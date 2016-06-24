Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Flat_001a - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 654
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/9899
Nik_PSAR_2B
Parabolic SAR no TF atual nos 3 próximos TFs com alerta. Este indicador foi encomendado por maks741 e com a ajuda de Nikolai.NRTR WATR
Sendo um dos indicadores do grupo NRTR (Nick Rypock Trailing reverso), o indicador NRTR WATR é um canal de preço dinâmico adaptado pela volatilidade.
EA_PSar_002B_v1
EA concebido na ideia do indicador Nik_PSAR_2B (http://codebase.mql4.com/6934). EA trabalha com o símbolo = "EURUSD" e Período = M1.MaEnv_02B
Indicador MaEnv_02B será útil para COMPRAR, VENDER ou ficar de fora do mercado.