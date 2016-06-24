Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Monitoring-Spread - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 2142
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Descrição:
O indicador mostra um histograma (a idéia não é minha) com os valores do spread mínimo (vermelho), médio (verde) e máximo (azul) nas barras correspondentes.
Esse acompanhamento é muito útil para para comparação do spread entre as corretoras e para a análise dinâmica do mesmo.
Imagem:
Fig 1. Ilustração do indicador para pares de moedas reais e sintéticos. Corretora X.
As informações coletadas não se perdem após o indicador ser removido, podendo ser exibido novamente após anexa-lo ao gráfico.
O indicador também tem uma característica de visualizar o spread para os pares de moeda sintéticos.
Fig 2. Ilustração do indicador para pares de moedas reais e sintéticos. Corretora Y.
Recomendações:
Para usar os pares de moedas sintéticos, execute os seguintes passos:
- Execute o EA anexado EXP_Monitoring-Synthetic em um par real (como sintéticos). É necessário especificar a moeda (Currency property), que será usada para o cálculo do par sintético;
- Abra o gráfico offline para o par (XXXYYY_ZZZ) sintético construído (o gráfico será atualizado automaticamente qualquer barra nova);
- Anexe o indicador IND_Monitoring-Spread para o gráfico offline aberto;
Nas figuras apresentadas acima, no lado direito há os pares sintéticos EURCAD (através do USD, usando o EURUSD e USDCAD) e GBPJPY (através do EUR, usando o EURGBP e EURJPY).
Em cada um destes pares o indicador IND_Monitoring-Spread exibe a dinâmica do spread do par sintético correspondente. Para a estratégia de teste dos pares sintéticos há uma oportunidade para usá-los no Strategy Tester, como na real. Assim, os dados históricos gerados e as características do spread dos pares sintéticos podem ser usados posteriormente.
O EA EXP_Monitoring-Synthetic é do tipo loopback, para que ele possa ser executado como um script (quando você fechar o terminal, o script é automaticamente removido do gráfico). Além disso, como o indicador acima, o EA não perde os dados históricos coletados dos pares sintéticos.
O código proposto pode ser modificado para executar uma atualização em tempo real do gráfico offline, mas isso exigiria maiores recursos computacionais do que a versão atual, que as atualizações ocorrem com uma barra nova. Observe que, para a auto-atualização dos gráficos offline você deve permitir o uso de DLL em seu terminal cliente.
Observação do editor:
Note que ela é uma tradução espelho da versão Russa original.
Se você tiver alguma dúvida, sugestões ou comentários, é melhor publicá-las lá.
Se você achou este código útil para fins de negociação ou educacionais, não se esqueça de agradecer o autor.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9324
EA baseado no MACD e STOCH. Ele será útil, se você testar este EA com outras moedas e me relatar, obrigado.Informante
O indicador exibe os pontos de entrada e saída para todas as operações e o relatório estatístico no gráfico. Ele é muito útil para a análise das negociações.
Este Expert Advisor usa uma única МА(55) PRICE_MEDIAN !!!Balance. Uma breve informação sobre o saldo e posições
O indicador mostra o saldo atual e as posições no gráfico