrão, dá os sinais em várias barras anteriores, porém as divergências/convergência são mais evidentes.

ZeroLAG Stochs_true calcula pela fórmula:

Fast%K(i) = 100*(Close(i) - MaxHigh(N)) / (MaxHigh(N) - MinLow(N));

%K(i) = 2*MA(Fast%K(i), N) - MA(MA(Fast%K(i), N), N);

%D(i) = 2*MA(%K(i), P) - MA(MA(%K(i), P), P);

onde:
Fast%K(i) - período rápido %K da barra atual;
Close(i) - preço de fechamento da barra atual;
MaxHigh(N) - máxima (High) de N períodos anteriores;
MinLow(N) - mínima (Low) de N períodos anteriores;
MA - média móvel;
N - a variação High/Low;
P - período de suavização %D(i).




Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/10039

ZeroLag MACD ZeroLag MACD

O Indicador ZeroLag MACD é um indicador MACD com atraso zero.

ZeroLAG MA ZeroLAG MA

O Indicador ZeroLAG MA é uma média móvel com atraso zero. O Indicador ZeroLAG MA foi descrito pela primeira vez na revista Technical Analysis of Stocks and Commodities, de abril de 2000.

AlertLine AlertLine

O indicador mostra uma mensagem, então o preço cruza as linhas, intituladas de "Support" e "Resistance" no gráfico.

DS Stochastic DS Stochastic

O Indicador DS_Stochastic apresenta um Oscilador Estocástico original (Stoch), com suavização baseada no indicador EMA.