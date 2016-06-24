CodeBaseSeções
Monitoring-Spread - indicador para MetaTrader 4

Publicado:
Atualizado:
Descrição:

O indicador mostra um histograma (a idéia não é minha) com os valores do spread mínimo (vermelho), médio (verde) e máximo (azul) nas barras correspondentes.

Esse acompanhamento é muito útil para para comparação do spread entre as corretoras e para a análise dinâmica do mesmo.

Imagem:


Fig 1. Ilustração do indicador para pares de moedas reais e sintéticos. Corretora X.


As informações coletadas não se perdem após o indicador ser removido, podendo ser exibido novamente após anexa-lo ao gráfico.

O indicador também tem uma característica de visualizar o spread para os pares de moeda sintéticos.



Fig 2. Ilustração do indicador para pares de moedas reais e sintéticos. Corretora Y.

Recomendações:

Para usar os pares de moedas sintéticos, execute os seguintes passos:

  • Execute o EA anexado EXP_Monitoring-Synthetic em um par real (como sintéticos). É necessário especificar a moeda (Currency property), que será usada para o cálculo do par sintético;
  • Abra o gráfico offline para o par (XXXYYY_ZZZ) sintético construído (o gráfico será atualizado automaticamente qualquer barra nova);
  • Anexe o indicador IND_Monitoring-Spread para o gráfico offline aberto;

Nas figuras apresentadas acima, no lado direito há os pares sintéticos EURCAD (através do USD, usando o EURUSD e USDCAD) e GBPJPY (através do EUR, usando o EURGBP e EURJPY).

Em cada um destes pares o indicador IND_Monitoring-Spread exibe a dinâmica do spread do par sintético correspondente. Para a estratégia de teste dos pares sintéticos há uma oportunidade para usá-los no Strategy Tester, como na real. Assim, os dados históricos gerados e as características do spread dos pares sintéticos podem ser usados ​​posteriormente.

O EA EXP_Monitoring-Synthetic é do tipo loopback, para que ele possa ser executado como um script (quando você fechar o terminal, o script é automaticamente removido do gráfico). Além disso, como o indicador acima, o EA não perde os dados históricos coletados dos pares sintéticos.

O código proposto pode ser modificado para executar uma atualização em tempo real do gráfico offline, mas isso exigiria maiores recursos computacionais do que a versão atual, que as atualizações ocorrem com uma barra nova. Observe que, para a auto-atualização dos gráficos offline você deve permitir o uso de DLL em seu terminal cliente.


Observação do editor:

Note que ela é uma tradução espelho da versão Russa original.

Se você tiver alguma dúvida, sugestões ou comentários, é melhor publicá-las .

Se você achou este código útil para fins de negociação ou educacionais, não se esqueça de agradecer o autor.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9324

