Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
BackToFuture - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1383
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Olá!
O indicador de Back In the Future desenha barras próximas em um testador, com antecedência...
A descrição:
Ele funciona apenas em um testador, em um modo de visualização e em períodos não inferior a M5.
Ele desenha o intervalo especificado das barras futuras com antecedência.
Vale lembrá-lo que o deslocamento do gráfico para a direita é regulado por um triângulo no canto superior do gráfico do preço - Chart Shift
Senso de utilização: treinamento e pesquisas.
Por exemplo, para o teste de vários tipos de redes de arrasto, juntamente com meu EA, o Trading Simulator 2, a análise das qualidades "proféticas" de vários métodos e indicadores.
Imagem:
O parâmetro Future é o número de barras para mostrar, e o parâmetro GoldColor desenha a barra futura com a cor dourada (para os esquemas de cores de fundo preto).
Bem, é uma pena que isso é impossível na real! ..
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9395
Ele permite trabalhar com símbolos inversos (por exemplo USDGBP)JS.Levels
Ele mostra os níveis de suporte e resistência
Este indicador calcula e exibe o índice do dólar e 2 médias móveis definíveis. Editado dia 18 de setembro de 2015 - atualizado o link para a descrição oficial e cálculo da ICE Futures U.S.Feliz Ano Novo
Feliz Ano Novo 2010