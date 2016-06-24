CodeBaseSeções
Experts

Flat_001a - expert para MetaTrader 4

Leonid Basis | Portuguese English Русский Español Deutsch
Visualizações:
654
Avaliação:
(3)
Publicado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

EA funciona no símbolo = EURUSD e Período = H1

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/9899

