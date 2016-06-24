CodeBaseSeções
BackToFuture - indicador para MetaTrader 4

Денис Орлов | Portuguese English Русский Español
Olá!

O indicador de Back In the Future desenha barras próximas em um testador, com antecedência...

A descrição:

Ele funciona apenas em um testador, em um modo de visualização e em períodos não inferior a M5.

Ele desenha o intervalo especificado das barras futuras com antecedência.

Vale lembrá-lo que o deslocamento do gráfico para a direita é regulado por um triângulo no canto superior do gráfico do preço - Chart Shift

Senso de utilização: treinamento e pesquisas.

Por exemplo, para o teste de vários tipos de redes de arrasto, juntamente com meu EA, o Trading Simulator 2, a análise das qualidades "proféticas" de vários métodos e indicadores.

Imagem:


O parâmetro Future é o número de barras para mostrar, e o parâmetro GoldColor desenha a barra futura com a cor dourada (para os esquemas de cores de fundo preto).

Bem, é uma pena que isso é impossível na real! ..

Contudo... Eu ainda vou pensar sobre isso!

