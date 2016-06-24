Participe de nossa página de fãs
Nik_PSAR_2B - indicador para MetaTrader 4
- 1391
Você pode escolher Parabolic SAR para 4 TimeFrames (TF4 = true) ou para 3 TimeFrames (TF4 = false and TF3 = true) ou para 2 TimeFrames (TF4 = false e TF3 = false e TF2 = true) ou por apenas 1 TimeFrame atual (TF4 = false e TF3 = false e TF2 = false).
A seta verde mostrará o começo da tendência de alta e a vermelha irá mostrar o início da tendência de baixa.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/9854
Sendo um dos indicadores do grupo NRTR (Nick Rypock Trailing reverso), o indicador NRTR WATR é um canal de preço dinâmico adaptado pela volatilidade.Detector de Tendência Simples
Detector de Tendência Simples. Use igual aos indicadores RSI e DEM.
O EA trabalha no momento "camera lenta" ((OpenHour_1 = 0) - Hora padrão do leste norte-americano. EURUSD, H1EA_PSar_002B_v1
EA concebido na ideia do indicador Nik_PSAR_2B (http://codebase.mql4.com/6934). EA trabalha com o símbolo = "EURUSD" e Período = M1.