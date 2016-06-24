CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Nik_PSAR_2B - indicador para MetaTrader 4

Leonid Basis | Portuguese English Русский Español Deutsch
Visualizações:
1391
Avaliação:
(25)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Descrição:

Você pode escolher Parabolic SAR para 4 TimeFrames (TF4 = true) ou para 3 TimeFrames (TF4 = false and TF3 = true) ou para 2 TimeFrames (TF4 = false e TF3 = false e TF2 = true) ou por apenas 1 TimeFrame atual (TF4 = false e TF3 = false e TF2 = false).

A seta verde mostrará o começo da tendência de alta e a vermelha irá mostrar o início da tendência de baixa.

Imagem:

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/9854

NRTR WATR NRTR WATR

Sendo um dos indicadores do grupo NRTR (Nick Rypock Trailing reverso), o indicador NRTR WATR é um canal de preço dinâmico adaptado pela volatilidade.

Detector de Tendência Simples Detector de Tendência Simples

Detector de Tendência Simples. Use igual aos indicadores RSI e DEM.

Flat_001a Flat_001a

O EA trabalha no momento "camera lenta" ((OpenHour_1 = 0) - Hora padrão do leste norte-americano. EURUSD, H1

EA_PSar_002B_v1 EA_PSar_002B_v1

EA concebido na ideia do indicador Nik_PSAR_2B (http://codebase.mql4.com/6934). EA trabalha com o símbolo = "EURUSD" e Período = M1.